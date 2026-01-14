La Capital | La Región | Aguas Santafesinas

Aguas Educa visitó el Polideportivo Municipal de Roldán

El programa Aguas Educa, impulsado por Aguas Santafesinas S.A., visitó la Escuela de Verano que funciona en el Polideportivo Municipal de Roldán

14 de enero 2026 · 10:00hs
Roldán. El programa Aguas Educa visitó la Escuela de Verano que funciona en el Polideportivo Municipal

Roldán. El programa Aguas Educa visitó la Escuela de Verano que funciona en el Polideportivo Municipal

El programa Aguas Educa, impulsado por Aguas Santafesinas S.A., visitó la Escuela de Verano que funciona en el Polideportivo Municipal de Roldán, donde llevó adelante una jornada de actividades lúdicas y educativas junto a los niños y niñas de la ciudad.

La propuesta estuvo destinada al grupo de los más pequeños, de cuatro a ocho años, que reúne a más de 200 niños y niñas, quienes participaron de juegos y dinámicas pensadas especialmente para su edad. A través de actividades entretenidas y participativas, los chicos pudieron aprender, divertirse y reflexionar sobre la importancia del agua y su cuidado.

El agua, eje central

“Estas acciones generan un espacio de esparcimiento, encuentro y contacto con la naturaleza, con el agua como eje central, promoviendo valores vinculados al uso responsable de este recurso vital. Cada una de las propuestas deja un mensaje claro sobre la necesidad de preservarla y valorarla en la vida cotidiana”, detallaron los coordinadores de la jornada.

La próxima semana Aguas Educa regresará al Polideportivo Municipal con una nueva jornada, esta vez orientada al grupo de niños y niñas de nueve a 12 años, ya que las actividades están adaptadas a las distintas edades.

El Programa Aguas Educa se desarrolla de manera permanente en toda la provincia y tiene como objetivo concientizar sobre la importancia del agua potable, dar a conocer el proceso de potabilización y fomentar hábitos de consumo responsables. Incluye charlas, juegos y propuestas educativas para los más pequeños.

Noticias relacionadas
Sancor. Los exdirectivos fueron procesados por retener aportes y no pagarlos, según denunciaron los trabajadores

Procesan a exdirectivos de Sancor por retener y no pagar aportes durante años

venado tuerto sin vuelos: la aerolinea de los empresarios veinteaneros levanto la ruta

Venado Tuerto sin vuelos: la aerolínea de los empresarios veinteañeros levantó la ruta

Ruta nacional 11. Los trabajos de repavimentación se extienden desde el puente del río Coronda hasta la calle Mangoré

Comienzan a repavimentar la ruta nacional 11 en Timbúes

En la última sesión ordinaria del 2025 del Concejo Municipal de Rafaela, quedó aprobada una resolución que habilita a los ediles a atar su dieta a un índice de salario nacional

Por primera vez, un concejal de Rafaela optó por reducir su salario

Ver comentarios

Las más leídas

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Lo último

Convocan a muralistas rosarinos para transformar basurales en espacios con identidad cultural

Convocan a muralistas rosarinos para transformar basurales en espacios con identidad cultural

Marcela Tauro contó que Julio Iglesias se sobrepasó con ella: Me dio un pico y me sentó en su falda

Marcela Tauro contó que Julio Iglesias se sobrepasó con ella: "Me dio un pico y me sentó en su falda"

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios

Eliminan aranceles a la importación de celulares: cuánto bajarán los precios

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

La sospechosa tiene 29 años y se cree que facilitó el ingreso del cerrajero que terminó abriendo una caja de fuerte en la que había dinero y joyas

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima
Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca
LA CIUDAD

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca

Convocan a muralistas rosarinos para transformar basurales en espacios con identidad cultural
La Ciudad

Convocan a muralistas rosarinos para transformar basurales en espacios con identidad cultural

