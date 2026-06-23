Llega EXA a San Lorenzo: más de 200 empresas mostrarán el potencial de la Región Centro

Del 24 al 26 de septiembre, el Parque Industrial y Logístico de esa localidad reunirá a referentes productivos en una expo de referencia para el sector empresarial

El Parque Industrial de San Lorenzo se prepara para ser sede de un evento clave en los negocios, la industria y la logística.

La región que concentra uno de los principales polos industriales y portuarios del país se prepara para sumar un nuevo punto de encuentro para los negocios y la producción. Del 24 al 26 de septiembre, el Parque Industrial y Logístico de San Lorenzo será sede de EXA 2026 - Expo Argentina Región Centro , una exposición que reunirá a empresas, instituciones, universidades y organismos públicos vinculados a la industria, el comercio y la hidrovía.

A pocos meses de su realización, el evento ya despierta expectativas entre los sectores productivos y busca consolidarse como una de las principales citas empresariales del año en Santa Fe. Contará con más de 20.000 metros cuadrados destinados a exposición, vinculación empresarial, rondas de negocios, conferencias y actividades orientadas al desarrollo productivo . Los organizadores proyectan la participación de más de 200 empresas provenientes de distintos sectores de la economía.

Impulsada por la Unión de Comerciantes e Industriales del Departamento San Lorenzo (UCI) y comercializada por Eureka Pop Entertainment, la iniciativa nació con el objetivo de generar un espacio de articulación entre los distintos actores de la economía regional y nacional . Su presentación oficial se realizará el próximo 2 de julio en el Auditorio del Diario La Capital , en un encuentro con cupos limitados.

En diálogo con Negocios, Sebastián Alesio, presidente del Parque Industrial San Lorenzo, explicó que la idea fue generar una exposición que reflejara la realidad productiva y económica de la región centro. "Encontramos el momento adecuado para presentarla en sociedad. En esta primera edición, desde el Parque Industrial San Lorenzo vimos con muy buenos ojos la iniciativa y decidimos poner el predio a disposición para que pudiera concretarse . La expectativa es reunir a unas 200 empresas y, hasta el momento, la convocatoria viene siendo muy positiva", señaló el directivo.

San Lorenzo, punto de encuentro clave

La ciudad de San Lorenzo no es un escenario elegido al azar. El Parque Industrial y Logístico que albergará a EXA 2026 se encuentra en el corazón del corredor productivo más dinámico del país: a metros de la hidrovía Parana-Paraguay, arteria por donde transita buena parte de las exportaciones argentinas, y rodeado de una de las mayores concentraciones industriales y comerciales de la Región Centro.

Los organizadores buscan aprovechar esa ubicación estratégica para reunir en un mismo ámbito a empresas industriales, comerciales y logísticas, promoviendo instancias de vinculación, negocios y generación de proyectos.

"Se trata de la primera muestra de estas características que se realiza en la región, con el objetivo de exhibir el potencial de la industria y el comercio, fomentar vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades de negocios. Detectamos una necesidad concreta de las empresas de volver a enfocarse en el área comercial y en la generación de contactos. Esta exposición les permitirá mostrar sus productos y servicios tanto a clientes finales como a integrantes de distintas cadenas de valor, además de propiciar encuentros y conversaciones con otras compañías", indicó Alesio.

Participación federal

La convocatoria de EXA 2026 ya trascendió los límites de la Región Centro y cuenta con la participación confirmada de representantes, empresas e instituciones de distintas provincias argentinas. Entre ellas destacan Santa Fe, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y San Juan, las cuales formarán parte de esta propuesta que busca generar inversiones, desarrollo productivo y negocios en sectores clave para la economía nacional.

La presencia de estas provincias permitirá incorporar a la agenda de EXA temas vinculados al petróleo y gas, el desarrollo de Vaca Muerta, la minería metalífera, el litio, la transición energética y toda la cadena de valor asociada a la provisión de servicios, tecnología, equipamiento e industrias vinculadas al sector energético. El objetivo es generar nuevos vínculos comerciales entre empresas de distintos puntos del país y promover oportunidades concretas de integración productiva.

El evento contará con accesos y una visibilidad privilegiada desde la Autopista Rosario - Santa Fe. Foto: gentileza EXA 2026.

Una agenda colmada de actividades

Además de los espacios expositivos, el evento contará con foros temáticos, capacitaciones, presentaciones empresariales, rondas de negocios, rondas de proveedores y actividades especialmente orientadas a fortalecer la vinculación entre empresas, instituciones y organismos públicos. En las próximas semanas se anunciará la agenda definitiva de conferencias y foros especializados. Entre los ejes ya confirmados se destacan el Foro de Hidrovía y Logística, el Foro de Tecnología e Innovación Aplicada y el Foro de Energía, Petróleo, Gas y Minería.

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La programación de EXA 2026 incluirá espacios diseñados para facilitar encuentros comerciales concretos. A través de rondas de negocios, reuniones B2B, encuentros con proveedores y actividades de networking, la exposición buscará convertirse en una plataforma para el desarrollo de alianzas estratégicas y el cierre de nuevos acuerdos comerciales.

Render sobre la disposición de EXA en el Parque Industrial de San Lorenzo. Foto: gentileza EXA 2026.

En concreto, se puso a disposición un sector estratégico del predio del Parque Industrial, con frente sobre la autopista, buena visibilidad y accesos cómodos. "El proyecto integral del parque contempla 150 hectáreas. Actualmente contamos con 37 hectáreas desarrolladas y estamos avanzando con una segunda etapa de ampliación de otras 37 hectáreas. Precisamente en ese nuevo sector se llevará adelante la exposición, que también contará con espacios de estacionamiento", amplió Alesio, y agregó que unas cincuenta empresas ya adquirieron lotes dentro del predio y unas veinte de ese grupo ya están radicadas y operativas.

Con una convocatoria que ya supera el ámbito regional y una agenda orientada a los sectores productivos, EXA 2026 buscará consolidarse como un nuevo espacio de referencia para los negocios, la industria y la logística en el centro del país. Las consultas comerciales, reservas de lotes e información sobre stands se pueden hacer enviando un mail a [email protected] o a través de la web.