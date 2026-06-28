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Casi mil alumnos de San Lorenzo prometieron lealtad a la bandera en el Campo de la Gloria

La tradicional ceremonia, encabezada por el intendente Raimundo, reunió a estudiantes de cuarto grado de las escuelas de la ciudad. La promesa fue tomada por el presidente del Centro de Veteranos “Combate de San Lorenzo”, Ernesto Aragón

28 de junio 2026 · 06:50hs
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El mes de la bandera en San Lorenzo

El mes de la bandera en San Lorenzo

El martes por la tarde, casi mil alumnos de cuarto grado de las escuelas de San Lorenzo prometieron lealtad a la bandera argentina en una ceremonia que tuvo lugar en el Campo de la Gloria y fue encabezada por el intendente Leonardo Raimundo.

El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional y continuó con las palabras del primer mandatario local, quien destacó los profundos vínculos históricos entre San Lorenzo y la creación de la enseña patria.

“Celebramos el Día de la Bandera recordando a su creador, Manuel Belgrano. Nuestra ciudad tuvo mucho que ver con aquel primer izamiento porque las baterías Independencia y Libertad se construyeron con herramientas que se estaban utilizando para levantar el Colegio San Carlos. Se detuvo esa obra para enviar los elementos necesarios para construir aquellas defensas”, recordó el mandatario.

Asimismo, Raimundo señaló que la relación de San Lorenzo con la bandera también se expresa en la figura de María Catalina Echevarría de Vidal, quien confeccionó la primera enseña nacional. “Vivió muchos años en San Lorenzo y está enterrada en la parroquia San Lorenzo Mártir, así que San Lorenzo y Rosario estamos hermanados por este hecho tan hermoso”, expresó.

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Al referirse a la figura de Belgrano, el intendente destacó su vocación de servicio y su compromiso con la causa de la independencia. “No era militar, era abogado; incursionó en el periodismo, era economista, no tenía idea de lo que era la guerra y sin embargo cuando la Patria lo llamó, dijo que sí”, sostuvo. En ese sentido, estableció un paralelismo con los veteranos de Malvinas presentes en el acto: “Ellos llevaron la bandera nacional a lo más remoto del sur, del frío, del mar y también acudieron al llamado de la Patria poniendo el cuerpo y el corazón”.

La toma de la promesa estuvo a cargo del presidente del Centro de Veteranos de Guerra “Combate de San Lorenzo”, Ernesto Aragón, quien exhortó a los estudiantes a formarse como ciudadanos comprometidos con los valores nacionales. “Es necesario que nos preparemos desde la escuela para ser ciudadanos honestos, defendiendo nuestras tradiciones y estudiando la historia para no olvidar nuestro pasado”, manifestó antes de formular la tradicional pregunta.

“Alumnos, ¿prometen que en cada pequeña tarea van a quererla, defenderla, respetarla y rendirle el homenaje que ella merece?”, preguntó Aragón. La respuesta llegó de inmediato y a viva voz desde todos los sectores del predio: “¡Sí, prometemos!”.

Posteriormente, se entonó la Marcha San Lorenzo y el payaso Chispita interpretó una canción alusiva a la bandera argentina. Más tarde se produjo el retiro de las banderas de ceremonia del predio histórico.

La actividad concluyó en el Pórtico de la Gloria, donde se realizó el arrío de la enseña patria y el saludo oficial de la tropa de granaderos al intendente Leonardo Raimundo.

Además de los mencionados, participaron del acto el presidente del Concejo Municipal, Hernán Ore; secretarios del Ejecutivo Municipal, concejales, docentes y directivos de escuelas, excombatientes de Malvinas, autoridades militares y policiales, representantes de instituciones, medios de prensa y vecinos de la ciudad.

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