Aguas Educa visitó el Polideportivo Municipal de Roldán El programa Aguas Educa, impulsado por Aguas Santafesinas S.A., visitó la Escuela de Verano que funciona en el Polideportivo Municipal de Roldán 14 de enero 2026 · 10:00hs

Roldán. El programa Aguas Educa visitó la Escuela de Verano que funciona en el Polideportivo Municipal

El programa Aguas Educa, impulsado por Aguas Santafesinas S.A., visitó la Escuela de Verano que funciona en el Polideportivo Municipal de Roldán, donde llevó adelante una jornada de actividades lúdicas y educativas junto a los niños y niñas de la ciudad.

La propuesta estuvo destinada al grupo de los más pequeños, de cuatro a ocho años, que reúne a más de 200 niños y niñas, quienes participaron de juegos y dinámicas pensadas especialmente para su edad. A través de actividades entretenidas y participativas, los chicos pudieron aprender, divertirse y reflexionar sobre la importancia del agua y su cuidado.

El agua, eje central “Estas acciones generan un espacio de esparcimiento, encuentro y contacto con la naturaleza, con el agua como eje central, promoviendo valores vinculados al uso responsable de este recurso vital. Cada una de las propuestas deja un mensaje claro sobre la necesidad de preservarla y valorarla en la vida cotidiana”, detallaron los coordinadores de la jornada.

La próxima semana Aguas Educa regresará al Polideportivo Municipal con una nueva jornada, esta vez orientada al grupo de niños y niñas de nueve a 12 años, ya que las actividades están adaptadas a las distintas edades.

El Programa Aguas Educa se desarrolla de manera permanente en toda la provincia y tiene como objetivo concientizar sobre la importancia del agua potable, dar a conocer el proceso de potabilización y fomentar hábitos de consumo responsables. Incluye charlas, juegos y propuestas educativas para los más pequeños.