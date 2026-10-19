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Una mujer denunció que fue asaltada y abusada en un descampado de Ybarlucea

La víctima, de 45 años y oriunda de Rafaela, denunció que un motociclista se ofreció a llevarla cuando ella hacía dedo, luego desvió el recorrido y la atacó

19 de octubre 2026 · 13:39hs
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Una mujer denunció que fue asaltada y abusada en un descampado de Ybarlucea mientras hacía dedo.

Una mujer denunció que fue asaltada y abusada en un descampado de Ybarlucea mientras hacía dedo.

Una mujer de 45 años denunció que fue asaltada y abusada sexualmente durante la madrugada de este lunes en un descampado de Ybarlucea, en inmediaciones del cruce de la ruta nacional 34 y la A012. Según su declaración, el agresor circulaba en moto, le robó una mochila con sus pertenencias y escapó del lugar.

La víctima contó que hacía dedo en la rotonda de avenida Circunvalación y la ruta 34 cuando un motociclista se detuvo y le ofreció trasladarla. Ella aceptó, pero durante el trayecto el hombre cambió el recorrido, se dirigió hacia un sector oscuro y despoblado.

>> Leer más: Primera causa contra Pocholo, ligado a Los Menores: lo imputaron por lavado de activos

Según la denuncia, una vez en el descampado el motociclista le sustrajo la mochila, en la que llevaba sus pertenencias y el teléfono celular, y luego la atacó sexualmente. Antes de huir, también la habría intimidado al decirle que había salido hacía poco tiempo de la cárcel de Coronda.

Tras el hecho, la mujer recibió asistencia de efectivos del Comando Radioeléctrico de Granadero Baigorria, que tomaron contacto con ella durante la madrugada. Posteriormente fue trasladada a la Comisaría de la Mujer para formalizar la denuncia y realizar los exámenes correspondientes.

La causa quedó a cargo de la fiscal Mariángeles Lagar, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso el relevamiento de cámaras de videovigilancia y la búsqueda de rastros que puedan aportar elementos para identificar al presunto agresor.

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