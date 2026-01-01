El 2026 arrancó con pronóstico de mucho calor y aviso de lluvias en tarde noche

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, Rosario y la zona tendrán una temperatura máxima de 35 grados.

Para quienes puedan, el Paraná ofrece un respiro en Rosario ante el calor extremo

El primer día de 2026 arrancó con una mañana muy agradable, con cielo parcialmente nublado, pero el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó que será otra jornada con temperaturas extremas.

Si bien el SMN indicaba que la temperatura era de 24,9 grados cuando eran casi las 8.30, la sensación térmica parecía mucho más agradable debido al viento que soplaba en forma leva desde el este. Así y todo, el pronóstico indicaba que el primero día del año prevé que con el correr de las horas, se repita el mismo fenómeno de días anteriores, con una temperatura máxima que llegaría a los 35 grados.

Por ese motivo el SMN renovó el alerta de nivel amarillo por el calor. En ese marco, el parte de novedades de este 1º de enero también ratifica algo que se venía mencionando en días anteriores y es las probabilidades de tormentas aisladas en la tarde noche.

De acuerdo con las previsiones del SMN, el viernes se presentará con cielo algo a parcialmente nublado con una temperatura mínima de 21 y una máxima de 34. En este caso el organismo nacional ya no menciona la posibilidad de lluvias, poniendo expectativas en fin de semana que se presentará ideal para quienes puedan disfrutar de los espacios al aire libre.

Sábado y domingo se podrán disfrutar con mañanas muy agradables con mínimas de entre 15 y 19 grados, y máximas de 35 grados, con cielo algo nublado.

Qué tener en cuenta cuando hay alerta amarillo

El alerta de nivel amarrillo implica que las temperaturas que se registrarán en durante el día pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, y personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Frente a un evento de calor extremo siempre es bueno tener presente algunos consejos para evitar los efectos del llamado "golpe de calor". Por ejemplo: