El Mangrullo: cómo es el proyecto del gobierno de Santa Fe para cambiarle la cara a la zona

El llamado a licitación busca que privados reconviertan la postergada zona con actividades recreativas, logísticas, y de espacio público. Un acceso, la clave

El gobierno de Santa Fe , a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, presentó los pliegos de la licitación pública para la concesión del predio El Mangrullo , un área clave de la zona sur de Rosario recuperada por el Estado provincial tras años de ocupación irregular y abandono.

En total son 5,3 hectáreas estratégicas con 540 metros de frente costero sobre el río Paraná y el arroyo Saladillo. La iniciativa, que fue presentada por el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, conjuga inversión privada, seguridad jurídica y empleo, con la reserva obligatoria de 3.000 metros cuadrados de espacio público y recreativo.

Justamente la licitación busca que los privados puedan invertir en una zona emblemática que hoy es inaccesible de cara al río. Inversión en distintas actividades, por ejemplo, náuticas como guarderías, o deportivas, hasta un sector recreativo de gastronomía. También logístico con la posibilidad de reconstruir la parte del astillero, servicios de puerto y cabotaje.

La reconversión que impulsa el Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro) abarca tres sectores diferenciados por su uso. El área principal es la de la Guardería Puerto Sur (GPS), que ocupa casi dos hectáreas frente al río que dejó de funcionar en octubre de 2025.

El cambio sustancial será la apertura de calle Gutiérrez, que permitirá otro acceso. Hasta el momento se podía transitar por un puente muy pequeño, ahora se podrán ampliar en un camino de acceso de doble circulación de camiones y también de servicio a la comunidad.

El proyecto consolida la integración puerto-ciudad al exigir la preservación de una franja de más de 3.000 m² con acceso directo al río, garantizando un espacio público equipado para el deporte, la pesca y la recreación de los vecinos. "Se le pide el desarrollo integral y también una zona de uso público y una camino y acceso a la zona de pesca", detalló la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado.

Tendrán 30 meses de ejecución desde la apertura de sobre que será en febrero, con 20 años de canon, de 10 años más de prorroga. "En un momento difícil, hasta quizás recesivo, si tenemos suelo a disposición y podemos dar concesiones, y un privado está decidido a invertir, pensamos que hay que ponerlo a disposición para revitalizar el barrio, y permitir que muchas más personas desde el lado sur tengan acceso al río", sostuvo el ministro.

Además de Puccini y Alvarado, el acto estuvo encabezado por la presidenta del Ente Administrador Puerto Rosario (Enapro), Graciela Alabarce, representantes de la Municipalidad de Rosario y directivos de empresas interesadas en el desarrollo del área.

Detalles

En la licitación se exigirá servicios de energía eléctrica, agua, desagües cloacales, estabilización del frente ribereño, además del parque público.