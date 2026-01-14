Aguas Educa visitó el Polideportivo Municipal de Roldán

La Ciudad
Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca
La Ciudad
Una peligrosa secuencia de choques con una chica de 15 años al volante
OVACIÓN
Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"
Ovación
Vóley: Sonder y Normal 3, grandes protagonistas de la primera fecha de la Liga
Economía
La inflación se aceleró por séptimo mes consecutivo y fue del 2,8 % en diciembre
La Ciudad
Avanzan las obras del Estadio Arena: abrirían el corredor gastronómico antes de septiembre
Policiales
Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares
La Ciudad
Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala
Ovación
Central ya extraña a Malcorra: gol y asistencias en su debut en Independiente
Ovación
Boca abre el 2026 con un homenaje especial a Miguel Ángel Russo
La Ciudad
Tragedia en el puerto: investigan la muerte de un camionero en la entrada
Economía
Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023
Policiales
Escruche en el Palacio de los Leones: entraron a robar a la Municipalidad de Rosario
Información General
Volcó en una ruta de Pergamino y esperó ayuda durante nueve horas
Información General
Carolina del Sur: confirman 124 nuevos casos de sarampión en cuatro días
Información General
Se viralizó un video de YouTube que "dura 140 años" y no tiene imagen ni sonido
La Ciudad
Pullaro: "Los empleados públicos nunca van a perder contra la inflación"
Policiales
Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi
Salud
Alarmante aumento de las consultas por depresión: ¿hay respuestas para todos?
POLICIALES
Dos policías detenidos por permitir que un delincuente escape de la seccional 15ª