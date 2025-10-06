Cuándo corre Franco Colapinto: días y horarios de la próxima carrera de Fórmula 1 en Texas

El argentino afrontará la gira por América en las próximas semanas, mientras espera el anuncio de Alpine sobre su continuidad

Tras Singapur, Franco Colapinto viajará a Estados Unidos para correr en Austin, Texas.

La Fórmula 1 arrancará la gira por América tras una semana de descanso y Franco Colapinto tendrá la oportunidad de correr nuevamente en el continente: primero en Estados Unidos , luego en México, su tercera parada será en Brasil y finalmente regresará a Norteamérica para visitar Las Vegas.

A pesar de los problemas que atraviesa Alpine y la resignación a competir con un monoplaza limitado, el argentino tendrá la chance de tener a su gente aún más cerca y volver a un circuito en el que brilló, el de Austin, Texas.

En 2024 , el pilarense disputó su cuarta carrera con Williams en la F1 en este trazado del sur estadounidense y dejó una destacable actuación que sorprendió a propios y extraños , quienes comenzaron a verlo con otros ojos.

En primer lugar, cerró la carrera sprint en la 12º posición con una correcta performance, pero el domingo se destacó al ganar varios puestos en la carrera . Allí, Colapinto sumó un punto por llegar 10º posición y quedó a un paso de ganar otra unidad con la vuelta más rápida , hecho que le quitó Esteban Ocon con gomas blandas sobre el final para evitar que Williams obtenga el punto extra.

Si bien el monoplaza de Alpine no genera expectativas para lo que resta del año, el argentino mostró actitud y batalla en Singapur, la cual no fue traducida con resultados solo por un error estratégico del box en el inicio de la carrera.

image Franco Colapinto debió domar al Alpine en Marina Bay, donde disputó su 21ª carrera en la Fórmula 1.

Cuándo se disputa el GP de Estados Unidos y dónde verlo

El Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas, se disputará desde el viernes 17 al domingo 19 de octubre. La primera jornada contará con la única práctica libre, debido a que unas horas después se llevará a cabo la clasificación a la carrera sprint.

Al día siguiente, el sábado comenzará con la carrera sprint en el primer turno, para luego dar paso a la clasificiación de la carrera principal. Finalmente, el domingo será el gran evento del GP de Estados Unidos

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Austin será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

image (31) Franco Colapinto, en el paseo previo por el trazado de Marina Bay. AP

Horarios del GP de Singapur

Viernes 17 de octubre

Prácticas Libres 1: 14.30

Clasificación Sprint: 18.30

Sábado 18 de octubre

Sprint: 14

Clasificación: 18

Domingo 19 de octubre

Carrera: 16

* Horario en Argentina

Los que resta de la temporada 2025 de la Fórmula 1