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Central debe descontar puntos todavía pero el fixture le da buenas señales para ir por todo

El equipo de Jorge Almirón tiene dos equipos por delante en la tabla anual, a un punto, pero las tres fechas que restan le dan buenas perspectivas

20 de octubre 2026 · 06:10hs
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Los jugadores de Central celebran el triunfo en Tucumán. Ahora vienen tres fechas decisivas del Clausura y la tabla anual.

Leo Vincenti

Los jugadores de Central celebran el triunfo en Tucumán. Ahora vienen tres fechas decisivas del Clausura y la tabla anual.

La recta final del Clausura va enraizada con la de la tabla anual, que pasó a ser la más importante en el mundo Central. Es que la posibilidad de terminar primero y sumar un nuevo título está el alcance, sobre todo por el fixture que falta para todos los rivales en puga. Es que, por supuesto, el equipo de Jorge Almirón está por debajo de otros dos y debe pasarlos, pero las tres fechas que restan le plantean un escenario esperanzador al respecto.

A tres fechas del final del Clausura, Boca Juniors (43/23) y Argentinos Juniors (34/24) lideran la anual con 54 puntos, seguidos por Central (40/27) e Independiente Rivadavia con 53 (46/36), Vélez (36/25) con 52, Instituto (37/27) con 50, River (40/25) con 49 y Belgrano (31/23) y Gimnasia (38/37) con 48, como los equipos con chances matemáticas.

Pero por supuesto a Central le importa sobre todo Boca y Argentinos, además de los mendocinos para que no ganen por mucha diferencia de gol. Aquí la relación ante estos equipos.

Qué le queda a Central

Central debe recibir el sábado, a las 21.30 en el Gigante de Arroyito a Huracán. Que después de sumar seis partidos invicto, con tres empates al hilo y tres victorias consecutivas, cayó en las dos últimas presentaciones y se complicó.

>> Leer más: Central: el as bajo la manga con la que le está haciendo frente a estas finales por el título

Mientras los canallas llevan 4 triunfos en sus últimas 5 presentaciones en el Clausura, además de seis encuentros sin perder (y dos triunfos al hilo), Huracán perdió en la última fecha en el Ducó ante Gimnasia y antes de visitante ante Barrcas Central.

Sí tiene mucho por jugar, ya que se encuentra 7° con 19 puntos en la Zona B, apenas un punto por encima del último que queda afuera, precisamente Barracas con 18.

Luego visitará a Sarmiento, que tiene dos puntos más que el Globo en el 5º lugar de la zona y viene de igualar de local Barracas y River, y antes de vencer a Aldosivi de visitante. Está haciendo una buena campaña.

Y para cerrar, a nadie le escapa que Central tiene el partido más accesible de todos, de nuevo en el Gigante y ante el descendido Estudiantes de Río Cuarto.

Si bien los dos primeros partidos no son para tomarlos a la ligera, el presente canalla avala la pretensión de que está en condiciones de sumar todo lo que les falta. Y, si eso pasa, obligará a Boca y Argentinos a hacer lo mismo, sino los superará.

>>Leer más: El anillo central fue propiedad de un Alan Rodríguez que resultó una gran rueda de auxilio

Qué le falta a Boca

Boca lidera la anual por diferencia de goles, pero tiene otras cosas que atender, como la revancha en la Copa Sudamericana, de este martes y en el que debe revertir el 0-1 de La Bombonera en Río de Janeiro.

Después de ese partido que quitará piernas, Boca visitará el domingo a las 17 a Independiente, que está 7° en la Zona A y no puede descuidarse si pretende clasificar a los octavos del Clausura. Y tiene alguna chance de entrar a la Sudamericana 2027 también.

Después de eso, los xeneizes recibirán nada menos que a River en el súper clásico, con los millonarios también obligados a sumar para clasificar a octavos y con alguna leve chance remota en la anual, además de estar fuera hoy de la Copa Libertadores 2027.

Y en la última recibirá a Defensa y Justicia, que marcha con los mismos puntos de Boca en la Zona. La ventaja xeneize es que también tendrá como Central, dos partidos de local y serán los de cierre.

Qué le falta a Argentinos Juniors

Argentinos viene de tres partidos invicto, de ganarle de visitante a Banfield e igualar con Platense en esa condición, y de vencer de local con Tigre. Antes había perdido con Central en Arroyito.

>>Leer más: Y Central va: triunfo de locos en Tucumán que lo mantiene en la pelea por el título

No está deslumbrando, gana con los justo y ahora tiene un partido clave, ya que enfrenta a Independiente Rivadavia en el Diego Maradona. O sea, uno de los dos se autoeliminará en relación a Central, si es que gana todo por supuesto.

Luego visitará a Atlético Tucumán, que está más con la cabeza en la semifinal de la Copa Argentina y cerrará de local ante Huracán. Como Central y Boca, de los tres partidos, dos serán de local, así que en eso están igualados al Canalla.

>>Leer más: El uno x uno de Central: el Gato Ávila y los goles que marcaron el rumbo del Canalla

Qué le falta a Independiente Rivadavia

La Lepra mendocina viene cayendo, sobre todo desde que se fue Sebastián Villa a Boca y hasta quedó afuera de los octavos de final del Clausura, ya que ocupa el 9º puesto de la zona canalla con 19 puntos, misma cantidad que Barracas Central, que igualó en Junín.

Lo dicho, su primer partido de esa saga será de visitante ante Argentinos, luego será local de Banfield que ya está afuera de todo y en la última visitante en el clásico con Gimnasia, que pelea por entrar a octavos también.

Es el único de los candidatos que jugará dos de visitante y viene de tres sin ganar, con dos empates de local ante Gimnasia y Tigre, y la goleada sufrida en el Gigante ante Central.

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