San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

El atacante fue identificado como un adoelscente, estudiante de la institución. Operativo policial y de emergencia tras los disparos

Un episodio de violencia extrema se registró este lunes por la mañana en la ciudad santafesina de San Cristóbal cuando un alumno de primer año ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno y abrió fuego contra sus compañeros. Como resultado del ataque, un estudiante de 13 años murió y otros alumnos resultaron heridos .

San Cristóbal es una ciudad de la provincia de Santa Fe, cabecera del departamento San Cristóbal, que según el censo de 2022 tenía 15 mil habitantes. Está ubicada a 179 km al norte de la ciudad de Santa Fe. El hecho ocurrió en la institución ubicada en J. M. Bullo 1402 durante los primeros minutos de la jornada escolar .

De acuerdo con fuentes locales, el agresor es un adolescente alumno del propio establecimiento . El episodio habría ocurrido pasadas las 730 de la mañana del lunes, en el patio interno de la escuela, donde se encontraban formados los estudiantes para izar la bandera.

Un video que circula por internet muestra parte del episodio vivido en el establecimiento escolar. Si bien no se observa al atacante, se pueden escuchar gritos y disparos, mientras estudiantes corren a resguardarse del atacante.

video escuela San cristobal Las Imágenes de lo que ocurría en la escuela normal Mariano Moreno de San Cristóbal. gentileza Mario Galoppo

Operativo de emergencia

Las escenas que se vivieron dentro y fuera del colegio fueron de extrema desesperación. Docentes, estudiantes y familiares que aguardaban en los alrededores se enfrentaron a un operativo policial y de emergencias de gran envergadura desplegado de manera inmediata tras los disparos.

Las autoridades trabajan para establecer de qué manera el menor logró ingresar al establecimiento con el arma, reconstruir la secuencia exacta de los hechos y determinar el estado de salud de los heridos. En paralelo, avanzan las actuaciones judiciales y periciales a cargo de la justicia provincial.

El ataque generó una profunda conmoción no solo en la comunidad educativa sino en toda la ciudad cabecera del departamento San Cristóbal, que este lunes enfrenta uno de los episodios más trágicos de su historia reciente.