La Capital | Información General | leche

Qué es la leche dorada, cuáles son sus beneficios y cómo prepararla en casa

Proveniente de la medicina india, esta bebida es reconocida por su sabor especiado y propiedades antiinflamatorias

20 de octubre 2026 · 15:24hs
Google Seguir a La Capital en Google
La leche dorada proviene de la medicina ayurvédica de la India y se destaca por sus beneficios para la salud

La leche dorada proviene de la medicina ayurvédica de la India y se destaca por sus beneficios para la salud

Muchas personas habrán escuchado hablar de la leche dorada, ya que es una de las bebidas que de momento se recomiendan con mayor frecuencia por su sabor distintivo y sus propiedades antiinflamatorias. Pero aunque entró en conversaciones hace poco, esta bebida tiene una larga historia en la medicina ayurvédica de la India. Afortunadamente, prepararla en casa es más que sencillo y beneficioso.

La leche dorada lleva ese nombre por su ingrediente estrella: la cúrcuma. Esta no solo le da ese color sino que le aporta las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Junto a ella se suman ingredientes como jengibre, canela y un toque de pimienta negra, los cuales también aportan beneficios y propiedades para la salud del cuerpo, además de un sabor potente y especiado.

Últimamente, es posible encontrar esta bebida en algunos cafés. Pero al prepararla en casa es más fácil influir sobre los ingredientes para que se ajuste perfectamente a los gustos personales. Una de las variantes sobre las que puede elegir el comensal es el tipo de leche que desea utilizar, ya que tanto animal o vegetal pueden ser utilizadas para la receta.

>>Leer más: Cómo hacer hummus de garbanzos: receta simple y casera

Cinco trucos para mejorar la leche dorada

Paulina Cocina comparte 5 tips fundamentales para que la bebida alcance su mejor sabor:

  • No hervir: La cúrcuma y el jengibre pierden propiedades si se cocinan demasiado.
  • Usar leche sin endulzar: Así se puede controlar el dulzor a gusto.
  • Agregar aceite de coco: Este tip es para que el cuerpo absorba mejor la curcumina.
  • Hacerla espumosa: Usar un batidor o una licuadora para darle esa espumita de cafetería.
  • Jugar con las especias: Podés agregarle cardamomo, nuez moscada o vainilla. Todo vale para personalizar tu leche como más te guste.

Ingredientes

  • 2 tazas de leche vegetal sin endulzar (puede ser leche de soja, leche de coco, leche de almendras o leche de vaca)
  • 2 cucharadas de sirope de arce o miel (ajusta al gusto)
  • 1 cucharadita de cúrcuma en polvo
  • ½ cucharadita de canela en polvo
  • Opcionales: ½ cucharadita de extracto de vainilla, ¼ cucharadita de jengibre en polvo, una pizca de pimienta negra molida.

>>Leer más: Tres bebidas calientes y caseras

Como hacer leche dorada: paso a paso

  1. Colocar todos los ingredientes (incluyendo los opcionales si los estás usando) en una cacerola mediana.
  2. Remover bien hasta que los ingredientes estén completamente integrados.
  3. Calentar a fuego medio durante 5 minutos o hasta que la mezcla esté bien caliente, pero sin que llegue a hervir. Remover ocasionalmente para evitar que las especias se acumulen en el fondo de la cacerola. Es importante no dejar que la leche hierva, ya que la cúrcuma y el jengibre pueden perder algunas de sus propiedades si se sobrecalientan.
  4. Servir inmediatamente en dos vasos o tazas. Para una mejor presentación se puede espumar la leche usando un batidor manual o eléctrico.

Noticias relacionadas
WhatsApp mostrarán datos acerca del número que llama para evitar estafas

WhatsApp prepara una función para obtener información antes de atender llamadas desconocidas

Ya se conoce el calendario de pagos de las jubilaciones de Anses

Ansés continúa su cronograma de pagos: a quiénes les falta cobrar en octubre

Las crumbl cookies se convirtieron en una de las galletitas más solicitadas por los amantes de lo dulce

Crumbl cookies: cómo preparar las galletitas virales en casa

Pami ofrece un listado con todos los medicamentos que entran en la cobertura

Cómo consultar el listado de medicamentos reconocido por Pami

Las más leídas

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Lo último

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro a días del balotaje

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro a días del balotaje

Un arcoiris de fuego sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario

Un "arcoiris de fuego" sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario

Cómo solicitar la ayuda económica de Pami para pagar cuidadores domiciliarios

Cómo solicitar la ayuda económica de Pami para pagar cuidadores domiciliarios

Tragedia laboral en Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de ocho metros instalando fibra óptica

El trabajador realizaba tareas de telecomunicaciones en una vivienda del centro de la ciudad cuando sufrió la caída fatal. Personal del Sies constató su muerte en el lugar. Investigan las circunstancias del accidente.
Tragedia laboral en Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de ocho metros instalando fibra óptica
Un arcoiris de fuego sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario
La Ciudad

Un "arcoiris de fuego" sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario

Tragedia en San Cristóbal: la Justicia sobreseyó al adolescente que mató a un alumno en la escuela
La Región

Tragedia en San Cristóbal: la Justicia sobreseyó al adolescente que mató a un alumno en la escuela

Turismo Carretera en Rosario: los autos saldrán a la pista del aeropuerto antes de correr en el Fangio
La Ciudad

Turismo Carretera en Rosario: los autos saldrán a la pista del aeropuerto antes de correr en el Fangio

