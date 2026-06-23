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Roldán realizará una jornada para recibir envases de fitosanitarios

Productores y aplicadores de Roldán deberán acercarse a la zona rural para entregar envases de fitosanitarios vacíos, cumpliendo la normativa ambiental vigente

23 de junio 2026 · 10:58hs
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La jornada se realizará en la zona rural de Roldán y está destinada a productores y aplicadores.

La jornada se realizará en la zona rural de Roldán y está destinada a productores y aplicadores.
Buscan mejorar la disposición de envases de fitosanitarios y reducir riesgos ambientales.

Buscan mejorar la disposición de envases de fitosanitarios y reducir riesgos ambientales.
Roldán realizará una jornada para recibir envases de fitosanitarios

La Municipalidad de Roldán organizará el próximo 25 de junio una nueva jornada de recepción de envases vacíos de fitosanitarios, en el marco de un trabajo conjunto con el gobierno de Santa Fe y Campo Limpio.

Será la tercera edición de esta iniciativa, que busca ordenar la disposición de estos residuos y reducir su impacto ambiental. La actividad se desarrollará de 9 a 13 en la zona rural de la ciudad, en el punto ubicado en las coordenadas -32.899774 / -60.932804, y está dirigida a productores agropecuarios y aplicadores.

Desde el municipio recordaron que los envases de fitosanitarios son residuos especiales y no pueden quemarse, enterrarse ni reutilizarse, debido a los riesgos que implican para la salud y el ambiente. Su entrega en estos dispositivos forma parte de las obligaciones establecidas por la normativa vigente.

En ese sentido, señalaron que estas jornadas apuntan a mejorar el manejo de residuos en el ámbito rural y acompañar al sector productivo en la adopción de prácticas más seguras. También remarcaron que una disposición inadecuada puede derivar en la contaminación de suelos y cursos de agua.

Envases sanos

Para poder ser entregados, los envases deben haber sido sometidos al triple lavado o lavado a presión, una práctica que debe realizarse inmediatamente después de su uso. Además, es obligatorio perforar su base sin dañar la etiqueta, para evitar cualquier posibilidad de reutilización. Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse al 2473 475677.

>> Leer más: Juan Manuel Medina, el ingeniero rosarino detrás del crecimiento federal de CampoLimpio

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