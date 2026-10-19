La Capital | Ovación | Newell's

Con la fuerza del deseo, Newell's se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

El conjunto de Frank Kudelka asumió el compromiso como se debía en el Coloso, venció a Central Córdoba por un 2 a 1 y se afirma en los puestos de clasificación

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

19 de octubre 2026 · 21:31hs
Google Seguir a La Capital en Google
El grito desde el alma de jerónimo Gómez Mattar

Sebastián Suárez Meccia

El grito desde el alma de jerónimo Gómez Mattar, que abrió el camino a una necesaria victoria de Newell's sobre Central Córdoba. Los octavos de final son posibles.

Newell’s cumplió lo debido. No quedaba otra cosa que el triunfo para afirmarse dentro del grupo de los que están clasificando a la fase final. Con algo de angustia, innecesaria porque fue superior, venció a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 1 en el Coloso. Y saltó del 8º al 6º puesto, a tres fechas de que concluya la fase clasificatoria. En base a voluntad y deseo de triunfo, se arrimó al objetivo tan deseado.

La situación requería que la Lepra asumiera el control y empujara a Central Córdoba contra su arco. Así sucedió desde el principio. El conjunto rojinegro tuvo la posesión y fue paciente en la ejecución de cada avance. Gómez Mattar dio el primer aviso con un remate que quedó en poder de Aguerre a los 5’. El mediocampista, que reemplazó al suspendido Luca Regiardo, ya tendría revancha.

La victoria era imprescindible y Newell’s la buscó con determinación. Pero le faltaba una mayor capacidad de resolución. No alcanzaba con los envíos largos de Lucas Carrizo, frecuentemente con destino a Mazzantti. Era fundamental que aparecieran las variantes.

Estas opciones, con más voluntad que juego, fueron surgiendo poco a poco, aprovechando las grietas que mostraba el equipo de Sebastián Domínguez. Cuando el local aceleraba, el fondo rival flaqueaba. Así estuvo cerca de la apertura, con el pase de Gómez Mattar para el zurdazo de Guch que Aguerre desvió con esfuerzo.

>> Leer más: El doble cinco de Herrera y Gómez Mattar puede influir en el funcionamiento de Newell's

De la resistencia del exleproso al primero de Gómez Mattar

El exarquero de Newell’s parecía la única oposición para que la Lepra llegara al gol. Es que nuevamente entró en acción e interceptó un cabezazo de Cabrera con destino de red, tras un tiro de esquina de Guch.

Pero en la siguiente, Aguerre nada pudo hacer. Escobar la metió en el área, Mazzantti la bajó de cabeza, Casermeiro rechazó al medio y Gómez Mattar la capturó y definió arriba. Gol, primero del mediocampista, y premio para Newell’s por la insistencia.

Con el 1 a 0, el equipo de Kudelka siguió buscando, mientras la visita daba toda clase de ventajas. Vera tocó atrás y se la regaló a Solari, Cóccaro quedó cara a cara con Aguerre y lo desperdició. Por dos veces pateó sin precisión, permitiendo que el arquero tapara ambos remates.

En el segundo tiempo, Newell's siguió igual

La postura de Newell’s no cambió en el segundo tiempo. Central Córdoba salió un poco más, obligado a empatarlo, pero fue la Lepra la que siguió dominando e intentando.

La Lepra disponía de espacios y en una replica veloz, Mazzantti casi convierte. De todos modos, el equipo del Parque no lucía seguro en el retroceso. Iacobellis la manejó sin oposición y un tiro de Barrera desde afuera del área fue un llamado de atención. Anteriormente, Reinatti mandó por sobre el travesaño un tiro libre de Cardozo.

>>Leer más: El Tata Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newell's para dirigir a Messi

De todos modos, un nuevo gol en el partido dependía de Newell’s. Las malas decisiones en la última jugada eran lo que se lo impedían. Hasta que, cuándo no, Mazzantti lo resolvió. Desbordó por derecha y su centro solo debió ser empujado al arco vacío por Solari.

