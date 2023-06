Armstrong ya tiene su mural en homenaje a los campeones del mundo

Armstrong 2 - Mural Messi (3).jpg

Loffredo es un reconocido artista cordobés de 36 años, quien desde hace una década se dedica a pintar murales de todo tipo y tamaño y siempre en híper realismo, es decir un dibujo que es casi igual que una fotografía, hasta en los más mínimos detalles. El artista estudió diseño gráfico y artes visuales en la Universidad Nacional de Córdoba y si bien comenzó pintando cuadros un día descubrió la pintura en grandes superficies.

“Estaba haciendo cuadros cada vez más grandes y se me complicaba con los bastidores y porque eran incomodos hasta para llevarlos. Un día me animé a las paredes y fue muy lindo. Estar en la calle, se acercan los vecinos, opinan y te dicen si está parecido o no. Me llenó tanto de alegría que seguí naturalmente pintando murales”, contó el artista.

Características del Mural

El lugar elegido para la realización de la pintura fue la Terminal de Ómnibus porque “es un lugar de entrada y salida de gente que disfrutará del mural”, contó Verdecchia.

Para hacer esta obra de arte gigante se utilizó pintura de hidroesmalte y aerosol en una pared de seis metros de ancho por 3,5 de alto. “Dentro de los murales que hacemos es un tamaño que nos queda muy cómodo para hacer hiperrealismo porque nos permite ver cómo queda la obra con solo alejarnos un poco”, explicó Loffredo.

Desde el comienzo estaba claro que se pintaría a Messi con la copa y luego de evaluar un par de fotos, se decidieron por una en la que el capitán de la selección estaba besándola. Los trabajos comenzaron en la noche del viernes 9 de junio.

“Fuimos con un proyector e hicimos el dibujo en la pared para determinar las dimensiones. Al día siguiente arrancamos ya con la pintura, mi asistente Carlos Dineri se ocupó del fondo y yo de la imagen. El trabajo demandó una semana y lo terminamos el 16 de junio”, detalló Loffredo.

“Cuando vimos terminado el mural era una belleza”, reconoció Verdecchia. “Es impresionante la cantidad de chicos y de grandes también que fueron a sacarse fotos”, agregó.

Loffredo explicó que el campeonato mundial generó un movimiento muy grande de este tipo de obras. El ya pintó a otros dos campeones de su provincia en sendos homenajes que les hicieron. A Nahuel Molina lo retrató en el Cerro de los Enamorados en Embalse Río Tercero y al “Cuti” Romero en Belgrano, el club donde se inició.

“Son de esas cosas que generó este triunfo, la necesidad de la gente de homenajear a nuestros campeones”, coincidió Verdecchia.