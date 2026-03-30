Ataque en la escuela de San Cristóbal: "Estaban izando la bandera cuando empezaron los tiros"

Un alumno ingresó al patio del establecimiento con un arma larga y abrió fuego contra sus compañeros. Un estudiante murió en el lugar y dos fueron heridos

Un tiroteo dentro de la Escuela Normal Mariano Moreno de la ciudad santafesina de San Cristóbal dejó un estudiante muerto y dos heridos . El episodio ocurrió durante los primeros minutos de la jornada escolar y generó escenas de pánico y desesperación entre alumnos, docentes y familias.

Según los testimonios recogidos, el agresor sería un alumno de cuarto año que ingresó al establecimiento ubicado en J. M. Bullo 1402 portando un arma con ambas manos. Todo indicaría que se trataría de un arma larga , posiblemente una escopeta cargada con perdigones , de acuerdo con las lesiones que presentaron las víctimas y los relatos de quienes presenciaron el ataque.

La Escuela Normal Mariano Moreno es uno de los colegios más concurridos de San Cristóbal . La institución funciona desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche , y en sus distintos turnos ofrece jardín de infantiles, nivel primario, secundario, secundario nocturno y profesorados de diversas disciplinas.

El episodio se desencadenó mientras los alumnos se encontraban en el patio formando para izar la bandera . Ante los disparos, se produjo una estampida generalizada : estudiantes saltaron tejidos divisorios, treparon tapiales y rompieron ventanas para escapar del establecimiento.

"Salíamos a izar la bandera, escuchamos un tiro y lo salté el tapial y me fui a la calle", relató uno de los alumnos, quien describió la situación como de absoluto shock familiar y comunitario.

El parte médico

Armando Borsini, director del Hospital de San Cristóbal, confirmó que al centro asistencial ingresaron dos menores heridos por perdigones, ambos fuera de peligro. Uno de ellos presentaba impactos en la región frontal y en el tórax, por lo que fue derivado para realizarle una tomografía. El segundo tenía perdigones en el brazo y uno menor en el tórax, y al momento de ser atendido se encontraba estable, aunque en estado de shock.

El médico precisó además que varios alumnos llegaron al hospital con cortes y golpes provocados al saltar por las ventanas durante la huida, aunque ninguno de esos casos revestía gravedad. "Hubo muchos chicos que saltaron por las ventanas rompiendo los vidrios, asustados", señaló.

En lo relativo al adolescente fallecido, Borsini confirmó que no fue trasladado al hospital y que la muerte se produjo en el lugar del hecho, tal como informaron también desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia.

Las autoridades trabajan para determinar cómo ingresó el arma al establecimiento, reconstruir la secuencia del ataque y esclarecer el vínculo entre el agresor y las víctimas.