Del 2 a 0 a una preocupación fuera de contexto

La sensación fue que el 2 a 0 era cosa juzgada, aunque todavía faltaba tiempo. Es que Central Córdoba no daba indicios de que pudiera modificar algo. Pero en un centro pasado que Reinatti calculó mal, Sequeira puso la cabeza y descontó.

De pronto, sin esperarlo, Newell’s entró en un estado de preocupación. La victoria peligraba sin que su adversario hubiese hecho mucho. La mitad de cancha rojinegra no contenía.

Pero Mazzantti no bajaba los brazos y seguía insistiendo. Un nuevo centro desde la derecha fue para la mediavuelta del ingresado Juan Ignacio Ramírez, quien se lo perdió a metros del arco.

Hubo momentos de nerviosismo. Newell’s no debía sufrir tanto. Por eso el grito de desahogo y eufórico una vez que el partido concluyó con el 2 a 1 y la misión cumplida.

Noticias relacionadas
Gómez Mattar empezó el Clausura como titular y ahora volverá a jugar desde el inicio.

Con un solo cambio, Newell's tiene el once para recibir a Central Córdoba de Santiago

Jerónimo Gómez Mattar disputará su quinto partido desde el comienzo en el torneo.

El doble cinco de Herrera y Gómez Mattar puede influir en el funcionamiento de Newell's

San Lorenzo perdía 1 a 0, lo dio vuelta y derrotó a Estudiantes por 2 a 1.

Newell's sigue en el 8º puesto pese a que San Lorenzo ganó y lo igualó en puntos

El Tata Martino habló de Newells y Messi este sábado por la noche tras un partido de la MLS. 

Martino respondió sobre la posibilidad de volver a Newell's para dirigir a Messi

Las más leídas

Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi

"Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi"

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Lo último

Un camión se habría quedado sin frenos y chocó cinco vehículos en Circunvalación y Mendoza

Un camión se habría quedado sin frenos y chocó cinco vehículos en Circunvalación y Mendoza

El uno x uno de Newells: Walter Mazzantti y sus desbordes, las causas princiapales de la victoria

El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti y sus desbordes, las causas princiapales de la victoria

Con la fuerza del deseo, Newells se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

Con la fuerza del deseo, Newell's se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

La Fiscalía reconstruyó los movimientos del principal acusado mediante cámaras de seguridad. En paralelo, investiga si el asesinato estuvo vinculado con una red de préstamos usurarios manejada desde la cárcel.
Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis
Con la fuerza del deseo, Newells se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

Por Rodolfo Parody
Ovación

Con la fuerza del deseo, Newell's se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

El uno x uno de Newells: Walter Mazzantti y sus desbordes, las causas princiapales de la victoria

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti y sus desbordes, las causas princiapales de la victoria

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo
La Región

Desesperada búsqueda de tres desaparecidos en el Paraná: un nuevo indicio reorientó el operativo

Este comercio no soporta el modelo económico: la campaña en Rosario que expone la crisis pyme
Economía

"Este comercio no soporta el modelo económico": la campaña en Rosario que expone la crisis pyme

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo
Policiales

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Las más leídas
Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi

"Hace falta una obra que sea monumental para transmitir el legado de Lionel Messi"

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe

Qué medicamentos deja de enviar Nación y cómo impacta en Santa Fe

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Arde la tabla anual: la mínima diferencia que separa a Central y otros cuatro equipos del título

Ovación
Con la fuerza del deseo, Newells se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

Por Rodolfo Parody
Ovación

Con la fuerza del deseo, Newell's se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

Con la fuerza del deseo, Newells se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

Con la fuerza del deseo, Newell's se recuperó rápido, ganó y se arrimó más al objetivo tan buscado

Con un solo cambio, Newells tiene el once para recibir a Central Córdoba de Santiago

Con un solo cambio, Newell's tiene el once para recibir a Central Córdoba de Santiago

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Tabla anual al rojo vivo: los partidos que les quedan a los cinco candidatos al título

Policiales
Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis
Policiales

Crimen de Natalia Giménez: su primo y expareja la habría matado y una deuda millonaria abre otra hipótesis

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Un mecánico de Rosario quedó preso por presuntas estafas: cobró millones por arreglos que nunca hizo

