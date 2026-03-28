Carlos Pighin: "En Alvear el desarrollo productivo es una decisión política"

Según el intendente, la planificación, obras y reglas claras forman la estrategia que consolidó a la ciudad como un polo industrial

Una estrategia sostenida en el tiempo, basada en la planificación, la inversión en infraestructura y reglas claras para atraer inversiones privadas, explica el crecimiento productivo que viene experimentando la ciudad de Alvear , consolidada hoy como un polo industrial y logístico dentro del área metropolitana de Rosario.

El intendente de Alvear, Carlos Pighin, afirmó que ese proceso “no es un resultado casual” , sino una definición política que se mantiene a lo largo de las gestiones. En ese sentido, subrayó el rol del Estado local como conductor del desarrollo . “En Alvear entendimos que crecer implica ordenar el territorio, generar condiciones y sostener reglas claras. No se trata sólo de acompañar, sino de conducir un proceso que permita proyectar futuro”, señaló.

Actualmente, la ciudad cuenta con más de 260 establecimientos productivos vinculados a la industria, los servicios y la logística , lo que conforma un entramado económico que le permitió a la localidad consolidarse dentro del área metropolitana rosarina. Según indicó el mandatario, ese crecimiento responde a una estrategia definida y sostenida. “Este crecimiento no se improvisa. Es el resultado de una estrategia que se viene construyendo con coherencia y continuidad”, remarcó.

En relación con la inversión privada, Pighin puso el acento en la previsibilidad como uno de los ejes centrales del modelo . “Cuando hay claridad en las normas y una planificación seria, el sector privado invierte. Nuestro rol es generar ese marco y sostenerlo en el tiempo”, afirmó.

Perfil logístico

La infraestructura aparece como otro de los pilares del esquema de desarrollo local. En ese marco, el intendente destacó distintas obras orientadas a fortalecer la conectividad y el perfil logístico de la ciudad. Entre ellas mencionó el acceso a la autopista por Piedrabuena, las intervenciones sobre la Ruta 21 y la vinculación con el sistema portuario. “No son obras aisladas. Forman parte de una mirada estratégica que apunta a mejorar la competitividad y bajar costos”, explicó.

Asimismo, remarcó la importancia de la formación y la capacitación como políticas complementarias del desarrollo productivo. “El desarrollo no es sólo infraestructura. También es generar capacidades. Por eso trabajamos en capacitación, porque necesitamos acompañar la evolución del sistema productivo con recursos humanos preparados”, sostuvo.

Estado presente en Alvear

Finalmente, Pighin consideró que la experiencia de Alvear muestra que es posible sostener un modelo de crecimiento aún en un contexto complejo. “Cuando hay decisión política, planificación y un Estado presente, es posible construir una economía activa y generar oportunidades reales. Ese es el camino que elegimos y el que vamos a seguir profundizando”, concluyó.

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