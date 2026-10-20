Qué es la leche dorada, cuáles son sus beneficios y cómo prepararla en casa Proveniente de la medicina india, esta bebida es reconocida por su sabor especiado y propiedades antiinflamatorias 20 de octubre 2026 · 15:24hs

La leche dorada proviene de la medicina ayurvédica de la India y se destaca por sus beneficios para la salud

Muchas personas habrán escuchado hablar de la leche dorada, ya que es una de las bebidas que de momento se recomiendan con mayor frecuencia por su sabor distintivo y sus propiedades antiinflamatorias. Pero aunque entró en conversaciones hace poco, esta bebida tiene una larga historia en la medicina ayurvédica de la India. Afortunadamente, prepararla en casa es más que sencillo y beneficioso.

La leche dorada lleva ese nombre por su ingrediente estrella: la cúrcuma. Esta no solo le da ese color sino que le aporta las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Junto a ella se suman ingredientes como jengibre, canela y un toque de pimienta negra, los cuales también aportan beneficios y propiedades para la salud del cuerpo, además de un sabor potente y especiado.

Últimamente, es posible encontrar esta bebida en algunos cafés. Pero al prepararla en casa es más fácil influir sobre los ingredientes para que se ajuste perfectamente a los gustos personales. Una de las variantes sobre las que puede elegir el comensal es el tipo de leche que desea utilizar, ya que tanto animal o vegetal pueden ser utilizadas para la receta.

Cinco trucos para mejorar la leche dorada Paulina Cocina comparte 5 tips fundamentales para que la bebida alcance su mejor sabor: No hervir: La cúrcuma y el jengibre pierden propiedades si se cocinan demasiado.

Usar leche sin endulzar: Así se puede controlar el dulzor a gusto.

Agregar aceite de coco: Este tip es para que el cuerpo absorba mejor la curcumina.

Hacerla espumosa: Usar un batidor o una licuadora para darle esa espumita de cafetería.

Jugar con las especias: Podés agregarle cardamomo, nuez moscada o vainilla. Todo vale para personalizar tu leche como más te guste. Ingredientes 2 tazas de leche vegetal sin endulzar (puede ser leche de soja, leche de coco, leche de almendras o leche de vaca)

2 cucharadas de sirope de arce o miel (ajusta al gusto)

1 cucharadita de cúrcuma en polvo

½ cucharadita de canela en polvo

Opcionales: ½ cucharadita de extracto de vainilla, ¼ cucharadita de jengibre en polvo, una pizca de pimienta negra molida. >>Leer más: Tres bebidas calientes y caseras Como hacer leche dorada: paso a paso Colocar todos los ingredientes (incluyendo los opcionales si los estás usando) en una cacerola mediana. Remover bien hasta que los ingredientes estén completamente integrados. Calentar a fuego medio durante 5 minutos o hasta que la mezcla esté bien caliente, pero sin que llegue a hervir. Remover ocasionalmente para evitar que las especias se acumulen en el fondo de la cacerola. Es importante no dejar que la leche hierva, ya que la cúrcuma y el jengibre pueden perder algunas de sus propiedades si se sobrecalientan. Servir inmediatamente en dos vasos o tazas. Para una mejor presentación se puede espumar la leche usando un batidor manual o eléctrico.