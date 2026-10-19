La final que se le viene a Newell's en el Nuevo Gasómetro y que puede abrirle la puerta

El próximo encuentro del equipo de Frank Kudelka será ante San Lorenzo, hoy el que primero queda afuera y que lo persigue a tres puntos. Si gana, casi está

Jerónimo Gómez Mattar lo grita con todo y Escobar corre a su lado. Es el gol que abrió el camino a un triunfo necesario, que apuntala a un proceso que lleva a Newell’s a metas superadoras.

Son todas finales a esta altura del campeonato, ¿qué duda cabe? Lo vivió en el Coloso del Parque y la ganó con determinación ante un Central Córdoba de Santiago del Estero que ya había llegado prácticamente sin pelear por nada. Ahora se viene otra que, en caso de superarla, lo templará para el objetivo que persigue Newell’s en este torneo Clausura: llegar a los octavos de final, una instancia que el club alcanzaría por primera vez desde que se implementó este formato de torneos.

Visitará a San Lorenzo , el 9º de la Zona A, hoy fuera de zona de playoffs y que está a una distancia de un solo partido de la Lepra. Sí, nada más apropiado el carácter de “final” para este encuentro que se disputará el próximo sábado, a las 19.15, en el estadio del Nuevo Gasómetro .

Con la victoria sobre los santiagueños, con los gritos de Jerónimo Gómez Mattar y Santiago Solari, Newell’s alcanzó los 20 puntos y (+3) de diferencia de gol. Quedó 6º, por delante de Gimnasia de Mendoza, que tiene los mismos puntos y (+2), e Independiente, el último clasificado con 19 unidades.

Tres puntos fundamentales para Newell's

Es tan importante el partido ante San Lorenzo, que hasta puede dejarlo prácticamente clasificado. Eso pasaría si Newell’s le gana al equipo de Rubén Darío Insúa, que tiene 17 puntos y (-5) de diferencia de gol. Si se da el triunfo leproso, le sacaría 6 puntos de diferencia con 6 en juego. Y además ningún rival se acercará a más distancia, ya que Estudiantes es el 10º de la zona, con 14 unidades.

Por supuesto, no ha rivales fáciles y menos San Lorenzo de local, que acaba de hilvanar dos triunfos al hilo (el último, en adicional, en La Plata ante Estudiantes y antes con Riestra de local) de un año en general malo, que lo tiene afuera de los octavos hoy y de toda posibilidad de clasificar a las copas sudamericanas. Ergo, se jugará la vida ante Newell’s, por el último objetivo de acá a fin de años.

¿Y con los otros resultados?

Un empate también le servirá a Newell’s para mantenerlo a raya y en una caída difícilmente los rojinegros saldrán de zona de clasificación. A lo sumo quedarían octavos, con mejor diferencia que el Santo, que debería vencer por más de 4 goles de diferencia para superarlos en la tabla.

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Después a San Lorenzo le tocará visitar a Vélez, que aún pelea en la tabla anual, para finalizar de local ante Platense, que ya casi no tiene chances.

Mientras, a Newell’s le quedará recibir a Unión, donde ahí podrá asegurar el pasaporte, para luego visitar al sorpresivo y firme líder de la zona, Instituto.

Las cartas ya están echadas. Este Newell’s ya se viene superando ampliamente a cómo arrancó la temporada y va por más. Está a una final de conseguirlo.