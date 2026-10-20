Milei apuntó contra quienes dicen que los argentinos no llegan a fin de mes

El presidente rechazó las afirmaciones sobre las dificultades económicas de la población. También advirtió acerca de un posible fraude electoral en Brasil y acusó a Lula de “zurdo ladrón”

Antes de viajar nuevamente a España, Milei encabezó en Neuquén de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026.

El presidente Javier Milei calificó como "una pelotudez del tamaño de una casa" las afirmaciones de que dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes . Además, lanzó un duro ataque contra su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva , al que acusó de tener actitudes machistas y calificó de “zurdo ladrón” , en medio de la campaña electoral para el balotaje en Brasil.

“Voy a usar una pelotudez emblemática que impulsó el kirchnerismo. Ya operaron con eso y este fin de semana volvieron a tirar esa operación y ahora la estaban moviendo desde los corruptos de los medios de comunicación” , sostuvo Milei en su discurso de anoche en la Argentina Oil & Gas Expo 2026, en Neuquén.

El primer mandatario acusó al kirchnerismo de impulsar esa versión y apuntó también contra los medios de comunicación, reproduciendo con voz grave la afirmación que buscaba cuestionar: “La gente no llega a fin de mes, dos tercios de los argentinos no llegan a fin de mes, no llegan al día 20” .

“¿Podemos pensar un poquito lo que significa? Si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir diez días sin comer y sin beber? ”, planteó el jefe del Estado ante los empresarios y dirigentes del sector energético.

DESMONTANDO OPERETAS A los periodistas que están tan ardidos por mi contrargumento a la frase de "la gente no llega a fin de mes; se quedan sin plata al día 20" entiendo que se sientan mal por haber repetido como loros una frase sin sentido. Ahora bien, en lugar de caer en todo…

“¿Nadie se hizo la pregunta? Se dan cuenta que la frase suena linda pero es una pelotudez del tamaño de una casa”, añadió.

Milei profundizó sus críticas contra el kirchnerismo y pidió no dejarse influenciar por quienes, según su interpretación, fueron responsables de la situación económica que atravesó la Argentina.

“Reflexionemos, no nos dejemos psicopatear por los hijos de puta que hicieron mierda al país. Nos llevaban a Cuba con escala en Venezuela”, afirmó.

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El libertario participó en Neuquén de la Expo Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La visita formó parte del plan oficial de recorrer las provincias con proyectos productivos adheridos al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi).

Posteriormente, el presidente viajó rumbo a Madrid (España) con la intención de reforzar sus vínculos con dirigentes de la derecha de ese país.

Sin embargo, la agenda de Milei está sujeta al clima social y político en España, con las protestas por el costo de vida en el medio.

Más dardos contra Lula

Horas después, a través de su cuenta en la red social X, Milei reposteó un mensaje de un usuario que cuestionaba declaraciones de Lula sobre las dificultades de las mujeres para descansar cuando trabajan seis días por semana y disponen de una sola jornada libre.

“Los progres machirulos...”, escribió el mandatario argentino al compartir la publicación. Y agregó: “Después andan acusando de misóginos a todos sus oponentes. Se les está cayendo la careta a estos delincuentes”.

Milei fue todavía más lejos y lanzó una advertencia sobre los comicios brasileños: “Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección... Zurdo ladrón”.

La nueva arremetida se produjo a pocos días de la segunda vuelta presidencial de Brasil, prevista para este domingo, en la que Lula buscará la reelección frente al senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro.