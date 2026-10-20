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Navegantes desaparecidos en el río Paraná: hallaron un cuerpo en Villa Gobernador Gálvez

Prefectura Naval confirmó que se trata de un hombre, aunque no pudieron establecer si se trata de una de las víctimas de Fray Luis Beltrán

20 de octubre 2026 · 09:24hs
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El cadáver estaba flotando en el río Paraná este lunes a la noche.

Foto: Policía de Santa Fe.

El cadáver estaba flotando en el río Paraná este lunes a la noche.

El quinto día de búsqueda de los navegantes de Fray Luis Beltrán desaparecidos en el río Paraná concluyó con el hallazgo de un cuerpo no identificado al sur de Rosario. El operativo realizado este lunes cambió el foco de la búsqueda iniciada al final de la semana anterior en el cordón industrial.

La Policía de Santa Fe confirmó que encontraron el cadáver de un hombre flotando cerca de Villa Gobernador Gálvez. Las autoridades recibieron la denuncia a la noche, cuando personal de Prefectura Naval Argentina fue a inspeccionar la zona.

En el marco del operativo se dispuso el traslado de los restos al Instituto Médico Legal (IML) de Rosario. Hasta este martes a primera hora no había resultados positivos en cuanto a las medidas para determinar quién era la persona fallecida.

¿Quiénes desaparecieron en el río Paraná?

La ribera de Villa Gobernador Gálvez se convirtió en un nuevo escenario para tratar de determinar el paradero de Ezequiel Stegelman, Héctor Flores y Gustavo Muñoz. Los tres cayeron al río Paraná el último jueves a la noche, cuando la lancha en la que navegaban dio una vuelta campana.

La búsqueda comenzó cerca del límite de San Lorenzo y Fray Luis Beltrán, donde una cuarta víctima de 61 años consiguió llegar por sus propios medios hasta los muelles de Puerto BG. Según fuentes oficiales, Rolando "Rogelio" Cabrera pasó varias horas flotando, agarrado a un bidón de plástico, hasta que consiguió alcanzar la orilla oeste del canal principal del río.

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Cuatro días después de la denuncia del siniestro, la Policía de Acción Táctica (PAT) fue a entrevistar a un hombre de 35 años en Nogués y La Ribera, en Villa Gobernador Gálvez. Marcelo L. dijo que había visto un bulto en el agua desde su canoa y creyó que se trataba de una persona sin vida.

Después del llamado al 911, los Bomberos Zapadores pidieron la intervención de las fuerzas federales. Un ayudante de Prefectura llegó a las 22.45 en una embarcación y halló el cadáver de un hombre flotando en la zona.

El inicio de la búsqueda en Fray Luis Beltrán

En el inicio de la jornada, un binomio K9 de los Bomberos Voluntarios había recorrido la ribera del cordón industrial hacia el sur, hasta Granadero Baigorria. Un agente y un perro especializado en rescate bajo escombros o terrenos naturales empezaron a buscar burbujas de gases.

Alrededor de las 15.30, en la zona entre la guardería náutica de Fray Luis Beltrán y la toma de agua potable, el animal llamó la atención de su tutor. A partir de este aviso, Prefectura enfocó su trabajo en ese sector. "Tenemos mucho viento y complica el trabajo, pero es un indicio y hasta que no se descarte totalmente, vamos a seguir en la búsqueda", apuntó el bombero voluntario Edgardo Espindola en diálogo con La Capital.

El alerta de los rescatistas llevó a la Municipalidad a cortar el bombeo de la planta potabilizadora momentáneamente. La medida fue adoptada para facilitar la tarea de los buzos de la fuerza de seguridad federal.

Por otra parte, este lunes se llevó a cabo un rastrillaje en bote alrededor de lugares de difícil acceso. El operativo se topó con algunas dificultades por el efecto del fenómeno de El Niño en el Paraná. Al respecto, Espíndola reconoció: "El gran caudal de agua de Fray Luis Beltrán hasta Rosario es una complicación".

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