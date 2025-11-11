La Capital | La Región | Atlético

Atlético Timbuense ya cuenta con una cancha de hockey de césped sintético

Las instalaciones fueron inauguradas el fin de semana con la participación de autoridades, profesores y jugadoras de la disciplina

11 de noviembre 2025 · 16:54hs
En el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional que encabeza el presidente comunal de Timbúes, Antonio Fiorenza, este domingo quedó oficialmente inaugurada la obra de la cancha de hockey de césped sintético del Club Timbuense.

En septiembre de 2023 la gestión comunal se había comprometido a realizar y luego de su ejecución, finalmente quedó inaugurada, junto a miembros de la comisión directiva del Club Atlético Timbuense, profesores y jugadoras de la disciplina deportiva Hockey.

Fiorenza, resaltó: “Esta obra permitirá que el Club pueda generar recursos genuinos para que pueda tener cada vez mayor independencia económica. Quiero destacar el rol de contención social que cumple el club que es importante para niños, jóvenes y adultos”.

>> Leer más: Timbúes desarrolla recorridos históricos por el pueblo

