La Capital | Negocios | EXA

Llega EXA a San Lorenzo: más de 200 empresas mostrarán el potencial de la Región Centro

Del 24 al 26 de septiembre, el Parque Industrial y Logístico de esa localidad reunirá a referentes productivos en una expo de referencia para el sector empresarial

23 de junio 2026 · 17:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Parque Industrial de San Lorenzo se prepara para ser sede de un evento clave en los negocios

Foto: gentileza EXA 2026.

El Parque Industrial de San Lorenzo se prepara para ser sede de un evento clave en los negocios, la industria y la logística.

La región que concentra uno de los principales polos industriales y portuarios del país se prepara para sumar un nuevo punto de encuentro para los negocios y la producción. Del 24 al 26 de septiembre, el Parque Industrial y Logístico de San Lorenzo será sede de EXA 2026 - Expo Argentina Región Centro, una exposición que reunirá a empresas, instituciones, universidades y organismos públicos vinculados a la industria, el comercio y la hidrovía.

A pocos meses de su realización, el evento ya despierta expectativas entre los sectores productivos y busca consolidarse como una de las principales citas empresariales del año en Santa Fe. Contará con más de 20.000 metros cuadrados destinados a exposición, vinculación empresarial, rondas de negocios, conferencias y actividades orientadas al desarrollo productivo. Los organizadores proyectan la participación de más de 200 empresas provenientes de distintos sectores de la economía.

Impulsada por la Unión de Comerciantes e Industriales del Departamento San Lorenzo (UCI) y comercializada por Eureka Pop Entertainment, la iniciativa nació con el objetivo de generar un espacio de articulación entre los distintos actores de la economía regional y nacional. Su presentación oficial se realizará el próximo 2 de julio en el Auditorio del Diario La Capital, en un encuentro con cupos limitados.

En diálogo con Negocios, Sebastián Alesio, presidente del Parque Industrial San Lorenzo, explicó que la idea fue generar una exposición que reflejara la realidad productiva y económica de la región centro. "Encontramos el momento adecuado para presentarla en sociedad. En esta primera edición, desde el Parque Industrial San Lorenzo vimos con muy buenos ojos la iniciativa y decidimos poner el predio a disposición para que pudiera concretarse. La expectativa es reunir a unas 200 empresas y, hasta el momento, la convocatoria viene siendo muy positiva", señaló el directivo.

San Lorenzo, punto de encuentro clave

La ciudad de San Lorenzo no es un escenario elegido al azar. El Parque Industrial y Logístico que albergará a EXA 2026 se encuentra en el corazón del corredor productivo más dinámico del país: a metros de la hidrovía Parana-Paraguay, arteria por donde transita buena parte de las exportaciones argentinas, y rodeado de una de las mayores concentraciones industriales y comerciales de la Región Centro.

Los organizadores buscan aprovechar esa ubicación estratégica para reunir en un mismo ámbito a empresas industriales, comerciales y logísticas, promoviendo instancias de vinculación, negocios y generación de proyectos.

"Se trata de la primera muestra de estas características que se realiza en la región, con el objetivo de exhibir el potencial de la industria y el comercio, fomentar vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades de negocios. Detectamos una necesidad concreta de las empresas de volver a enfocarse en el área comercial y en la generación de contactos. Esta exposición les permitirá mostrar sus productos y servicios tanto a clientes finales como a integrantes de distintas cadenas de valor, además de propiciar encuentros y conversaciones con otras compañías", indicó Alesio.

Participación federal

La convocatoria de EXA 2026 ya trascendió los límites de la Región Centro y cuenta con la participación confirmada de representantes, empresas e instituciones de distintas provincias argentinas. Entre ellas destacan Santa Fe, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y San Juan, las cuales formarán parte de esta propuesta que busca generar inversiones, desarrollo productivo y negocios en sectores clave para la economía nacional.

