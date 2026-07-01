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Receso invernal: en Villa Gobernador Gálvez habilitarán una colonia de vacaciones para infancias

Funcionará durante la tarde en Club Sportivo y el Polideportivo de la Cooperativa Integral para niños y niñas. Las inscripciones son de lunes a viernes de 8 a 14

1 de julio 2026 · 08:00hs
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Tendrá una dinámica muy similar a las Escuelas de Verano

Tendrá una dinámica muy similar a las Escuelas de Verano, pero se va a desarrollar durante el turno tarde. Va a haber muchos juegos, actividades recreativas y pedagógicas, jornadas de convivencia y muchas sorpresas.
Receso invernal: en Villa Gobernador Gálvez habilitarán una colonia de vacaciones para infancias

Receso invernal: en Villa Gobernador Gálvez habilitarán una colonia de vacaciones para infancias

Desde el 6 al 17 de julio se llevará adelante en días hábiles, una colonia de vacaciones de invierno para niños y niñas de 4 a 12 años, organizada por la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez.

La colonia se llevará a cabo en dos espacios, en Club Sportivo y en el Polideportivo de la Cooperativa Integral y funcionará en el turno tarde, de 14 a 17 horas. Para inscripciones, deberán acercarse a Club Sportivo (Libertad y 12 de octubre) de lunes a viernes de 11 a 14 horas, o a la escuela Juana Azurduy (Suipacha 3040) los días miércoles, jueves y viernes de 11 a 14 horas.

Receso invernal con actividades

Con respecto al tema, la secretaria de Gobierno, Victoria Culasso, expresó: “Durante el receso escolar vamos a tener diferentes actividades culturales y recreativas en distitnos espacios como la Casa de la Cultura, Museo Malatesta y Parque Regional; y este año sumamos la novedad de la colonia de vacaciones para niños y niñas”.

“Tendrá una dinámica muy similar a las Escuelas de Verano, pero se va a desarrollar durante el turno tarde. Va a haber muchos juegos, actividades recreativas y pedagógicas, jornadas de convivencia y muchas sorpresas”, agregó la funcionaria.

Al mismo tiempo, Culasso hizo hincapié en que “el intendente Alberto Ricci nos pide que generemos este tipo de propuestas que promueven la participación ciudadana con el eje puesto en la familia; por eso queremos invitar a todos los padres y madres que inscriban a sus chicos en estas colonias que se van a llevar adelante durante los días hábiles de las vacaciones de invierno”.

>>Leer más: Más de 1.200 cámaras de videovigilancia y nueva tecnología para V. G. Gálvez

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