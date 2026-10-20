Fenómeno El Niño: aplicarán sanciones más severas para quienes arrojen residuos en lugares no habilitados

La medida forma parte de un plan anunciado por el municipio para reducir riesgos ante el aumento de las precipitaciones durante esta primavera verano

Ante la llegada del fenómeno El Niño , que en la región se expresa con un aumento significativo de las precipitaciones, la Municipalidad presentó este lunes una serie de acciones que se llevan adelante para mejorar el escurrimiento del agua , mantener la infraestructura de drenaje y reducir los riesgos de anegamiento en los barrios. Entre otras medidas, se incrementarán las sanciones para quienes arrojen residuos fuera de lugares habilitados o abandonen objetos que puedan obstruir drenajes . Las multas irán de los de los 340 mil pesos a los 200 millones.

La medida está enfocada, sobre todo, en empresas que brindan servicios de alquiler de volquetes o de recolección de residuos de empresas y comercios considerados "grandes generadores" (como clubes, estaciones de servicios o salones de fiestas, entre otros) que contrata su propio transporte de residuos.

Según destacan desde el municipio, en los últimos meses, se detectó que algunas de estas empresas realizan arrojos indebidos de residuos en la vía pública, abonando microbasurales en numerosos barrios . Incluso, aseguran, muchas han sido registradas por las cámaras municipales "in fraganti" volcando basura en lugares no autorizados.

Por eso, la intendencia elaboró un proyecto de decreto, ad referendum del Concejo Municipal, para incrementar las sanciones a quienes arrojen residuos en espacios no habilitados . El incremento de las multas, explican, tiene como objetivo preservar la limpieza de los espacios públicos y evitar que proliferen nuevos sitios de disposición ilegal de basura, uno de los principales factores que obstruyen la infraestructura que permite el normal escurrimiento del agua.

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Las nuevas sanciones

La propuesta del Ejecutivo modifica varios artículos del Código de Convivencia Ciudadana, relacionados con las faltas en materia del cuidado del ambiente y la higiene urbana, incrementando las sanciones por contravenciones en el tratamiento de residuos.

Por ejemplo, las penas por abandonar o desechar desperdicios, objetos o muebles en desuso, fuera de los contenedores, volquetes y otros espacios autorizados (artículo 147), que en el Código de Convivencia iba de 75 a 375 unidades fijas (UF), ahora se duplicarán. Las sanciones económicas arrancarán de las 150 UF a las 750 UF, en su valor máximo.

Como estos valores se fijan en función del precio de un litro de nafta, en dinero equivale a entre $ 340.350 y $ 1.701.750.

En el caso de la falta de higiene, limpieza, o saneamiento, las sanciones por la existencia de yuyos, malezas, escombros o residuos en todo inmueble (habitado o no, y indistintamente de que se observe o no la irregularidad desde el exterior; tal como indica el artículo 154), las multas serán de 150 a 750 UF (entre $ 340.350 y $ 1.701.750), cuando los valores del Código iban de 75 a 375 UF.

También se incrementarán las sanciones para los establecimientos que viertan a las redes de desagües efluentes que violen la normativa vigente (artículo 163); en estos casos las penas irán de 150 a 750 UF, mientras que los valores contemplados eran de 75 a 375 UF.

Y con el objetivo de mejorar la disposición de residuos, las sanciones por depositar residuos en contravención a las normas sobre horarios y lugares permitidos (artículo 152) pasarán, de 25 a 200 UF, a entre 100 a 1.000 UF. Es decir, de $ 226.900 a $ 2.269.000.

Además, incorpora un nuevo artículo (el 167 bis) que sanciona a quien "obstaculice de cualquier forma la normal circulación de los drenajes a cielo abierto, canales, zanjas, como asimismo cualquier sistema de evacuación de líquidos pluviales". En estos casos las multas van de las 150 a las 100 mil unidades fijas, de $ 340.350 a $ 226.900.000; montos a los que se podrían sumar los costos de los operativos para remover esos obstáculos.

En ese punto se incluirá la existencia de construcciones ilegales que bloqueen zanjas, canales u otros sistemas de evacuación de agua, obstruyendo los drenajes.

Aumento de lluvias y tormentas

La decisión de incrementar las multas, explicaron desde el municipio, tienen como objetivo disuadir de conductas que aumenten el riesgo de anegamiento en las calles del centro o de los barrios, por la presencia de residuos fuera de contenedores o la falta de eliminación de yuyos o malezas en veredas.

La medida forma parte de una batería de acciones para adaptarse al fenómeno de El Niño, como la rectificación de zanjones y la limpieza de reservorios, canales a cielo abierto, captaciones, sumideros, desagües y cañerías; además de las obras estructurales que desarrolla la provincia para evitar problemas con las crecidas de los arroyos Saladillo y Ludueña.

De acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico nacional, entre octubre y diciembre la región estará bajo los efectos de El Niño de fuerte intensidad. Un escenario que se traduce en el incremento de lluvias abundantes, olas de calor y tormentas severas, una situación que se extenderá hasta marzo del año próximo.

El Niño es un patrón climático asociado con el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial. Ese cambio modifica la circulación atmosférica y puede alterar el régimen de lluvias y temperaturas en lugares distantes entre sí. Como en la región, la presencia del fenómeno coincide con meses de por sí lluviosos, se espera una mayor probabilidad de precipitaciones intensas.

Un escenario que pone en jaque la infraestructura de las ciudades para evitar anegamientos.