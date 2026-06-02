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Cómo organizar la visita y el recorrido por Agroactiva 2026 desde la web

La agenda de actividades, charlas, ubicación de empresas y horarios de la muestra pueden consultarse desde diversos links para organizar el recorrido y no perderse nada

2 de junio 2026 · 14:30hs
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La web permite acceder a planos y agendas sectoriales para optimizar el recorrido.

La web permite acceder a planos y agendas sectoriales para optimizar el recorrido.

A pocas horas de abrir sus puertas, Agroactiva 2026 Edición BNA puso a disposición de visitantes, productores, expositores, periodistas e instituciones toda la información necesaria en la web para planificar y vivir la muestra de la mejor manera.

Del 3 al 6 de junio, Armstrong, Santa Fe, volverá a ser el punto de encuentro del campo argentino. Durante cuatro días, la exposición agroindustrial a cielo abierto considerada como la más grande de Latinoamérica, reunirá maquinaria, ganadería, tecnología, financiamiento, rondas de negocios, capacitaciones, charlas, demostraciones, contenidos especiales y propuestas para toda la familia.

Para que cada persona pueda organizar su recorrido, consultar horarios, ubicar empresas y no perderse ninguna actividad, la web oficial de Agroactiva ya cuenta con una sección de información útil donde se puede acceder a las agendas por sector, al listado de expositores y al plano general de la muestra.

Agenda general

La agenda general permite consultar, día por día, las principales actividades que se desarrollarán en el predio: inauguraciones, charlas, remates, juras, lanzamientos, rondas de negocios, presentaciones institucionales y propuestas especiales.

El espacio Agroactiva Arena concentrará charlas, paneles y contenidos vinculados a innovación, tecnología, liderazgo, inteligencia artificial, jóvenes, mujeres del agro, producción, economía y nuevas tendencias para el sector.

La agenda de la Sala de Prensa reúne presentaciones, conferencias, reconocimientos, disertaciones institucionales y actividades pensadas para periodistas, empresas, entidades y referentes del agro.

El sector ganadero tendrá una programación propia con ingresos de animales, juras, remates, premiaciones, charlas técnicas y actividades vinculadas a bovinos, ovinos, caprinos y lechería.

AgroActiva Vuela también contará con una agenda específica, con actividades vinculadas a aviación, drones, tecnología aplicada, logística, innovación y nuevas soluciones para el agro.

Listado de expositores

Quienes quieran conocer qué empresas, instituciones, marcas y organizaciones estarán presentes en AgroActiva 2026 podrán consultar el listado completo de expositores desde la web oficial.

Además, ya se puede acceder al plano general del predio para ubicar stands, sectores, accesos, pabellones, espacios especiales y puntos de interés dentro de la muestra.

Con toda esta información disponible online, la organización busca facilitar la experiencia de quienes lleguen a Armstrong desde distintos puntos del país. La propuesta permite planificar recorridos, organizar entrevistas, elegir charlas, ubicar expositores, seguir la agenda ganadera, consultar actividades de Agroactiva Arena y aprovechar al máximo cada jornada.

Agroactiva 2026 Edición BNA se prepara para vivir cuatro días donde el campo argentino volverá a mostrar todo su potencial productivo, tecnológico, comercial e institucional.

>>Leer más: La ciudad de Alvear llevará todo su potencial a Agroactiva 2026

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