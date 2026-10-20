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Villa Constitución: continúa la obra de saneamiento del desagüe de avenida Presidente Perón

Son trabajos que corresponden a la primera etapa de la interveción para mejorar el drenaje y evitar anegammientos en distitnos puntos de la traza

20 de octubre 2026 · 12:00hs
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La obra permitirá mejorar el escurrimiento del agua y optimizar el funcionamiento del sistema de drenaje

La obra permitirá mejorar el escurrimiento del agua y optimizar el funcionamiento del sistema de drenaje, dando respuesta a los inconvenientes que se registran actualmente en distintos puntos de la zona.
Villa Constitución: continúa la obra de saneamiento del desagüe de avenida Presidente Perón

La Municipalidad de Villa Constitución continúa con los trabajos correspondientes a la primera etapa de la obra de saneamiento del desagüe de avenida Presidente Perón, una intervención que busca mejorar el drenaje y contribuir a resolver los inconvenientes de acumulación de agua que se registran en distintos puntos del sector.

En esta instancia, las tareas comprenden el recambio y la sustitución de la alcantarilla ubicada en la intersección de Belgrano y la avenida, un punto clave para la descarga del sistema de drenaje. Una vez finalizados estos trabajos, se continuará con el entubado del desagüe en las primeras tres cuadras, hasta calle Dorrego.

Primera etapa del saneamiento

Esta primera etapa tiene una duración estimada de 25 días y forma parte de un plan de intervención progresiva que contempla distintas instancias de trabajo hasta completar el saneamiento del desagüe.

Mientras se desarrollan las tareas, se solicita a vecinos y conductores circular con precaución por la zona, respetar la señalización y atender las indicaciones dispuestas en el sector.

La obra permitirá mejorar el escurrimiento del agua y optimizar el funcionamiento del sistema de drenaje, dando respuesta a los inconvenientes que se registran actualmente en distintos puntos de la zona.

>>Leer más: Villa Constitución vuelve a mirar al río Paraná: puerto, inversiones y turismo fluvial

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