Asaltaron y maniataron a una persona en un edificio céntrico de Rosario, pero un llamado frustró el robo
Policiales

Asaltaron y maniataron a una persona en un edificio céntrico de Rosario, pero un llamado frustró el robo

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen
Policiales

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen

Las más leídas
Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Cortaron avenida Circunvalación tras un choque fatal en la zona oeste

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Con la fuerza del deseo, Newells se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

Con la fuerza del deseo, Newell's se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

Ovación
Newells dispondrá la suspensión de Ignacio Astore y otros dos exdirectivos
Ovación

Newell's dispondrá la suspensión de Ignacio Astore y otros dos exdirectivos

Newells dispondrá la suspensión de Ignacio Astore y otros dos exdirectivos

Newell's dispondrá la suspensión de Ignacio Astore y otros dos exdirectivos

Asociación Rosarina: Central campeón de la A, CGR de la B y ascenso de San Roque en la C

Asociación Rosarina: Central campeón de la A, CGR de la B y ascenso de San Roque en la C

Central debe descontar puntos todavía pero el fixture le da buenas señales para ir por todo

Central debe descontar puntos todavía pero el fixture le da buenas señales para ir por todo

Policiales
Tragedia laboral en Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de ocho metros instalando fibra óptica
Policiales

Tragedia laboral en Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de ocho metros instalando fibra óptica

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen

Suspenden la indagatoria a la partera Dolly por un problema de salud

Suspenden la indagatoria a la partera Dolly por un problema de salud

Asaltaron y maniataron a una persona en un edificio céntrico de Rosario, pero un llamado frustró el robo

Asaltaron y maniataron a una persona en un edificio céntrico de Rosario, pero un llamado frustró el robo

La Ciudad
Un arcoiris de fuego sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario
La Ciudad

Un "arcoiris de fuego" sorprendió con una postal espectacular en el cielo de Rosario

Santa Fe busca agilizar la protección de víctimas de violencia de género: las claves del proyecto

Santa Fe busca agilizar la protección de víctimas de violencia de género: las claves del proyecto

Turismo Carretera en Rosario: los autos saldrán a la pista del aeropuerto antes de correr en el Fangio

Turismo Carretera en Rosario: los autos saldrán a la pista del aeropuerto antes de correr en el Fangio

Santa Fe cuestionó el recorte de Remediar: El Estado tiene que garantizar los medicamentos

Santa Fe cuestionó el recorte de Remediar: "El Estado tiene que garantizar los medicamentos"

El municipio salió a limpiar zanjas de Circunvalación, pero siguen los yuyos en banquina

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El municipio salió a limpiar zanjas de Circunvalación, pero siguen los yuyos en banquina

Tomó un Uber Moto, se cayeron al pavimento y el chofer lo abandonó
Policiales

Tomó un Uber Moto, se cayeron al pavimento y el chofer lo abandonó

Navegantes desaparecidos en el río Paraná: hallaron un cuerpo en Villa Gobernador Gálvez
La Región

Navegantes desaparecidos en el río Paraná: hallaron un cuerpo en Villa Gobernador Gálvez

Sanciones más fuertes por arrojar residuos en lugares no habilitados
La Ciudad

Sanciones más fuertes por arrojar residuos en lugares no habilitados

Presupuesto Participativo: todas las obras estarán terminadas o en marcha antes de fin de año
La Ciudad

Presupuesto Participativo: todas las obras estarán terminadas o en marcha antes de fin de año

Pullaro se reunirá con los gobernadores Llaryora y Frigerio en Paraná
Política

Pullaro se reunirá con los gobernadores Llaryora y Frigerio en Paraná

Cultivos de servicio: el potencial de la mostaza para cuidar el suelo
Agro

Cultivos de servicio: el potencial de la mostaza para cuidar el suelo

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis
Policiales

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo
La Región

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Este comercio no soporta el modelo económico: la campaña en Rosario que expone la crisis pyme
Economía

"Este comercio no soporta el modelo económico": la campaña en Rosario que expone la crisis pyme

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo
Policiales

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

La final que se le viene a Newells en el Nuevo Gasómetro y que puede abrirle la puerta
Ovación

La final que se le viene a Newell's en el Nuevo Gasómetro y que puede abrirle la puerta

Candela Arizaga volvió a Rosario con su madre y pidió no declarar más en la causa contra Facundo Moyano
Información General

Candela Arizaga volvió a Rosario con su madre y pidió no declarar más en la causa contra Facundo Moyano

La partera Dolly: investigan registros de nacimientos desde 1959 en un hospital de Rosario por el robo de bebés
La Ciudad

La partera Dolly: investigan registros de nacimientos desde 1959 en un hospital de Rosario por el robo de bebés

Un camión se habría quedado sin frenos y chocó cinco vehículos en Circunvalación y Mendoza
La Ciudad

Un camión se habría quedado sin frenos y chocó cinco vehículos en Circunvalación y Mendoza

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años
Policiales

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

Parkinson: Pfizer anunció cuándo se normalizará la entrega del medicamento que falta en Rosario
La Ciudad

Parkinson: Pfizer anunció cuándo se normalizará la entrega del medicamento que falta en Rosario

Cómo es el proyecto del gobierno provincial para cambiarle la cara a barrio  Mangrullo
La Ciudad

Cómo es el proyecto del gobierno provincial para cambiarle la cara a barrio  Mangrullo

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe
La Ciudad

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe

Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi

Por Rodolfo Parody
Ovación

"Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi"