Dengue en Santa Fe: el primer caso confirmado de la temporada es importado

Santa Fe notificó 74 casos de dengue en el inicio de la temporada. El único confirmado corresponde a una mujer de Rosario que viajó a Perú

La provincia de Santa Fe notificó 74 casos sospechosos de dengue desde el inicio de la temporada 2026-2027, de los cuales uno fue confirmado . Se trata de una mujer con residencia habitual en el departamento Rosario que había viajado a Perú en los días previos al comienzo de los síntomas.

De acuerdo con el boletín epidemiológico provincial correspondiente a la semana epidemiológica 40, el caso fue clasificado como importado y el análisis de biología molecular identificó el serotipo DEN-3. La paciente evolucionó favorablemente.

Hasta el 10 de octubre, en Santa Fe se habían notificado 74 casos vinculados a los eventos de vigilancia de dengue y dengue durante la gestación. De ese total, 73 fueron descartados y uno fue confirmado.

A nivel nacional, durante la semana epidemiológica 39 no se notificaron nuevos casos de dengue. Sin embargo, desde el comienzo de la temporada se registraron 999 casos sospechosos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.

De ese total, cuatro fueron confirmados, seis permanecían clasificados como probables y bajo investigación, 595 fueron descartados y 391 continuaban en estudio. Entre los casos confirmados, tres correspondían a personas con residencia en la provincia de Buenos Aires y antecedentes de viaje a Brasil y Ecuador, en quienes se identificó el serotipo DENV-3. El cuarto caso tenía residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y antecedente de viaje a Perú, aunque todavía no se había confirmado el serotipo.

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El boletín nacional también informó un caso probable en Santa Cruz, correspondiente a un turista proveniente de Costa Rica, en quien se identificó el serotipo DENV-2. Ese episodio no estaba incluido en el recuento nacional analizado hasta la semana 39 y sería incorporado en el siguiente informe.

El escenario, según el documento, sugiere una interrupción de la transmisión viral autóctona sostenida en el país. No obstante, las autoridades sanitarias señalaron la necesidad de mantener una vigilancia intensificada ante la posibilidad de circulación del virus y del ingreso de nuevos serotipos a través de casos importados.

Por qué se vigila por temporadas

La transmisión del dengue está condicionada por factores climáticos que favorecen la proliferación del Aedes aegypti. Durante los meses más cálidos y húmedos, principalmente en primavera, verano y parte del otoño, aumenta la presencia del mosquito y se generan condiciones propicias para la aparición de brotes. En invierno, en cambio, su actividad reproductiva disminuye considerablemente en gran parte del territorio nacional.

Por eso, el seguimiento epidemiológico se organiza por temporadas para facilitar la comparación entre períodos y planificar las acciones de prevención y control.

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Cómo prevenir el dengue en casa

La Municipalidad de Rosario recomienda eliminar los recipientes que puedan acumular agua, ya que el mosquito transmisor se reproduce en espacios domésticos, patios y balcones. Incluso pequeñas cantidades de agua pueden convertirse en criaderos.

Entre las principales medidas de prevención se encuentran:

Eliminar el agua acumulada en baldes, latas, botellas, tapitas, macetas vacías, neumáticos y otros objetos en desuso.

Limpiar y cepillar los recipientes que puedan contener agua para desprender los huevos del mosquito. Los elementos que se conserven deben mantenerse tapados o dados vuelta, limpios y secos.

Revisar los desagües , las rejillas, las canaletas y las mangueras de descarga del lavarropas y del aire acondicionado para evitar acumulaciones de agua.

Mantener tapados los tanques de agua y verificar que las tapas y los tubos de ventilación de los pozos ciegos estén en buenas condiciones y protegidos con tela mosquitera.

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas y utilizar repelente al salir. Dentro de la casa también pueden emplearse espirales o tabletas para ambientes, según las indicaciones del producto.

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La limpieza de los recipientes debe repetirse con frecuencia y después de cada lluvia. La Municipalidad advierte, además, que la fumigación por sí sola no alcanza para eliminar el riesgo, porque no afecta a los huevos que permanecen adheridos a las paredes de los recipientes.

Cuáles son los síntomas y cuándo consultar

Entre los síntomas del dengue se encuentran la fiebre, el dolor de cabeza y detrás de los ojos, los dolores musculares y articulares, las náuseas, los vómitos, el cansancio intenso y las manchas en la piel.

Ante la aparición de síntomas, la recomendación municipal es consultar con un profesional de la salud y no automedicarse. El dolor abdominal intenso, los vómitos persistentes, los sangrados, la somnolencia o la irritabilidad son señales de alarma que requieren atención médica urgente.

La prevención también es importante para quienes viajan a zonas con circulación del virus. El municipio aconseja utilizar repelente y renovarlo según las indicaciones del producto. Al regresar, recomienda continuar usándolo durante al menos diez días y consultar ante la aparición de fiebre o dolores musculares o articulares.