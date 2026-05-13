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Unas 700 familias del departamento General López accederán a la escritura de sus viviendas

Con la implementación del programa "Tu casa Tuya" ya se firmaron los primeros convenios para avanzar en la regularización dominial de sus propiedades

13 de mayo 2026 · 15:11hs
 Ya se concretaron los primeros acuerdos entre autoridades provinciales

 Ya se concretaron los primeros acuerdos entre autoridades provinciales, municipales y comunales, marcando un paso fundamental para la titularidad de las propiedades.
Unas 700 familias del departamento General López accederán a la escritura de sus viviendas

Unas 700 familias del departamento General López accederán a la escritura de sus viviendas

Una nueva instancia del programa provincial "Tu casa Tuya" permitirá que cientos de familias del departamento General López, en el sur provincial, regularicen la titularidad de sus viviendas construidas en terrenos municipales.

La senadora provincial Leticia Di Gregorio confirmó que ya se firmaron los primeros convenios del programa, un paso clave para avanzar en la regularización dominial y el acceso a las escrituras en la región. A partir de estos acuerdos, unas 700 familias podrán avanzar en la obtención de la escritura de su vivienda.

Los acuerdos se concretaron en la delegación regional, junto al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, equipos técnicos de la Dirección Provincial de Vivienda y Hábitat y los presidentes comunales e intendentes de las localidades de Maggiolo, Venado Tuerto, San Francisco, Firmat, Chapuy, Sancti Spíritu, Diego de Alvear, Christophersen, San Eduardo, Elortondo y Labordeboy.

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Escrituras para las familias

“En una primera etapa, el trabajo se centró en que cada municipio y comuna avance con la identificación de lotes disponibles, viviendas en condiciones y la documentación necesaria para presentar ante la Dirección Provincial de Vivienda y Hábitat. Por eso desde nuestro lugar acompañamos a cada localidad en este proceso, que es clave para que más vecinos puedan avanzar en la obtención de su escritura”, explicó la senadora.

"Tu casa Tuya" forma parte de una política impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, que busca dar respuestas concretas en todo el territorio santafesino, con un esquema que articula el trabajo local con el acompañamiento del gobierno provincial.

En ese sentido, Di Gregorio remarcó que, tras la firma de los convenios, el próximo paso será avanzar con la firma de escrituras por parte de las familias, para su posterior entrega. “Esto es un trabajo serio, ordenado y con planificación. Cada comuna y municipio está haciendo su parte para que el programa avance y llegue a más familias del departamento”, señaló la legisladora.

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En todo el departamento General López

Además, la senadora recordó que más de 20 localidades del departamento ya vienen trabajando en la implementación del programa, participando de instancias previas de relevamiento y organización junto a los equipos técnicos.

Di Gegorio remarcó que hay una decisión del gobierno provincial "de poner en marcha herramientas concretas para que más familias puedan regularizar su situación dominial, y desde nuestro lugar estamos detrás para que cada localidad pueda avanzar y ser parte de este proceso”.

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