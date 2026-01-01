La Capital | La Ciudad | alcoholemia

Año Nuevo: diez remisiones por alcoholemia positiva y una decena de cuidacoche demorados

Entre los infractores ebrios estaba un taxista, mientras que al conductor de un auto particular el alcoholímetro le marcó 2,17 gramos de alcohol en sangre.

1 de enero 2026 · 09:30hs
El taxi que fue remitido al corralón porque su chofer dio positivo de alcoholemia

Diez vehículos fueron remitidos al corralón municipal por alcoholemia positiva, entre ellos el caso de un conductor que tuvo un registro superior a los 2 gramos del alcohol en sangre y el de un taxista que tampoco estaba en condiciones de manejar.

Ese fue el saldo que dejaron que dejaron los operativos de control y prevención realizados por el municipio en distintos sectores de la ciudad durante la madrugada de este 1º de enero.

Voceros de la Secretaría de Control y Convivencia de la Municipalidad indicaron este jueves que en relación al ordenamiento del espacio público, se retiraron más de ocho cuidacoches en la zona del Hipódromo y del parque de la Independencia, donde se desarrollaban dos eventos de gran convocatoria con autorización. En el Parque Alem, en tanto, se procedió al retiro de otros dos cuidacoches.

El resultado del test de alcoholemia realizado a un automovilista en uno de los puntos de control en la madrugada de hoy

Además, en Costa Alta se disuadió una concentración de vehículos con música a alto volumen que comenzaba a generar una convocatoria masiva. Intervenciones preventivas similares se realizaron en cuatro plazas de la ciudad.

Por último, desde el municipio indicaron que se mantuvo presencia en el sector de Río Mío para preservar el orden, ante la concentración de jóvenes, controlando especialmente que no se cruzara la baranda hacia la barranca.