La presencia de estas provincias permitirá incorporar a la agenda de EXA temas vinculados al petróleo y gas, el desarrollo de Vaca Muerta, la minería metalífera, el litio, la transición energética y toda la cadena de valor asociada a la provisión de servicios, tecnología, equipamiento e industrias vinculadas al sector energético. El objetivo es generar nuevos vínculos comerciales entre empresas de distintos puntos del país y promover oportunidades concretas de integración productiva.

El evento contará con accesos y una visibilidad privilegiada desde la Autopista Rosario - Santa Fe.

El evento contará con accesos y una visibilidad privilegiada desde la Autopista Rosario - Santa Fe.

Una agenda colmada de actividades

Además de los espacios expositivos, el evento contará con foros temáticos, capacitaciones, presentaciones empresariales, rondas de negocios, rondas de proveedores y actividades especialmente orientadas a fortalecer la vinculación entre empresas, instituciones y organismos públicos. En las próximas semanas se anunciará la agenda definitiva de conferencias y foros especializados. Entre los ejes ya confirmados se destacan el Foro de Hidrovía y Logística, el Foro de Tecnología e Innovación Aplicada y el Foro de Energía, Petróleo, Gas y Minería.

>> Leer más: EXA 2026: negocios, industria e hidrovía para transformar a San Lorenzo en el foco de la Región Centro

La programación de EXA 2026 incluirá espacios diseñados para facilitar encuentros comerciales concretos. A través de rondas de negocios, reuniones B2B, encuentros con proveedores y actividades de networking, la exposición buscará convertirse en una plataforma para el desarrollo de alianzas estratégicas y el cierre de nuevos acuerdos comerciales.

Render sobre la disposición de EXA en el Parque Industrial de San Lorenzo.

Render sobre la disposición de EXA en el Parque Industrial de San Lorenzo.

En concreto, se puso a disposición un sector estratégico del predio del Parque Industrial, con frente sobre la autopista, buena visibilidad y accesos cómodos. "El proyecto integral del parque contempla 150 hectáreas. Actualmente contamos con 37 hectáreas desarrolladas y estamos avanzando con una segunda etapa de ampliación de otras 37 hectáreas. Precisamente en ese nuevo sector se llevará adelante la exposición, que también contará con espacios de estacionamiento", amplió Alesio, y agregó que unas cincuenta empresas ya adquirieron lotes dentro del predio y unas veinte de ese grupo ya están radicadas y operativas.

Con una convocatoria que ya supera el ámbito regional y una agenda orientada a los sectores productivos, EXA 2026 buscará consolidarse como un nuevo espacio de referencia para los negocios, la industria y la logística en el centro del país. Las consultas comerciales, reservas de lotes e información sobre stands se pueden hacer enviando un mail a [email protected] o a través de la web.

Noticias relacionadas
Ignacio Fleming es CEO de Turismo Carey. En esta entrevista, realizada en el marco del 60 aniversario de la empresa, detalla los nuevos desafíos de esta industria donde el eje son los RRHH.

Turismo Carey cumple 60 años y lo festeja con su activo más importante: los RRHH

En el local donde históricamente funcionó La buena medida llegará Masa Madre. 

La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que se vienen

Valentín Scarsini es el influencer argentino que llevó a Tim Payne a la fama.

El caso Tim Payne y la potencia del marketing de los influencers

mas de 1600 rosarinos participaron de la primera juntada de quesos santa rosa

Más de 1600 rosarinos participaron de la primera "Juntada" de quesos Santa Rosa

Ver comentarios

Las más leídas

Jorge Messi recibió el alta y evoluciona favorablemente tras un delicado cuadro de salud

Jorge Messi recibió el alta y evoluciona favorablemente tras un delicado cuadro de salud

Argentina clasificó primera del grupo y podrá guardar en el próximo partido ante Jordania

Argentina clasificó primera del grupo y podrá guardar en el próximo partido ante Jordania

