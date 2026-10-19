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Parkinson: Pfizer anunció cuándo se normalizará la entrega del medicamento que falta en Rosario

Tras meses de escasez y reclamos de pacientes que llegaron a movilizarse en Plaza Montenegro, el laboratorio confirmó nuevos plazos para restablecer el suministro de Lebocar

19 de octubre 2026 · 19:39hs
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Parkinson: Pfizer anunció cuándo se normalizará la entrega del medicamento que falta en Rosario

Después de meses de incertidumbre, reclamos y dificultades para conseguir una medicación fundamental para el tratamiento del Parkinson, el laboratorio Pfizer anunció que adelantó los plazos para normalizar el abastecimiento de Lebocar en Argentina. La compañía informó que la presentación de Lebocar 250 volvería a distribuirse con normalidad a principios de noviembre, mientras que la de Lebocar 100 recién recuperaría su suministro habitual hacia fines de diciembre de este año.

La respuesta llega después de que pacientes de Rosario y otras ciudades del país denunciaran reiteradamente los faltantes de levodopa/carbidopa, una combinación de principios activos esencial para controlar los síntomas de la enfermedad. El problema, que comenzó a profundizarse en julio, llevó a las organizaciones de pacientes a reclamar explicaciones al laboratorio, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y el Ministerio de Salud de la Nación.

En un comunicado, Pfizer atribuyó las dificultades de abastecimiento a demoras en la fabricación del medicamento y aseguró que la normalización se producirá antes de lo previsto inicialmente.

"De acuerdo con la información actualmente disponible, se estima que el abastecimiento del medicamento para el Parkinson Lebocar 250 se normalice a principios de noviembre de 2026 y la presentación de Lebocar 100 lo hará hacia fines del mes de diciembre de este año", precisó la compañía.

De esta manera, por primera vez los pacientes cuentan con un horizonte temporal concreto para la recuperación del suministro, aunque las fechas anunciadas son estimaciones y no significan que el medicamento ya esté disponible en las farmacias.

El reclamo de los pacientes con Parkinson en Rosario

Tal como informó La Capital el 29 de septiembre, la escasez de Lebocar se convirtió en un problema cada vez más grave para las personas que dependen diariamente de esta medicación.

La situación comenzó a hacerse visible en julio, cuando el abastecimiento del producto de Pfizer empezó a disminuir. Según explicaron desde las organizaciones de pacientes, hacia mediados de agosto prácticamente no quedaban unidades disponibles en el mercado, lo que también generó dificultades para conseguir Parkinel, el medicamento comercializado por el laboratorio Bagó.

En Argentina, ambas marcas constituyen las principales alternativas de esta combinación farmacológica. De acuerdo con los datos difundidos por los pacientes, Lebocar abastece habitualmente a alrededor del 65% de las personas que utilizan este tratamiento, por lo que su faltante repercutió sobre una parte importante de la demanda.

La preocupación llevó a la Red Argentina de Parkinson y a la agrupación rosarina Águilas Guerreras a organizar distintas acciones para reclamar respuestas.

Una de las más recientes fue un "abrazo solidario" en Plaza Montenegro, donde pacientes, familiares y allegados se reunieron para visibilizar las consecuencias de la falta del medicamento y pedir la intervención de las autoridades sanitarias.

"¡El Parkinson no puede esperar!", fue una de las consignas que se escucharon durante la concentración.

Walter Savarecio, referente rosarino de Águilas Guerreras y paciente con Parkinson, había advertido sobre la gravedad de las interrupciones en los tratamientos y las dificultades que enfrentaban quienes recorrían distintas farmacias sin conseguir la medicación.

Desde la Red Argentina de Parkinson también habían expresado la preocupación que genera la incertidumbre sobre la disponibilidad de las próximas dosis. "Detrás de cada caja que falta hay una persona esperando su próxima dosis", señalaron desde la organización.

La levodopa/carbidopa permite controlar distintos síntomas motores de la enfermedad, como la rigidez, los temblores y las dificultades para moverse. Por eso, las interrupciones del tratamiento pueden tener consecuencias importantes sobre la movilidad y la autonomía de los pacientes.

Qué dijo Pfizer sobre los faltantes de Lebocar

En su comunicado de este lunes, Pfizer sostuvo que continúa trabajando para restablecer la distribución del medicamento y recomendó a las personas afectadas no tomar decisiones sobre sus tratamientos sin consultar previamente con sus médicos.

"Desde Pfizer continuamos trabajando arduamente para restablecer la provisión y recomendamos que, ante cualquier duda, los pacientes o allegados consulten con su médico tratante para recibir orientación sobre la continuidad de su tratamiento", indicó el laboratorio.

La empresa también puso a disposición de pacientes, familiares y profesionales de la salud su canal de Información Médica, al que se puede acceder mediante el teléfono 0800-266-7902.

El anuncio establece dos plazos diferentes para las presentaciones de Lebocar. Mientras que la de 250 tiene prevista su normalización a principios de noviembre, quienes utilizan la de 100 podrían tener que esperar hasta fines de diciembre para que se regularice el suministro.

Por ahora, el laboratorio no precisó en su comunicado cómo será la distribución durante las próximas semanas ni si habrá entregas parciales antes de las fechas anunciadas.

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