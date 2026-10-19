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Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

La mujer acusada y su pareja enfrentan un pedido de prisión perpetua por el crimen de José Coelho de Sousa de Melo ocurrido en 2023 en Pérez

19 de octubre 2026 · 13:15hs
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José Coelho De Sousa De Melo

José Coelho De Sousa De Melo, asesinado a los 84 años en la ciudad de Pérez. 

José Coelho de Sousa de Melo tenía 84 años, había sido uno de los fundadores de los Bomberos Voluntarios de Pérez y vivía solo en una casa de Rivadavia al 900 de esa localidad. En agosto de 2023 fueasesinado a golpes en la cabeza y estrangulado con un cable. Este lunes, comenzó el juicio oral contra su exempleada doméstica y la pareja de ella, acusados de cometer el crimen con ensañamiento y alevosía.

El debate se desarrolla en la sala 4 del Centro de Justicia Penal de Rosario, ante un tribunal integrado por los jueces de Primera Instancia Lisandro Artacho, Rafael Coria y Paola Aguirre. El fiscal Ignacio Hueso, de la Unidad Especial en Violencias Altamente Lesivas, representa a la acusación y solicitó la pena de reclusión perpetua para María Luz Hidalgo, de 39 años, y Daniel Ramírez, de 28.

>> Leer más: Asesinato de un jubilado en Pérez: tras la pista de ladrones que se fueron en remis

La Fiscalía sostiene que ambos actuaron de manera conjunta y aprovecharon la situación de indefensión del hombre para ingresar por la fuerza a su vivienda y atacarlo. El caso había comenzado a esclarecerse a partir de una discusión previa entre la víctima y la mujer, un llamado a la policía y las pistas que surgieron después del crimen, entre ellas el traslado de dos televisores en un remís hacia Rosario.

Asesinado a golpes y estrangulamiento

De acuerdo con la acusación, el episodio ocurrió el 21 de agosto de 2023, alrededor de las 20.30, en la zona de Rivadavia al 900 de Pérez. María Luz Hidalgo trabajaba desde hacía aproximadamente un año y medio en la casa de Coelho de Sousa de Melo. Esa noche se encontraba en la vereda del domicilio cuando intervino personal policial, convocado por un conflicto entre ambos.

Los agentes dialogaron con la mujer y con el jubilado, y luego se retiraron. Según la reconstrucción fiscal, una vez que el personal policial abandonó el lugar, Hidalgo ingresó a la vivienda junto con Daniel Ramírez después de violentar la puerta de acceso. La acusación sostiene que ambos sabían que no había otras personas en el inmueble y aprovecharon esa circunstancia para atacar a la víctima.

>> Leer más: Crimen en Pérez: hallaron a un hombre de 89 años ahorcado y con un trapo en la boca

Dentro de la casa, los acusados habrían golpeado al hombre en la cabeza con elementos contundentes. Luego, mediante un trapo y un cable, le provocaron la muerte por sofocación. Para la Fiscalía, la forma en que se desarrolló el ataque y el sufrimiento que habría padecido la víctima fundamentan las agravantes de ensañamiento y alevosía, por las que se solicita la pena máxima prevista para un homicidio.

La pista que condujo a los sospechosos

El crimen se descubrió el martes 22 de agosto de 2023, cuando un vecino advirtió que las luces de la casa de Coelho de Sousa de Melo permanecían encendidas e intentó comunicarse con él sin obtener respuesta. Tras alertar a la policía y contactar a uno de los hijos del hombre, los agentes ingresaron al domicilio y encontraron al jubilado sin vida, tendido boca abajo, con signos de violencia y un cable alrededor del cuello. También faltaban pertenencias, entre ellas televisores, un celular y la billetera.

Una de las pistas centrales surgió del testimonio de un remisero. El chofer contó que la tarde anterior había trasladado a una mujer y a un hombre desde la vivienda de la víctima hacia la zona de Vélez Sarsfield y Fraga, en el barrio Ludueña de Rosario. Durante el viaje, ambos llevaban dos televisores y hablaron sobre el dueño de casa. El conductor también advirtió que estaban nerviosos y que, al llegar al destino, se bajaron sin pagarle.

>> Leer más: Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

La investigación avanzó con el análisis de cámaras de vigilancia y otras medidas que apuntaron a María Hidalgo y Daniel Ramírez. Ambos fueron detenidos el 24 de agosto de 2023 en una vivienda de la zona de Vélez Sarsfield al 6400, en Rosario. En el lugar se secuestraron teléfonos celulares y un televisor que podía corresponder al sustraído. Ahora, a más de tres años del homicidio, el juicio oral deberá establecer las responsabilidades penales de los dos acusados.

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