Graves daños tras un derrumbe en una panadería de zona sur: necesitan ayuda

Graves daños tras un derrumbe en una panadería de zona sur: necesitan ayuda

Robo a la hora del partido: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Robo a la hora del partido: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Lo último

Diputados sesiona este miércoles con el Súper Rigi al tope de la agenda

Diputados sesiona este miércoles con el Súper Rigi al tope de la agenda

Rescatan material histórico del general San Martín que ofrecían por 100 mil dólares

Rescatan material histórico del general San Martín que ofrecían por 100 mil dólares

Crimen del policía federal: ya son dos los hermanos imputados y un tercero continúa prófugo

Crimen del policía federal: ya son dos los hermanos imputados y un tercero continúa prófugo

Imputaron a un joven por balear a un hombre que tomaba mates con su beba en brazos

Walter "Huesito" M. quedó preso por un ataque a balazos de abril pasado. Un joven fue herido en el abdomen y estuvo internado más de un mes
Imputaron a un joven por balear a un hombre que tomaba mates con su beba en brazos
En la provincia de Buenos Aires hay cortes de GNC: qué pasa en Rosario
La Ciudad

En la provincia de Buenos Aires hay cortes de GNC: qué pasa en Rosario

Docentes piden paritarias urgente, pero el gobierno apunta a que pasen las vacaciones

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Docentes piden paritarias "urgente", pero el gobierno apunta a que pasen las vacaciones

Cayeron doce integrantes de La banda del tanque en diez allanamientos
Policiales

Cayeron doce integrantes de "La banda del tanque" en diez allanamientos

La avanzada sobre Adorni volvió a exponer diferencias en Provincias Unidas
Politica

La avanzada sobre Adorni volvió a exponer diferencias en Provincias Unidas

Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4 %
La Región

Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4 %

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Jorge Messi recibió el alta y evoluciona favorablemente tras un delicado cuadro de salud

Jorge Messi recibió el alta y evoluciona favorablemente tras un delicado cuadro de salud

Argentina clasificó primera del grupo y podrá guardar en el próximo partido ante Jordania

Argentina clasificó primera del grupo y podrá guardar en el próximo partido ante Jordania

Graves daños tras un derrumbe en una panadería de zona sur: necesitan ayuda

Graves daños tras un derrumbe en una panadería de zona sur: necesitan ayuda

Robo a la hora del partido: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Robo a la hora del partido: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4 %

Una ciudad de Santa Fe tuvo la tasa de desempleo más alta del país: llegó al 10,4 %

Ovación
Cristiano Ronaldo, otra de las superestrellas que aparecieron con goles
Mundial 2026

Cristiano Ronaldo, otra de las superestrellas que aparecieron con goles

Cristiano Ronaldo, otra de las superestrellas que aparecieron con goles

Cristiano Ronaldo, otra de las superestrellas que aparecieron con goles

Copa Santa Fe: Central Córdoba y Leones FC salen a disputar las revanchas

Copa Santa Fe: Central Córdoba y Leones FC salen a disputar las revanchas

Cuando Central inicie la pretemporada, Juan Cruz Komar será uno más en la pelea

Cuando Central inicie la pretemporada, Juan Cruz Komar será uno más en la pelea

Policiales
Rescatan material histórico del general San Martín que ofrecían por 100 mil dólares
Policiales

Rescatan material histórico del general San Martín que ofrecían por 100 mil dólares

Crimen del policía federal: ya son dos los hermanos imputados y un tercero continúa prófugo

Crimen del policía federal: ya son dos los hermanos imputados y un tercero continúa prófugo

Imputaron a un joven por balear a un hombre que tomaba mates con su beba en brazos

Imputaron a un joven por balear a un hombre que tomaba mates con su beba en brazos

Cayeron doce integrantes de La banda del tanque en diez allanamientos

Cayeron doce integrantes de "La banda del tanque" en diez allanamientos

La Ciudad
En la provincia de Buenos Aires hay cortes de GNC: qué pasa en Rosario
La Ciudad

