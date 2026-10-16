Departamento San Martín: Pullaro entregó viviendas e inauguró una rotonda sobre dos rutas provinciales

El gobernador recorrió pueblos y ciudades del centro oeste santafesino donde se realizaron los actos de entrega de 39 viviendas y el corte de cintas en la intersección de las rutas 13 y 66

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, entregó este jueves viviendas a 27 familias de San Jorge y a otras 12 de Sastre , durante una recorrida por el departamento San Martín. La ejecución de los dos planes habitacionales representó una inversión provincial de más de 2.477 millones de pesos. También participó en la inauguración de la nueva rotonda entre las rutas provinciales 13 y 66, junto con la puesta en funcionamiento del sistema de iluminación.

Pullaro señaló que el gobierno provincial realiza “muchos aportes para que las ciudades puedan crecer, por todo lo que le aportan a la provincia y a la República Argentina”. Y añadió: “Podemos salir adelante trabajando de manera ordenada y eficiente, con mucha austeridad y honestidad”.

“Hoy tenemos obras en muchos lugares, a pesar de gobernar en el momento más duro de la economía de los últimos años. Porque, si a una familia le cuesta llegar a fin de mes, imagínense a un Estado provincial cubrir las necesidades de la gente y generar condiciones de infraestructura que nos permitan tener un mayor nivel de igualdad y desarrollo. Sin embargo, en 34 meses de gestión hicimos más obra pública que en los últimos ocho años. Eso genera trabajo y nos permitió sostener el empleo”, destacó el gobernador.

Por último, Pullaro se comprometió a continuar con los planes de vivienda. “Tenemos una deuda habitacional muy grande y muchas familias necesitan tener una vivienda. Cuando nos tocó gestionar, teníamos que priorizar muchas obras, como las de seguridad y rutas. La etapa que viene tiene que ver con lo social, con viviendas y obras para la cultura y el deporte”, concluyó.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, afirmó que el Estado provincial está haciendo “muchas obras, en todos los pueblos de la provincia, porque cuando no hay corrupción en el Estado se pueden hacer obras públicas”. Y agregó: “Hoy concretamos las obras que planificamos al inicio de la gestión, todas con fondos provinciales”.

En tanto que el senador por el departamento San Martín, Esteban Motta, recordó que estos planes de vivienda son “una pelea de años”. “El Gobierno provincial hizo realidad las promesas de 2023 y demostró que, administrando bien, las obras se pueden hacer, incluso cuando nadie hace obras en el país”, sostuvo.

El secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, señaló que las nuevas casas se construyeron, “en parte, con el aporte de cada una de las familias que finalizó el pago de las cuotas”. También convocó a los adjudicatarios a “cumplir con lo mismo, porque es fundamental para poder hacer muchas más, para más santafesinos. A partir de ahora van a poder desarrollar su vida en este nuevo barrio”.

En Sastre, donde no se inauguraban viviendas desde hacía 17 años, la Provincia invirtió 877 millones de pesos para construir 12 unidades habitacionales en el barrio Sasort. Cada casa tiene 61,73 metros cuadrados y cuenta con cocina, estar-comedor, lavadero, dos dormitorios y servicios de agua, cloacas, electricidad y gas.

El proyecto incluyó obras de infraestructura para consolidar el barrio: redes eléctricas de media y baja tensión, desagües pluviales y cloacales, calles con estabilizado granular, veredas, rampas peatonales y espacios verdes con arbolado. Durante el acto, siete vecinos recibieron los títulos de propiedad de sus viviendas.

En el caso de San Jorge, hacía más de 18 años que no se ejecutaba un plan de vivienda en la ciudad. Las casas corresponden al prototipo Núcleo Básico de dos dormitorios. Cuentan con cocina-comedor, baño, lavadero y servicios de gas, electricidad y agua, además de infraestructura de cloacas y red vial. También se entregó el título de propiedad de una vivienda.

Nueva rotonda

En su recorrida por el departamento San Martín, Pullaro inauguró la nueva rotonda de las rutas provinciales 13 y 66, junto con la puesta en funcionamiento del sistema de iluminación. La obra busca mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en un cruce estratégico de la región. La obra se trata de un reclamo histórico, fue prometida en campaña y hoy el compromiso está cumplido.

Durante la actividad, Pullaro destacó que “la provincia tenía muchas dificultades en infraestructura. Nuestras rutas, por donde sale el 80 % de la producción argentina, estaban en pésimo estado. Tuvimos que trabajar juntos mucho para poder lograr el nivel de inversión que tuvimos en estos casi 36 meses. Lo hicimos con la determinación de entender que si lográbamos esa infraestructura productiva, nosotros íbamos a poder producir más y generar trabajar y, desde ese lugar, crecer”.

En ese sentido, detalló que “encaramos el proceso de obra pública más ambicioso que tuvo la Provincia de Santa Fe y en el momento más difícil de la economía a nivel nacional. Cuando no se roba en el Estado, la plata alcanza y se pueden hacer las obras que veníamos esperando durante mucho tiempo. Así lo estamos demostrando aquí en el departamento San Martín y en cada punto de la Provincia de Santa Fe. En menos de tres años invertimos lo mismo que se hizo en ocho años y lo hacemos convencidos que la obra pública es desarrollo, igualdad y trabajo”.

Finalmente, el gobernador manifestó que “vinimos a cumplir con un plan de gobierno que estamos llevando adelante. Los próximos meses vamos a tener a tener muchas obras públicas que vamos a empezar a mostrar porque las estamos terminando. Lo podemos mostrar con mucha alegría porque nos permite mostrar que cuando se administra bien el Estado, podemos generar desarrollo”.

Seguridad vial

Por otro lado, Enrico, sostuvo que “este es uno de los días más importantes de la gestión porque esta era una de las obras emblemáticas. Antes de asumir, hablamos con el senador Motta y me dijo que este cruce era la obra más necesaria en la región. A partir de ahí se hizo todo el trabajo, planificación y proyecto, y hoy es una realidad. Esta obra es muy importante para la seguridad vial, así como también las obras que siguen”.

“Si queremos ser una provincia de punta -explicó Enrico-, tenemos que tener rutas como corresponde. No podemos seguir teniendo pobreza vial. A partir de este concepto de cruces más seguros y rotondas, empezamos a diseñar un plan a futuro. Había 19 rotondas y hoy estamos trabajando en más de 60 y se van sumando, porque es la manera de darle seguridad y tranquilidad a todos los vecinos que circulan”.

En ese sentido, el ministro de Obras Públicas provincial resaltó que “en el departamento San Martín estamos trabajando con el senador, los intendentes y presidentes comunales en 84 obras, 55 que se están ejecutando y 32 terminadas. Obras que empezaron con la gestión del gobernador Pullaro”.

Promesa cumplida

El senador por el departamento San Martín, manifestó que “estamos ante una obra que tiene una gran magnitud. Esto se pudo construir en base a un trabajo en equipo. Administrando bien y trabajando articuladamente, las obras se pueden hacer y se puede cumplir con la palabra”.

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