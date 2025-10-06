La Capital | La Región | Reconquista

Reconquista firmó un convenio con la UTN para la creación de la Escuela Tecnológica local

Establece la implementación conjunta de un programa que promueve la educación, la innovación y la inclusión digital, generando nuevas oportunidades de formación

6 de octubre 2025 · 11:03hs
La Escuela Tecnológica se proyecta como una herramienta estratégica para el desarrollo territorial.

La Municipalidad de Reconquista y la Facultad Regional Reconquista de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRRq) formalizaron la creación de la Escuela Tecnológica, un programa itinerante de formación tecnológica destinado a jóvenes de la ciudad. El anuncio se realizó en el marco de una conferencia de prensa desarrollada en la Sala de Prensa municipal, donde se firmó el convenio específico que da inicio a esta nueva propuesta educativa.

El encuentro fue encabezado por el intendente de Reconquista, Enri Vallejos, acompañado por la secretaria de Desarrollo Humano, María Haydee Maggio; el decano de la UTN-FRRq, Brian Moschén; y el secretario académico de la institución, Juan Pablo Suligoy.

Presentación del convenio

Durante la presentación, el intendente Vallejos destacó el valor de la articulación institucional y señaló que en pocos meses se logró transformar una propuesta en una realidad concreta. Subrayó el rol de la Escuela Tecnológica como puente entre la comunidad y la universidad, y definió la iniciativa como una semilla que crecerá, dará frutos y transformará la vida de muchas personas.

El decano Moschén remarcó que la universidad tiene tres funciones esenciales: formar profesionales, generar conocimiento y vincularse con la comunidad. En ese sentido, celebró la posibilidad de acercar la universidad a cada rincón de la ciudad y la región, y valoró el trabajo conjunto con la Municipalidad como expresión de objetivos compartidos.

El convenio establece la implementación conjunta de un programa que promueve la educación, la innovación y la inclusión digital, generando nuevas oportunidades de formación para las juventudes. La Escuela Tecnológica se proyecta como una herramienta estratégica para el desarrollo territorial, con foco en el acceso al conocimiento y la construcción de capacidades vinculadas al futuro del trabajo.

