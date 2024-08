Apuestas online entre los jóvenes: "Prohibirles el celular en la escuela es querer tapar el sol con las manos"

Los materiales de lectura fueron enviados a las diversas instituciones la semana pasada. En las semanas próximas, la provincia repartirá encuestas anónimas para los estudiantes. "Tenemos que saber cuánto conocen ellos, cuánto registran. Si lo consideran un problema, si lo vivieron o tienen un compañero que lo hace. Necesitamos datos concretos. Vamos a saber por qué lo hacen: si es rebeldía, desahogo, si es para meterse para adentro y no hablar o, al contrario, para pertenecer", expresó.

La relación entre el juego y el dinero no es algo nuevo, tiene un amplio recorrido en nuestra sociedad y, créase o no, también entre la juventud. Los torneos de truco, por ejemplo, son espacios donde muchas veces los chicos apuestan. Sin embargo, la virtualidad conlleva otros problemas. "Lo novedoso acá es que sucede en el entorno digital. Lo tienen siempre al alcance de la mano", afirma la funcionaria.

En este sentido, no solamente hay que considerar lo que sucede dentro de las instituciones escolares sino también en la sociedad en general. "Hay que poner sobre la mesa esto y regular. Por ejemplo, vimos una cantidad impresionante de publicidades sobre juego online entre los partidos de fútbol. Y muchas veces están protagonizadas por personajes famosos que los chicos admiran. Eso es un problema".

>> Leer más: Apuestas online: el gobierno de Santa Fe amplió la denuncia y pide el cierre de 385 webs ilegales

Los celulares y las apuestas online: una encrucijada que debe resolverse

En muchos casos se plantea la posibilidad de prohibir el uso del teléfono celular en las escuelas. De hecho, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires el gobierno determinó que no podrán utilizarse dentro de las instituciones educativas excepto en casos que sea necesario pedagógicamente. Las razones que se esgrimieron para dicha política no están solamente relacionadas con las apuestas en línea sino también con las repercusiones que genera el uso excesivo del celular: falta de atención, ansiedad, impactos en sus emociones.

Gallo Ambrosis indicó que "los chicos y las tecnologías vinieron de la mano. Nuestros niños y adolescentes nacieron con ella. No podemos tapar el sol con las manos, tenemos que trabajar sobre las plataformas digitales".

Además consideró que es necesario, por un lado, explicar los aspectos legales y las razones por las cuales los menores de edad no pueden apostar y, además, incorporar como adultos diversas preguntas cotidianas. "No solamente debemos preguntarles cómo les fue en la escuela o qué hicieron, sino también qué estuvieron viendo, cómo les fue en el videojuego que les gusta. Tenemos que construir un vínculo de confianza con ellos. Si les decimos que no a la tecnología no van a confiar en nosotros".

De las 5 mil escuelas que hay en la provincia, "son pocas las instituciones que nos plantearon esta situación como un problema. Un caso puntual conflictivo no nos ha llegado. Sí nos comentan los docentes que es algo que observan en el aula. Ante cualquier eventualidad las escuelas y familias pueden acercarse al ministerio", concluyó.