Aprobó sólo 13 materias de la carrera y decía ser abogado: la estafa de $54 millones que sacude a Sunchales

Durante más de tres años, Juan Andrés Zurvera montó un estudio jurídico falso, utilizó firmas apócrifas de jueces y camaristas y engañó a decenas de víctimas con causas que nunca existieron. Terminó preso, y en la audiencia imputativa se quebró ante el fiscal

29 de diciembre 2025 · 16:59hs
El falso abogado de Sunchales celebró su "recibida" en las escalinatas de la Universidad Nacional del Litoral

Durante más de tres años Juan Andrés Zurvera se hizo pasar por abogado, montó un estudio jurídico en la ciudad de Sunchales y estafó a varias personas por más de 54 millones de pesos. El falso profesional del derecho fue detenido por las reiteradas estafas, falsificar documentos y usurpación de título.

Según la investigación Zurvera efectivamente ingresó a la carrera de Derecho en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), pero sólo aprobó 13 materias. Con artilugios y engaños, se lanzó al mundo de la justicia y tuvo entre familiares y amigos los primeros representados, luego el “boca en boca” lo llevó a contactarse con otros clientes.

Zurvera fue imputado por montar una elaborada farsa profesional que incluyó la falsificación de documentos judiciales, el uso de firmas digitales apócrifas de jueces y camaristas, y la captación de clientes con conflictos legales urgentes, a quienes solicitaba adelantos de honorarios por trámites y juicios que nunca existieron.

Estafa millonaria y llanto

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) determinó que el “abogado” de 13 materias logró defraudar a sus clientes por un monto superior a los 54 millones de pesos. Y según detallaron fuentes cercanas a la investigación, entre enero y noviembre de 2025 recibió pagos por 18 millones de pesos.

A Zurvera se le atribuyen al menos 10 hechos, aunque el fiscal Guillermo Loyola, de los tribunales de Rafaela, evalúa otras denuncias que llegan a su despacho de Payró al 1800, un pasaje de casas bajas en el este de Sunchales.

Tras ser detenido, el abogado trucho enfrentó dos audiencias imputativas, aunque en la última no resistió y se quebró al escuchar al fiscal. Allí el estafador de 30 años expuso una historia de frustraciones personales y familiares. Sin embargo, Loyola no le tuvo piedad: “No hay justificación posible para este accionar”.

“El imputado desplegó un engaño idóneo que indujo a error a las víctimas y le permitió obtener disposiciones patrimoniales ilegítimas”, sostuvo el juez Javier Bottero, quien hizo lugar al pedido fiscal y dictó la prisión preventiva sin plazo.

Engañó hasta la madre

Una de las víctimas de Zurvera fue su propia madre, Liliana Gorgo, expresidenta del club Unión de Sunchales. La mujer creyó que su hijo ya se había recibido como abogado, pero en realidad abandonó la carrera a la que había ingresado en 2014. El falso abogado también estafó a amigos, conocidos y hasta a un abogado local, que lo incorporó a su estudio jurídico.

Zurvera, que también era vicepresidente de Unión, tenía predilección por el derecho de familia por lo que se involucró en las causas de sus allegados. Divorcios, regímenes de tenencia, cuotas alimentarias, sucesiones, herencias y desalojos fueron los “trabajos” que abordó durante más de tres años.

Durante los allanamientos, realizados por personal de la División Operativa Federal de Rafaela de la Policía Federal Argentina, los investigadores hallaron sellos apócrifos escondidos –que tenían hasta una matrícula falsa- dentro de un ladrillo hueco, además de documentación con firmas digitales falsas de magistrados. Además, secuestraron teléfonos celulares, una computadora tipo laptop y más documentación.

Las víctimas de Zurvera coincidieron que el daño excede en lo material. “La plata la necesitamos, pero lo peor fue la estafa emocional. Se creyó su propia mentira”, expresó una de las damnificas. Otros reconocieron que se endeudaron para pagar los servicios legales inexistentes y que el golpe emocional fue devastador.

Unión de Sunchales se despegó del falso abogado

Al momento de la detención, Zurvera era el vicepresidente 1º de Unión de Sunchales, el club más importante de la ciudad. Tras su detención, el club aclaró que “desconoce por completo los hechos” que se le atribuyen a su directivo y remarcó que “serían de estricta índole personal”.

Tras despegar al resto de la comisión directiva en el accionar fraudulento, la institución expresó “su respeto absoluto por el trabajo de la Justicia, aguardando el esclarecimiento de la situación conforme a derecho y el debido proceso legal”.

El club verdiblanco agregó que mientras continúe el proceso judicial, Zurvera será desplazado de la vicepresidencia, de acuerdo con el estatuto de la institución.