En la provincia de Buenos Aires hay cortes de GNC: qué pasa en Rosario

El cementerio El Salvador abrirá sus puertas para una visita dedicada a vitralistas

El cementerio El Salvador abrirá sus puertas para una visita dedicada a vitralistas

Elecciones en la UTN: impugnaron una lista libertaria por falsificar la firma de una estudiante

Elecciones en la UTN: impugnaron una lista libertaria por falsificar la firma de una estudiante

En la flamante fuente del Monumento hicieron tareas de mantenimiento

En la flamante fuente del Monumento hicieron tareas de mantenimiento

Robo a la hora del partido: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton
Policiales

Robo a la hora del partido: la ataron y le pegaron en su casa de Fisherton

Hoy es la Noche de San Juan: cómo son los rituales para atraer nuevos comienzos
Información General

Hoy es la Noche de San Juan: cómo son los rituales para atraer nuevos comienzos

Proponen pagar el estacionamiento medido escaneando un código QR
La Ciudad

Proponen pagar el estacionamiento medido escaneando un código QR

Transporte: en casi tres meses se duplicaron los viajes en el Enlace Uriburu
La Ciudad

Transporte: en casi tres meses se duplicaron los viajes en el Enlace Uriburu

Albarellos: perdió el control de su auto y terminó en un zanjón
La región

Albarellos: perdió el control de su auto y terminó en un zanjón

El tiempo en Rosario: un martes con menos nubes pero más frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con menos nubes pero más frío

Juzgan a gatillero de banda narco por asaltos frustrados a conductores de autos
Policiales

Juzgan a gatillero de banda narco por asaltos frustrados a conductores de autos

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: La última palabra la tiene Dios
Política

Leda dejó entreabierta la puerta a la política: "La última palabra la tiene Dios"

Cartelera económica: la cadena de la soja se reúne en Rosario
Economía

Cartelera económica: la cadena de la soja se reúne en Rosario

Un colectivo se subió a la vereda en Mar del Plata: un muerto y seis heridos graves
Información General

Un colectivo se subió a la vereda en Mar del Plata: un muerto y seis heridos graves

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado
Policiales

Escándalo en un hotel frente a la Terminal: tenía pedido de captura un involucrado

Rosario en modo selección: las calles quedaron vacías durante el partido con Austria
La Ciudad

Rosario en modo selección: las calles quedaron vacías durante el partido con Austria

Creció el desempleo en el Gran Rosario: trepó al 8,2 por ciento

Por Alvaro Torriglia
Economía

Creció el desempleo en el Gran Rosario: trepó al 8,2 por ciento

Diputados puso fecha para interpelar a Adorni: ¿qué santafesinos estarán?

Por Facundo Borrego
Política

Diputados puso fecha para interpelar a Adorni: ¿qué santafesinos estarán?

Jesica Cirio debe entregar su teléfono celular a la Justicia para su peritaje
Política

Jesica Cirio debe entregar su teléfono celular a la Justicia para su peritaje

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía
Policiales

Más detenidos vinculados a la banda narco sospechosa del crimen del policía

Hallaron una misteriosa avioneta en un campo en el departamento San Justo
La Región

Hallaron una misteriosa avioneta en un campo en el departamento San Justo

Se viene otro frazadazo: música y solidaridad para quienes necesitan abrigo
La Ciudad

Se viene otro frazadazo: música y solidaridad para quienes necesitan abrigo

Construcción en Santa Fe: la obra privada sigue retraída y la pública, un poco mejor
La ciudad

Construcción en Santa Fe: la obra privada sigue retraída y la pública, "un poco mejor"

Un hombre sufrió graves heridas al quedar atrapado en el incendio de su casa
La ciudad

Un hombre sufrió graves heridas al quedar atrapado en el incendio de su casa