Berti inauguró las sesiones del Concejo de Villa Constitución con mensajes de apoyo al trabajo y la industria

El intendente villense emitió un discurso con fuertes definiciones políticas y defendió el modelo productivo que se desarrolla en la ciudad

En la apertura del 43° período de sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Villa Constitución , el intendente Jorge Berti, pronunció un discurso con fuertes definiciones políticas en el que defendió el modelo productivo local, cuestionó el impacto de las políticas económicas nacionales en la industria y reafirmó una gestión municipal basada en el "orden, la obra pública y el desarrollo".

“Hoy no estamos simplemente inaugurando un nuevo período legislativo. Estamos asumiendo, una vez más, la responsabilidad de conducir a nuestra ciudad en uno de los momentos más desafiantes de los últimos años”, afirmó ante concejales, funcionarios, instituciones y vecinos.

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue la defensa de la industria y de las pequeñas y medianas empresas que forman parte del histórico perfil productivo de la ciudad. “Está claro que un municipio no puede resolver los problemas de fondo que se generan desde la macroeconomía”, señaló, y advirtió sobre las consecuencias de la apertura indiscriminada de importaciones: “Si abrimos libremente las importaciones, nuestras grandes y pequeñas empresas cierran o disminuyen sensiblemente su producción y sostener el empleo se vuelve una quimera”.

En ese marco, reivindicó el rol estratégico de la ciudad dentro del sistema industrial del país y dejó una de las frases más fuertes de su discurso: “Si la Argentina decide producir, Villa Constitución lidera. Si la Argentina decide importar, Villa Constitución resiste y no se resigna”.

El intendente también destacó el esfuerzo cotidiano de las pymes locales. “Nuestras pymes están muy lejos de ser privilegiadas o prebendarias. Se esfuerzan todos los días sin ningún trato preferencial y con el riesgo permanente de perderlo todo”, afirmó.

Villa Constitución y el rol del municipio

Berti defendió además el rol de los municipios como el primer nivel del Estado que enfrenta el impacto de las crisis económicas. “Mientras otros discuten modelos económicos en televisión, los municipios tenemos que dar respuestas en la vida real”, expresó, y sintetizó el espíritu de su gestión con una frase que resonó en el recinto: “No gobernamos para las redes sociales, gobernamos para la gente y la vida real”.

En ese sentido, recordó que los gobiernos locales no manejan las principales variables económicas, pero sí reciben sus consecuencias. “Los municipios no emiten moneda, no fijan tasas de interés ni definen el valor del dólar, pero somos la primera puerta que golpea el vecino cuando el ajuste impacta en su vida cotidiana”.

Durante su exposición también destacó la articulación con el gobierno provincial, que permitió avanzar en obras, seguridad y proyectos estratégicos para la ciudad, consolidando una agenda de trabajo conjunta para sostener el desarrollo local.

Liderar la región

“Frente a la incertidumbre, hoy estamos aquí no para sobrevivir, sino para liderar la región. No esperamos soluciones mágicas, las provocamos”, afirmó.

En su repaso de gestión, el intendente subrayó la continuidad de obras urbanas, mejoras en infraestructura y proyectos de desarrollo, y sostuvo que sostener la obra pública en este contexto “no es un gesto, es una definición política”.

También llamó a recuperar el diálogo político en la Argentina y advirtió sobre los riesgos de repetir errores del pasado. “No es destruyendo el empleo ni la industria nacional como vamos a salir adelante”, sostuvo, recordando que los países desarrollados protegen su aparato productivo.

En el tramo final, sintetizó su mirada sobre el desarrollo económico y social: “Sin consumo no hay economía. Sin industria no hay empleo. Sin producción no hay desarrollo. Sin formación no hay futuro”.

Y concluyó con un mensaje de construcción colectiva: “La Argentina no se reconstruye desde los extremos ni a los gritos, sino desde las ciudades que producen, trabajan y se organizan. El futuro no se espera. El futuro se construye”.

Con un discurso que combinó definiciones políticas, defensa del trabajo y del entramado productivo, y una fuerte reivindicación de la gestión local, Berti se posicionó como una referencia regional de clara defensa de la producción, empleo y administración responsable de los recursos públicos.

