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Avanzarán durante el fin de semana las reparaciones sobre ruta 11 en jurisdicción de Timbúes

Las tareas de repavimentación y mantenimiento se desarrollan por un convenio entre la Comuna y Vialidad Nacional

25 de abril 2026 · 06:00hs
photoLos trabajos se ejecutarán hasta el miércoles 30 inclusive.

photoLos trabajos se ejecutarán hasta el miércoles 30 inclusive.
Avanzarán durante el fin de semana las reparaciones sobre ruta 11 en jurisdicción de Timbúes

Avanzarán durante el fin de semana las reparaciones sobre ruta 11 en jurisdicción de Timbúes

Avanzarán durante el fin de semana las reparaciones sobre ruta 11 en jurisdicción de Timbúes

Las obras de mejora sobre la ruta nacional 11, a la altura de la localidad de Timbúes, continuarán durante el fin de semana en el marco de un convenio de trabajo conjunto entre la Comuna local y Vialidad Nacional, con supervisión del 7º Distrito Santa Fe del organismo nacional.

Según se informó oficialmente, este viernes se completó la repavimentación del tramo comprendido entre calle Mangoré y avenida 16 de Julio. Los trabajos se ejecutaron entre las 9 y las 18, con reducción de un carril y paso alternado, coordinado por banderilleros junto a la Guardia Urbana comunal.

De manera complementaria, se llevaron adelante tareas de recalce de banquinas.

Timbúes - reparación ruta 11 - 4

El fin de semana

Las intervenciones continuarán durante el fin de semana en el sector que va desde calle Dr. Company hasta el límite con la ciudad de Puerto General San Martín.

En ese tramo se procederá al fresado de deformaciones y a la realización de bacheos, con el mismo esquema horario y similares restricciones para la circulación vehicular.

Timbúes - reparación ruta 11 - 3

Desde la organización de los trabajos se indicó que las tareas se extenderán hasta el miércoles 30 inclusive, por lo que se mantendrán las medidas de ordenamiento del tránsito durante los próximos días.

Precaución

Vialidad Nacional solicitó a los conductores reducir la velocidad en las zonas intervenidas y respetar las indicaciones del personal que trabaja sobre la calzada. Además, se recomendó prever posibles demoras y, en la medida de lo posible, evaluar caminos alternativos para evitar contratiempos.

Las obras forman parte del mantenimiento programado de uno de los corredores viales más transitados del sur santafesino, utilizado tanto por el tránsito local como por el transporte de cargas hacia los puertos de la región.

Timbúes - reparación ruta 11 - 2

La 11 en Puerto San Martín

Paralelamente a las refacciones que la Comuna comandada por Antonio Fiorenza realiza en Timbúes, desde el gobierno municipal de Puerto San Martín, anunciaron que también se encargarán de las refacciones del tramo de la ruta nacional 11 que atraviesa esa ciudad.

Durante la inauguración de un nuevo tramo de la calle Héroes de Malvinas, utilizada por el tránsito pesado para llevar la carga de granos a los puertos, el intendente Carlos De Grandis se refirió a la situación del corredor nacional.

El mandatario volvió a ratificar su decisión, previa autorización del Concejo Municipal, de reparar con recursos propios la ruta 11 en la traza del distrito puertense:.

“Ante la falta de respuesta del gobierno nacional que no asume sus responsabilidades, vamos a intervenir porque no podemos continuar indiferentes ante las consecuencias del estado deplorable de la ruta, que ya se ha cobrado vidas de nuestra gente” enfatizó.

El deterioro del corredor nacional también fue foco de críticas y por parte del intendente municipal de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, quien presentó un reclamo formal ante Vialidad Nacional solicitando el mantenimiento del tramo .“La situación de iluminación, calzada y señalización requiere intervenciones que exceden las posibilidades del municipio”.

>>Leer más: La falta de iluminación y el estado crítico de la RN11 que pasa por Baigorria es foco de reclamos a Vialidad

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