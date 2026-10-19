Con la fuerza del deseo, Newell's se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

El conjunto de Frank Kudelka asumió el compromiso como se debía en el Coloso, venció a Central Córdoba por un 2 a 1 y se afirma en los puestos de clasificación

El grito desde el alma de jerónimo Gómez Mattar, que abrió el camino a una necesaria victoria de Newell's sobre Central Córdoba. Los octavos de final son posibles.

Newell’s cumplió lo debido. No quedaba otra cosa que el triunfo para afirmarse dentro del grupo de los que están clasificando a la fase final. Con algo de angustia, innecesaria porque fue superior, venció a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 1 en el Coloso . Y saltó del 8º al 6º puesto, a tres fechas de que concluya la fase clasificatoria. En base a voluntad y deseo de triunfo, se arrimó al objetivo tan deseado.

La situación requería que la Lepra asumiera el control y empujara a Central Córdoba contra su arco. Así sucedió desde el principio. El conjunto rojinegro tuvo la posesión y fue paciente en la ejecución de cada avance. Gómez Mattar dio el primer aviso con un remate que quedó en poder de Aguerre a los 5’. El mediocampista, que reemplazó al suspendido Luca Regiardo, ya tendría revancha.

La victoria era imprescindible y Newell’s la buscó con determinación. Pero le faltaba una mayor capacidad de resolución. No alcanzaba con los envíos largos de Lucas Carrizo, frecuentemente con destino a Mazzantti. Era fundamental que aparecieran las variantes.

Estas opciones, con más voluntad que juego, fueron surgiendo poco a poco, aprovechando las grietas que mostraba el equipo de Sebastián Domínguez. Cuando el local aceleraba, el fondo rival flaqueaba. Así estuvo cerca de la apertura, con el pase de Gómez Mattar para el zurdazo de Guch que Aguerre desvió con esfuerzo.

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De la resistencia del exleproso al primero de Gómez Mattar

El exarquero de Newell’s parecía la única oposición para que la Lepra llegara al gol. Es que nuevamente entró en acción e interceptó un cabezazo de Cabrera con destino de red, tras un tiro de esquina de Guch.

Pero en la siguiente, Aguerre nada pudo hacer. Escobar la metió en el área, Mazzantti la bajó de cabeza, Casermeiro rechazó al medio y Gómez Mattar la capturó y definió arriba. Gol, primero del mediocampista, y premio para Newell’s por la insistencia.

Con el 1 a 0, el equipo de Kudelka siguió buscando, mientras la visita daba toda clase de ventajas. Vera tocó atrás y se la regaló a Solari, Cóccaro quedó cara a cara con Aguerre y lo desperdició. Por dos veces pateó sin precisión, permitiendo que el arquero tapara ambos remates.

En el segundo tiempo, Newell's siguió igual

La postura de Newell’s no cambió en el segundo tiempo. Central Córdoba salió un poco más, obligado a empatarlo, pero fue la Lepra la que siguió dominando e intentando.

La Lepra disponía de espacios y en una replica veloz, Mazzantti casi convierte. De todos modos, el equipo del Parque no lucía seguro en el retroceso. Iacobellis la manejó sin oposición y un tiro de Barrera desde afuera del área fue un llamado de atención. Anteriormente, Reinatti mandó por sobre el travesaño un tiro libre de Cardozo.

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De todos modos, un nuevo gol en el partido dependía de Newell’s. Las malas decisiones en la última jugada eran lo que se lo impedían. Hasta que, cuándo no, Mazzantti lo resolvió. Desbordó por derecha y su centro solo debió ser empujado al arco vacío por Solari.

Del 2 a 0 a una preocupación fuera de contexto

La sensación fue que el 2 a 0 era cosa juzgada, aunque todavía faltaba tiempo. Es que Central Córdoba no daba indicios de que pudiera modificar algo. Pero en un centro pasado que Reinatti calculó mal, Sequeira puso la cabeza y descontó.

De pronto, sin esperarlo, Newell’s entró en un estado de preocupación. La victoria peligraba sin que su adversario hubiese hecho mucho. La mitad de cancha rojinegra no contenía.

Pero Mazzantti no bajaba los brazos y seguía insistiendo. Un nuevo centro desde la derecha fue para la mediavuelta del ingresado Juan Ignacio Ramírez, quien se lo perdió a metros del arco.

Hubo momentos de nerviosismo. Newell’s no debía sufrir tanto. Por eso el grito de desahogo y eufórico una vez que el partido concluyó con el 2 a 1 y la misión cumplida.