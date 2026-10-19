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"Este comercio no soporta el modelo económico": la campaña en Rosario que expone la crisis pyme

Apyme colocó carteles en locales desocupados de Rosario. La campaña se lleva adelante en diferentes ciudades del país. El impacto de la caída del consumo y los mayores costos pega de lleno en las pymes

19 de octubre 2026 · 17:52hs
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El objetivo de Apyme es visibilizar la realidad más allá de los datos numéricos.

El objetivo de Apyme es visibilizar la realidad más allá de los datos numéricos.

“Una imagen vale más que mil palabras”. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) colocó carteles en locales cerrados de Rosario para visibilizar las dificultades del sector. “Este comercio-pyme no soporta el modelo económico”, fue la leyenda elegida para una intervención que también se realizó en otras ciudades del país y que busca ponerles una imagen concreta a las estadísticas sobre cierres de empresas, caída del consumo y pérdida de puestos de trabajo.

En Rosario, en una primera etapa, la recorrida abarcó parte del macrocentro y por calle Mendoza desde avenida Avellaneda hacia el oeste. Juan José Sisca, secretario de Apyme, explicó que los carteles se colocaron únicamente en inmuebles que exhibían avisos de alquiler, para evitar confundir negocios que habían dejado de funcionar con otros que simplemente estaban cerrados al momento de la intervención.

“Nuestro objetivo era visibilizar la realidad más allá de los datos numéricos. Muchas veces los porcentajes fríos diluyen la percepción del problema”, señaló el dirigente rosarino sobre la iniciativa se replicó en Bahía Blanca, Córdoba, La Plata, la ciudad de Buenos Aires, Mendoza y localidades de Entre Ríos, donde la entidad cuenta con delegaciones.

La intervención se realizó en el contexto del Día de la Madre, una de las fechas relevantes para el comercio minorista. Lejos de ofrecer un alivio, las ventas de los negocios pymes retrocedieron un 1,4% interanual a precios constantes, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

Para Sisca, el deterioro de la capacidad de compra de trabajadores y jubilados es el principal problema de las pequeñas empresas, por su dependencia del mercado interno. A esa menor demanda se agregan mayores gastos de funcionamiento y dificultades para sostener los compromisos financieros. “Se genera un efecto de bola de nieve donde el deterioro es cada vez mayor y sin perspectivas de ordenamiento, lo cual resulta dramático”, sostuvo.

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En el comunicado que acompañó el lanzamiento de la campaña nacional, Apyme afirmó que desde el inicio de la gestión de Javier Milei hasta la primera mitad de este año cerraron más de 30.000 pymes. Sisca agregó además que se perdieron más de 370.000 puestos de trabajo.

La entidad vinculó el proceso de crisis en las pymes con la caída del consumo, el endeudamiento de las familias, las restricciones de acceso al crédito y la precarización laboral.

El diagnóstico entre las pymes

El frente de los costos también ocupa un lugar central en el diagnóstico empresario. Apyme cuestionó los aumentos de tarifas y alquileres y señaló que los precios mayoristas subieron un 3,3% en septiembre, lo que agregó presión sobre negocios con dificultades para trasladar esos incrementos a sus clientes.

A ese escenario sumó la competencia de los bienes importados, especialmente los productos de consumo final y las compras mediante el sistema puerta a puerta. La organización sostuvo que esa apertura afecta tanto a la producción como a los distintos canales de comercialización.

“Todas las medidas adoptadas atentan contra el mercado interno”, afirmó Sisca, quien mencionó la reducción de subsidios a los servicios, la apertura importadora y la pérdida del poder adquisitivo entre los factores que, a su entender, comprometen la continuidad de las empresas.

Las dificultades también se trasladan a la cadena de pagos. De acuerdo con el comunicado de Apyme, aumentan los cheques rechazados y las empresas con problemas para cumplir sus obligaciones bancarias. La entidad indicó que en septiembre la cantidad de unidades con créditos en situación irregular creció un 53% interanual.

En ese contexto, advirtió sobre el avance de los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca). Según las cifras difundidas por la organización, entre enero y agosto de 2026 se registraron 135.744 embargos sobre personas jurídicas, un 52% más que en igual período de 2025. De ese total, 113.116 correspondieron a microempresas, más del 80%.

Apyme reclamó medidas de emergencia y anticipó que continuará con las intervenciones en distintos rubros y localidades. Sisca explicó que evaluarán los próximos pasos a partir de la repercusión de la campaña y que mantienen contactos con otras entidades para articular los reclamos.

El dirigente también planteó la necesidad de sostener la actividad en el Congreso para impulsar un cambio de orientación económica. En particular, insistió en el rechazo al DNU 70/23, al que definió como la “columna vertebral” del esquema que cuestiona la organización. “En democracia la vía es la política y debemos sostenerla con la presencia en las calles”, expresó.

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