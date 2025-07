La ruta 33, destrozada a la altura de Chabás: "Están matando a la gallina de los huevos de oro"

El dirigente peronista enfatizó que el mal estado de la traza en la localidad del departamento Caseros afecta todo tipo de actividades. En cuanto a la política del equipo económico del presidente Javier Milei para evitar el déficit fiscal, comentó: "Hay una desidia terrible. Nos asusta que no cuiden estas rutas. No miran al interior productivo".

El presidente comunal aseguró que los vecinos viven con una preocupación permanente debido al riesgo de siniestros viales. Entre otras cuestiones, mencionó que hay un jardín de infantes ubicado frente al corredor. Mientras la gente esquiva los pozos por fuera de la traza, en otros sectores no hay luces, los yuyos tapan los carteles que aún nose cayeron y ya es moneda corriente ver guardarraíles tumbados.

El funcionario calculó que Chabás aporta 10 millones de dólares anuales en retenciones a las exportaciones del sector primario, pero la administración de Milei no le devuelve nada. "Dice que no hay plata. Ese verso ya está, este tipo tiene que empezar a gobernar y a solucionar", reclamó.

Mientras las obras públicas nacionales brillan por su ausencia, los empleados públicos locales tuvieron que emparchar una dársena por el reclamo de los colectiveros de una empresa de transporte que sólo podían pasar por la banquina. Ante este episodio, el titular de la comisión comunal tuvo que pedir ayuda de la policía para coordinar la intervención.

"Acá es una detrás de otra, no tenemos una positiva ni a palos en el interior", se quejó el dirigente del frente Más Para Santa Fe. A continuación remarcó: "Los presidentes comunales somos los primeros que nos comemos la cachetada. Acá se quejan por los pozos, las ramas, el perro, la garrafa y la pintura".

Una luz de esperanza en el Congreso

Así exige un cambio de rumbo de la política de obras públicas nacionales, Fanelli consideró previsible el abandono de las reparaciones adjudicadas en la ruta 33. "Viniendo del gobierno nacional, no se espera otra medida más que el recorte y el ajuste", concluyó.

El presidente comunal de Chabás confirmó que mantiene un diálogo permanente con el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, para tratar de resolver el problema del mantenimiento vial. De esta forma apoyó el pedido para ceder la ejecución de las tareas pendientes a la cartera provincial.

"Fondos hay, el tema es que no se sabe qué hacen. No aparecen en escuelas ni hospitales", comentó el funcionario en cuanto a los recursos del gobierno nacional. A continuación, sentenció: "Estos tipos no están haciendo nada".

Frente a este diagnóstico, Fanelli celebró la aprobación del aumento de las jubilaciones y la declaración de emergencia en discapacidad durante la última sesión del Senado. En este sentido, manifestó: "Ayer el Congreso le dio una señal al pueblo. Ojalá que el camino de unidad del arco político sea ese porque se está muriendo la gente. Los que revientan las llantas son laburantes".