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Ataque en una escuela en San Cristóbal: un video fue la primera señal de alarma

Una cámara detectó la estampida de estudiantes cuando comenzaron los disparos. El municipio decretó duelo

30 de marzo 2026 · 11:35hs
La Municipalidad de San Cristóbal activó sus equipos interdisciplinarios en niñez y género para contener a los estudiantes

La Municipalidad de San Cristóbal activó sus equipos interdisciplinarios en niñez y género para contener a los estudiantes
Una cámara de seguridad fue clave para dar alerta. Imagen ilustrativa.

Una cámara de seguridad fue clave para dar alerta. Imagen ilustrativa.

La Municipalidad de San Cristóbal declaró día de duelo por la tragedia ocurrida en el Colegio Normal Mariano Moreno, donde un alumno armado mató a un compañero e hirió a otros estudiantes. Ramiro Muñoz, secretario de Gobierno de ese municipio, describió cómo tomó estado público el incidente a través de las cámaras del sistema de monitoreo de la ciudad.

Un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Mariano Moreno que salía masivamente a la calle corriendo y varios de ellos incluso cayendo al piso en la desesperación por ponerse a salvo. Esas fueron las primeras imágenes que las cámaras del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de San Cristóbal captaron este lunes exactamente a las 7.13.

En ese momento no se sabía bien qué había sucedido, pero ante esa secuencia que venía desde una de las escuelas más importantes de la ciudad, con alumnos en estado de pánico, los operadores del organismo estatal dieron la alarma a la Guardia Urbana y a la Policía provincial.

Menos de dos minutos después, los primeros efectivos llegaron al lugar y fueron informados de lo ocurrido. El secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, reconstruyó los instantes en los que la ciudad ubicada en la zona noroeste de la provincia, a unos 360 kilómetros de Rosario, se convertía en noticia nacional con una verdadera tragedia.

Equipos a disposición

En declaraciones a LT8, el funcionario aclaró que no estaba en situación de describir lo ocurrido dentro de la escuela, ya que eso es materia de investigación judicial, y además el municipio no tiene injerencia en el interior del establecimiento. “Sí pusimos a disposición nuestros equipos interdisciplinarios en niñez y género para atender y contener a los alumnos”, contó.

>> Leer más: San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

“Nosotros fuimos los que dimos aviso a la policía. El Centro de Monitoreo notó una situación irregular: los alumnos que salían corriendo del establecimiento escolar, es decir que algo adentro había pasado. Salieron en multitud, algunos se tropezaron y cayeron a la calle. Eso puso en alerta al personal que estaba en el Centro de Monitoreo y de manera inmediata convocaron a la Guardia Urbana y a la Policía para que se apersonen en el lugar”, rememoró Muñoz.

De acuerdo con los registros del organismo municipal, las primeras imágenes de los chicos huyendo despavoridos de la escuela fueron captadas a las 7.13. El horario oficial de ingreso a clases era a las 7.15. “Por lo que nos han narrado algunos docentes, los chicos se estaban formando para izar la bandera. La policía llegó rápido, San Cristóbal es una ciudad muy pequeña. En no más de dos minutos tanto la policía como la guardia urbana estaban allá”.

>> Leer más: Ataque en la escuela de San Cristóbal: "Estaban izando la bandera cuando empezaron los tiros"

Muñoz contó que uno de los centros médicos de la ciudad está ubicado “a unos 70 metros” de la Escuela Mariano Moreno, lo que sin dudas facilitó la atención rápida de los chicos que resultaron heridos.

Contención a los menores

El secretario de Gobierno, Ramiro Muñoz, dijo que el municipio viene detectando "consumos problemáticos y puede aportar información a través del Equipo Interdisciplinario de Género y Niñez. "Somos un órgano competente que puede aportar datos a través del trabajo del equipo interdisciplinario cuando se nos convoque. Estamos a disposición. Estamos todos reunidos. Ahora habrá que contener y atender a un montón de alumnos menores de edad".

"Nuestro equipo atiende todo lo que es género y niñez. Vamos a dedicarnos a eso. Detectamos que hay un consumo problemático. Hay adolescentes que delinquen, que están en el robo menor, por el que no tienen encarcelamiento o sentencia firme. Si bien tenemos reuniones periódicas con los fiscales y los jueces, hay cosas que lamentablemente no se pudieron lograr", subrayó Muñoz.

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