Se cumplen 180 años de la batalla victoriosa que la historia argentina olvidó

El sitio histórico Batalla Punta Quebracho emplazado en la ciudad de Puerto General San Martín , será nuevamente epicentro de la conmemoración de un nuevo aniversario de la histórica contienda cuya victoria en manos de la Confederación Argentina es considerada crucial en el marco de la Guerra del Paraná , aunque no es tan famosa como su antecesora, la batalla de la Vuelta de Obligado.

Este 2026, exactamente el jueves 4 de junio, se cumplirán 180 años de la gesta conocida como Batalla de Punta Quebracho o Batalla de la Angostura y como ya es costumbre, la Municipalidad de Puerto estará a la cabeza de la organización del acto junto con la Escuela N°1360 Batalla Punta Quebracho.

De esta manera el próximo jueves, la comunidad de Puerto General San Martín evocará un nuevo aniversario de la contienda, que tuvo lugar en sus costas sobre el río Paraná cuando la Confederación Argentina derrotó a una escuadra anglo-francesa, la más poderosa del mundo en aquel momento.

El acto, comprenderá un desfile con la participación de escuelas, fuerzas armadas, agrupaciones tradicionalistas y público en general y estará encabezado por el intendente Carlos De Grandis, quien en cada aniversario resalta la importancia del combate que se libró el 4 de junio de 1846 , cuando las tropas comandadas por Lucio Mansilla derrotaron en una lucha de más de tres horas a los invasores que habían logrado sortear en noviembre del año anterior, el combate conocido como la Vuelta de Obligado.

Desde 13.30, en el sitio histórico donde se desarrolló la batalla, ubicado Juan B. Thorne y el río Paraná, se realizará el acto cívico con la participación de los alumnos de las escuelas locales, representantes institucionales y funcionarios y cuyo gran cierre estará a cargo de un espectáculo de Los Nocheros, entre otras atracciones.

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Festejos previos

En el marco de los festejos del aniversario, el domingo 31 de mayo en el teatro municipal se presentó la Agrupación Sinfónica del Ejército, con 60 músicos sobre el escenario para un nutrido y variado repertorio.

La Agrupación Sinfónica con asiento en el Colegio Militar de la Nación en Palomar, nació de lo que antes era la antigua Banda Militar Sinfónica del Ejército y con el paso de los años se empezaron a incorporar cuerdas a lo que era la banda sinfónica, y hoy, es una gran agrupación que tiene dos elementos importantes como la Banda Militar Sinfónica y una Orquesta Sinfónica.

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El director teniente coronel Darío Bouche expresó: “para nosotros es un placer estar con ustedes, compartir estos festejos, más aún, conmemorando esta batalla que se hizo con los famosos cañones desde las riberas de Punta Quebracho, es muy grato para nosotros incluir en el concierto la marcha de Punta Quebracho, autoría de un ciudadano puertense”.

La Agrupación ofreció en primer lugar un repertorio de música patriótica, una primera parte de música académica, luego música popular folclórica y tango, marchas militares para terminar con la marcha de Punta Quebracho.

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