Una mujer denunció que fue asaltada y abusada en un descampado de Ybarlucea

Una mujer denunció que fue asaltada y abusada en un descampado de Ybarlucea

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

Asesinado por su exempleada doméstica: comienza el juicio por el crimen de un hombre de 84 años

La Ciudad
Un camión se habría quedado sin frenos y chocó cinco vehículos en Circunvalación y Mendoza
La Ciudad

Un camión se habría quedado sin frenos y chocó cinco vehículos en Circunvalación y Mendoza

Parkinson: Pfizer anunció cuándo se normalizará la entrega del medicamento que falta en Rosario

Parkinson: Pfizer anunció cuándo se normalizará la entrega del medicamento que falta en Rosario

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos

El Niño en Rosario: las inundaciones históricas que ayudan a entender los riesgos actuales

El Niño en Rosario: las inundaciones históricas que ayudan a entender los riesgos actuales

Impulsan sanciones por crear y difundir imágenes íntimas falsas
La Ciudad

Impulsan sanciones por crear y difundir imágenes íntimas falsas

Uber quiere sumarse al debate en el Concejo por la legalización de las apps

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Uber quiere sumarse al debate en el Concejo por la legalización de las apps

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos
Salud

Parkinson: es grave la situación de pacientes rosarinos por la falta de medicamentos

Bariloche a la Carta, una oportunidad única para conocer la gastronomía patagónica

Por Gonzalo Santamaría
Turismo

Bariloche a la Carta, una oportunidad única para conocer la gastronomía patagónica

La rosarina que busca descolonizar los relatos de los grandes museos

Por Matías Petisce
La Ciudad

La rosarina que busca descolonizar los relatos de los grandes museos

El juez Salmain irá a juicio por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes
Policiales

El juez Salmain irá a juicio por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes

Rescataron a un ciervo en Arroyo Seco: se recupera en una veterinaria de Rosario
La Región

Rescataron a un ciervo en Arroyo Seco: se recupera en una veterinaria de Rosario

La Feria del Libro de Rosario cerró su edición más convocante con un impulso en las ventas
La Ciudad

La Feria del Libro de Rosario cerró su edición más convocante con un impulso en las ventas

Otro viaje relámpago: Javier Milei visita España por séptima vez en su gestión
Política

Otro viaje relámpago: Javier Milei visita España por séptima vez en su gestión

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda
La Región

Tres jóvenes murieron atropellados mientras cambiaban una rueda

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones
Información General

Dos ganadores en el Quini 6: uno es santafesino y se lleva $1.418 millones

Pequeños productores, grandes mercados: claves de la ganadería en EE.UU.
Agro

Pequeños productores, grandes mercados: claves de la ganadería en EE.UU.

Rosario reunirá a la cadena del trigo para debatir los desafíos del cultivo
Agro

Rosario reunirá a la cadena del trigo para debatir los desafíos del cultivo

Autos eléctricos: YPF proyecta cinco rutas con cargadores desde Rosario para 2027
Información General

Autos eléctricos: YPF proyecta cinco rutas con cargadores desde Rosario para 2027

Bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre
Economía

Bancarios: nuevo aumento salarial, sueldo inicial de $2,6 millones y un bono millonario en noviembre

El impresionante yate que compró Messi: pagó 10 millones de euros y tiene comodidades de lujo
Información General

El impresionante yate que compró Messi: pagó 10 millones de euros y tiene comodidades de lujo

Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas
La Ciudad

Qué tan fácil es abrir un negocio en Rosario: qué lugar ocupa en un ranking de 30 ciudades argentinas

Un sacerdote murió aplastado por una cruz que cayó durante una misa transmitida en vivo
Información General

Un sacerdote murió aplastado por una cruz que cayó durante una misa transmitida en vivo

Juan Alberto Mateyko estalló contra Julieta Prandi por su separación de Emanuel Ortega: Así no
Zoom

Juan Alberto Mateyko estalló contra Julieta Prandi por su separación de Emanuel Ortega: "Así no"

Santa Fe desembarca en Neuquén con 170 empresas para potenciar la cadena Oil & Gas
Economía

Santa Fe desembarca en Neuquén con 170 empresas para potenciar la cadena Oil & Gas