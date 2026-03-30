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Ataque en escuela de San Cristóbal: el club Independiente despidió al adolescente asesinado

Conmoción en la ciudad del centro de Santa Fe luego de que un adolescente atacara a tiros a sus compañeros en la escuela: un muerto y ocho heridos

30 de marzo 2026 · 13:08hs
Club Atlético Independiente de San Cristóbal

Club Atlético Independiente de San Cristóbal

El club atlético Independiente de San Cristóbal despidió a través de las redes sociales al joven de 13 años asesinado este lunes en el ataque a tiros de la escuela normal Mariano Moreno. La institución aseguró que el trágico hecho "enluta profundamente a toda la comunidad" y, como primera medida, suspenderá todas las actividades de esta jornada.

La ciudad de San Cristóbal no sale de la consternación tras el ataque a tiros en la escuela normal Mariano Moreno, donde murió un adolescente de 13 años y otros ocho resultaron heridos. El caso activó una serie de medidas de parte de los gobiernos local y provincial.

La despedida de Independiente de San Cristóbal

La institución de San Lorenzo al 500 en San Cristóbal emitió un comunicado horas después de conocerse el terrible hecho y aseguró que la ciudad entera está de luto. Además reconoce que la víctima fatal era parte del club y como primera medida anunció la suspensión de actividades.

Por otro lado mostró su acompañamiento a la familia, amigos y seres del adolescente fallecido: "En este difícil momento, nos unimos en el pedido de respeto y acompañamiento para todos los afectados".

Independiente San Cristobal 30.3

Cómo fue el ataque

Un episodio de violencia extrema se registró este lunes por la mañana en la ciudad santafesina de San Cristóbal cuando un alumno ingresó armado a la Escuela Normal Mariano Moreno y abrió fuego contra sus compañeros. Como resultado del ataque, un estudiante murió y otros alumnos resultaron heridos.

De acuerdo con fuentes oficiales, el agresor es un adolescente alumno del propio establecimiento, tiene 15 años y cursa tercer año. El episodio habría ocurrido pasadas las 7.30 de la mañana del lunes, en el patio interno de la escuela, donde se encontraban formados los estudiantes para izar la bandera.

Las mismas fuentes detallaron que el agresor ingresó al establecimiento con una escopeta y efectuó entre cuatro y cinco disparos. Uno de ellos mató a otro adolescente, de 13 años, que cursaba primer año en el mismo colegio. En el episodio resultaron heridos además otros menores, de 13 y 15 años.

La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta. El atacante fue detenido por la Policía. La escuela fue evacuada de inmediato, la zona acordonada.

El estado de salud de los heridos

El tiroteo en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal dejó como saldo un estudiante fallecido y ocho adolescentes heridos. Seis estudiantes permanecen estables en el hospital local, con heridas superficiales. En tanto que otros dos fueron derivados a nosocomios de mayor complejidad.

Fuentes oficiales confirmaron la situación de los dos pacientes más comprometidos, que son tratados en el Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”. Allí se asiste a un varón de 13 años que ingresó mediante un traslado en código rojo. El paciente se encuentra lúcido, hemodinámicamente estable. Al tiempo fue derivado al Hospital Dr. Orlando Alassia, de la ciudad de Santa Fe, para continuar con una atención de mayor complejidad.

Asimismo, un segundo estudiante de 15 años, se traslada hacia el hospital de Rafaela para completar los controles pertinentes por heridas superficiales. Su cuadro no reviste gravedad ni requirió activación de código de emergencia durante el trayecto.

Armando Borsini, director del hospital de San Cristóbal, indicó que además varios alumnos llegaron al centro de salud con cortes y golpes, ocasionados al intentar escapar del establecimiento en medio del pánico. “Hubo muchos chicos que saltaron por las ventanas rompiendo los vidrios, asustados”, detalló. Ninguno de estos casos presentó heridas de gravedad.

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