Optimizarán el sistema de agua potable de la localidad de Santa Isabel

Una inversión provincial cercana a los 140 millones de pesos permitirá mejorar el servicio que presta la cooperativa de servicios local

La comuna canalizará la inversión para que la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Santa Isabel Ltda. ejecute los trabajos.

El Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, encabezado por Lisandro Enrico, avanzó para concretar la obra de optimización del sistema de agua potable en Santa Isabel con la firma del convenio que permitirá ejecutar una inversión de $138.772.897,24 destinada a mejorar un servicio esencial para la localidad.

El acto se desarrolló en la delegación regional del Gobierno de Santa Fe en Venado Tuerto y estuvo encabezado por la senadora provincial Leticia Di Gregorio y el presidente comunal de Santa Isabel, Pablo Giorgis.

La inversión provincial permitirá avanzar con una mejora integral del sistema que actualmente presta la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Santa Isabel Ltda. A partir de este convenio , la comuna canalizará los fondos para que la entidad lleve adelante la ejecución de los trabajos.

Mejoras en la distribución de agua potable

El proyecto contempla recambio de cañerías, nuevas perforaciones y ampliación de la capacidad de reserva, dando respuesta a una problemática histórica vinculada al abastecimiento de agua potable y acompañando el crecimiento de la localidad.

La concreción de esta obra también es resultado del trabajo sostenido de referentes locales de la Unión Cívica Radical de Santa Isabel, que acompañaron e impulsaron las gestiones para que esta demanda histórica pudiera transformarse en una respuesta concreta para la comunidad, en articulación con el gobierno local y los funcionarios provinciales.

“Estamos hablando de una inversión muy importante para resolver un problema concreto de Santa Isabel. Cuando hay trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, las instituciones locales y equipos comprometidos con su comunidad, las respuestas llegan”, expresó Di Gregorio.

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