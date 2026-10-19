Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos.

Alex Joel V., conocido como Pocholo y señalado como integrante de la banda Los Menores , fue imputado en la Justicia federal por su presunta participación en una maniobra de lavado de activos. El juez de Garantías Carlos Vera Barros le dictó 30 días de prisión preventiva mientras avanza la investigación.

La acusación apunta a la transferencia de una camioneta RAM 1500 Laramie 4x4, valuada en $66 millones, que habría sido comprada con dinero proveniente de la venta de drogas. Según los fiscales, Pocholo —también conocido como Frijol— tuvo un papel central en la instrumentación registral del vehículo, que fue inscripto a nombre de una persona que habría cobrado $300.000 por prestar su identidad.

La nueva imputación corresponde a uno de los pedidos de captura que tenía Pocholo, detenido el jueves 15 de octubre en la zona oeste de Rosario tras permanecer prófugo. En tanto la Justicia provincial también lo buscaba y en los próximos días podría ser imputado por asociación ilícita.

La RAM de Pocholo

Los fiscales federales coadyuvantes Santiago Cruz Alberdi, de la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario, y Gonzalo Ruggeri, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Región NEA, le atribuyeron a Alex Joel V. haber realizado aportes esenciales para ocultar la verdadera titularidad de la camioneta. La investigación sostiene que la operación fue ordenada por Ramiro Escalante, miembro prófugo de Los Menores, quien le habría encomendado a Lautaro Javier N. conseguir a una persona de confianza para registrar el vehículo a su nombre a cambio de dinero.

Según la imputación, Pocholo se ocupó de buena parte de los trámites para concretar la transferencia. Tenía en su poder el título del automotor, contactó a una gestora, le entregó la documentación y el dinero para realizar la operación y solicitó las fotografías del DNI de quien sería designado como titular. También coordinó la firma del formulario 08 ante una escribanía y comunicó el dominio del vehículo.

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Los movimientos se habrían realizado entre el 4 y el 10 de febrero de 2026 mediante la aplicación de mensajería cifrada Zangi, donde el imputado utilizaba el contacto «Frijol». Finalmente, el 13 de febrero, la RAM quedó registrada a nombre de C.A.Ch., una persona que, de acuerdo con la Fiscalía, no tenía capacidad económica para adquirirla y recibió $300.000 por prestar su nombre. La disponibilidad material de la camioneta, en cambio, habría permanecido en manos de la organización.

A Puerto Norte

La investigación también reconstruyó el destino del vehículo. El 14 de mayo de 2026, la llave de ignición fue secuestrada en el domicilio de Tamara F., mientras que la camioneta fue localizada en las cocheras subterráneas del complejo Puerto Norte, en Rosario. Para los fiscales, la maniobra permitió convertir fondos de presunto origen ilícito en un bien registrable e incorporarlo formalmente al circuito económico, mientras se ocultaba quién era su verdadero dueño.

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La acusación sostiene que la utilización de un tercero como titular registral buscó disimular tanto el origen del dinero como la pertenencia real del rodado y dificultar su eventual decomiso. En esta etapa, la Fiscalía atribuyó a Pocholo el delito de lavado de activos en calidad de partícipe primario. La calificación y la responsabilidad penal deberán determinarse durante el proceso judicial.

El juez Carlos Vera Barros declaró legal la detención y formalizó la investigación en los términos planteados por el Ministerio Público Fiscal. La prisión preventiva fue fijada por 30 días, período durante el cual los investigadores buscarán profundizar la reconstrucción de la maniobra y el vínculo entre la operación patrimonial y la estructura narcocriminal atribuida a Escalante.