La inflación se acelera: qué precios fueron los que más subieron

Por Alvaro Torriglia
Economía

La inflación se acelera: qué precios fueron los que más subieron

Circunvalación: Nación dice que corta el pasto, pero el municipio volvió a cruzarla

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación: Nación dice que corta el pasto, pero el municipio volvió a cruzarla

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito
POLICIALES

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Buscan a una mujer desaparecida en Rosario: piden datos para dar con su paradero

Buscan a una mujer desaparecida en Rosario: piden datos para dar con su paradero

Ovación
El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

Por Luis Castro
Ovación

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro

El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club: Me sentí muy solo

Un jugador denunció marginación por homofobia en un club: "Me sentí muy solo"

Central: Mallo, el caudillo que busca recuperar su mejor versión en 2026

Central: Mallo, el caudillo que busca recuperar su mejor versión en 2026

Policiales
Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima
POLICIALES

Robo de miles de dólares en barrio Martin: detuvieron a la cuidadora de la víctima

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de decenas de miles de dólares

Un cuento del tío en barrio Martin terminó con el robo de decenas de miles de dólares

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito

Una mujer fue detenida por estafas realizadas con tarjetas de crédito

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

La Ciudad
Convocan a muralistas rosarinos para transformar basurales en espacios con identidad cultural
La Ciudad

Convocan a muralistas rosarinos para transformar basurales en espacios con identidad cultural

Choques en auto y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?

Choques en auto y un hombre atropellado por una chica de 15 años: ¿cuál es la sanción?

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca

Parte médico: cómo se encuentra la mujer hallada inconsciente en la barranca

Circunvalación: Nación dice que corta el pasto, pero el municipio volvió a cruzarla

Circunvalación: Nación dice que corta el pasto, pero el municipio volvió a cruzarla

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca
La Ciudad

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante
La Ciudad

Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura
OVACIÓN

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Vóley: Sonder y Normal 3, grandes protagonistas de la primera fecha de la Liga

Por Pablo Mihal
Ovación

Vóley: Sonder y Normal 3, grandes protagonistas de la primera fecha de la Liga

La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8 % en diciembre
Economía

La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8 % en diciembre

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre
La Ciudad

Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares
Policiales

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala
La Ciudad

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala

Central ya extraña a Malcorra: gol y asistencias en su debut en Independiente
Ovación

Central ya extraña a Malcorra: gol y asistencias en su debut en Independiente

Boca abre el 2026 con un homenaje especial a Miguel Ángel Russo
Ovación

Boca abre el 2026 con un homenaje especial a Miguel Ángel Russo

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada
La Ciudad

Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023
Economía

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023

Escruche en el Palacio de los Leones: entraron a robar a la Municipalidad de Rosario
Policiales

Escruche en el Palacio de los Leones: entraron a robar a la Municipalidad de Rosario

Volcó en una ruta de Pergamino y esperó ayuda durante nueve horas
Información General

Volcó en una ruta de Pergamino y esperó ayuda durante nueve horas

Carolina del Sur: confirman 124 nuevos casos de sarampión en cuatro días
Información General

Carolina del Sur: confirman 124 nuevos casos de sarampión en cuatro días

Se viralizó un video de YouTube que dura 140 años y no tiene imagen ni sonido
Información General

Se viralizó un video de YouTube que "dura 140 años" y no tiene imagen ni sonido

Pullaro: Los empleados públicos nunca van a perder contra la inflación
La Ciudad

Pullaro: "Los empleados públicos nunca van a perder contra la inflación"

Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi
Policiales

Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi

Alarmante aumento de las consultas por depresión: ¿hay respuestas para todos?
Salud

Alarmante aumento de las consultas por depresión: ¿hay respuestas para todos?

Dos policías detenidos por permitir que un delincuente escape de la seccional 15ª
POLICIALES

Dos policías detenidos por permitir que un delincuente escape de la seccional 15ª