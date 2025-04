Una estación de servicio de Rosario ya está lista para el autodespacho de combustibles

Si bien la nueva modalidad todavía no se puso en funcionamiento, en la YPF de 27 de Febrero y Ovidio Lagos se pintaron las señalizaciones que identifican las dársenas donde se realizará el autoservicio del combustible

Sin embargo, por el momento, sólo apareció la señalización en el piso indicando el acceso al futuro sector de autodespacho. En este sentido, el representante de la Cámara de Estaciones de Servicio, Garages y Afines de Rosario, Sebastián Estévez, confirmó que esta nueva modalidad todavía no se encuentra funcionando en ninguna estación de servicio local.

Asimismo los establecimientos que adhieran a esta nueva modalidad les permitirán a los clientes tomar las mangueras de los surtidores, cargar en forma individual y luego pagar en las cajas de cada negocio.

Esta nueva forma de cargar combustible se respalda en la resolución que la Secretaría de Energía de la Nación puso en vigencia el martes pasado. El nuevo marco regulatorio está destinado a la implementación del autodespacho de combustibles líquidos en estaciones de servicio y bocas de expendio en todo el territorio argentino. Esto implica que las expendedoras tienen la opción de ofrecer el autoservicio como modalidad optativa.

El autodespacho desde la mirada local

En diálogo con La Capital, Estévez sostuvo que por ahora nadie lo va a implementar. "No es que no haya interés, sino que se trata de un proceso que lleva su tiempo y hay que adecuarse tecnológicamente. Hoy los surtidores no están preparados para que la gente haga autoservicio, se necesita un cambio cultural. Hay que educar al cliente para que se maneje con facilidad con el autoabastecimiento. Se trata de una opción muy buena para los estacioneros, pero habrá un plazo para aplicarlo. Es muy esperado por el sector, solo que quienes adhieran necesitarán la adecuación del pago electrónico para que el usuario lo opere solo, un instructivo para que sepa cómo manipular una manguera, cómo hacer cuando corta y otra serie de detalles".

El directivo de Cesgar aclaró que las estaciones que adhieran tendrán empleados. "El cambio es, por ejemplo, que en un surtidor habrá personal para que asista a la gente y en otra boca de expendio la gente se autoabastecerá. "Seguramente habría un precio menor por autoabastecerse y otro en un surtidor atendido por un empleado, como viene ocurriendo en la actualidad", remarcó.

La medida que entra en vigencia consolida un cambio estructural en el modo de expendio de combustibles en el país, con el objetivo de modernizar el sector y brindar mayor libertad a los operadores.