Un rival culpó a Franco Colapinto de una mala maniobra: "Frenó 100 metros antes de lo normal"

El piloto argentino tuvo una buena actuación en el GP de Singapur, pero otro corredor cargó contra él por un trompo que lo marginó a la última posición

Franco Colapinto a bordo de Alpine, en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Franco Colapinto batalló en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1 y, a pesar de una buena actuación individual, un error estratégico del equipo lo relegó al 16º puesto hacia el final de la carrera. Si bien los medios internacionales valoraron su esfuerzo a bordo del Alpine, Nico Hulkenberg cargó contra él por una maniobra.

El piloto alemán de Sauber luchaba detrás del argentino para ganarle la posición a menos de 20 vueltas para el final, pero una mala maniobra lo sacó de la pista y lo relegó varias posiciones . A pesar de no golpear al 43 de Alpine ni chocar contra los muros, ese trompo le hizo perder ritmo y las posibilidades de progresar en el circuito de Marina Bay, finalizando en la última posición .

“Fue un trompo bastante grande, tuve suerte de no golpear nada. Franco frenó 100 metros antes, no sé por qué. Probablemente quería sorprenderme de alguna manera, y bueno, lo consiguió ”, ironizó Hulkenberg según consignó el medio especializado Motorsport.

De esa manera, el alemán cargó directamente contra el pilarense por la acción que terminó con el Sauber regresando a la pista, luego de aprovechar una de las escapatorias del circuito de Singapur para evitar el choque. “El problema es que, cuando te acercás a otro auto, la carga aerodinámica trasera desaparece por completo . El eje trasero se bloquea instantáneamente y, sí, en ese momento no podés hacer nada”, justificó.

Nico Hulkenberg junto a Franco Colapinto y Fernando Alonso en una rueda de prensa en Bélgica.

La respuesta de Franco Colapinto

Con la frustración por haberse llevado solamente un 16º puesto después de una buena actuación individual, Colapinto habló ante los medios y analizó la carrera evitando entrar en las polémicas.

>> Leer más: Señales para 2026: Franco Colapinto, "lo único positivo" de Alpine en Singapur

Al ser consultado sobre qué sucedió con la maniobra que sacó a Hulkenberg de la pista, el argentino respondió: “No sé, solo lo vi girar en el espejo. No puedo decirte, él debería contarte desde su perspectiva”.

Colapinto batallaba con unos neumáticos medios que se “desmoronaban”, según sus propias declaraciones, debido a que aguantaron unas 47 vueltas para no tener una segunda parada y quedar relegado a las últimas posiciones. “Por momentos, el auto es inmanejable y no entiendo bien por qué vamos tan lento, tanto más lento que otros en algunos momentos”, afirmó.