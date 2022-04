Apelaron a "carpoolear" para no viajar en colectivo desde Rafaela a Rosario

"Después de dos años de no viajar en el Güemes por tener un servicio pésimo, decidí publicar los viajes de ida y de vuelta en la aplicación Carpoolear con bastante antelación para que la gente pudiera ver y se organice: ponía horario y si podían o no traer mascotas y con cuántos bolsos pueden viajar. Generalmente llevo tres o cuatro pasajeros, porque tengo una Partner, bastante cómoda", cuenta Aldana, quien asegura que el trayecto le lleva unas tres horas "como mucho", lapso que es holgadamente superado por la empresa de colectivos.

La joven explicó que pasa a buscar a los viajantes o pone puntos de encuentro "cómodos" y cobra a cada uno unos $1000. Dice que los gastos son compartidos: $3500 de combustible más $500 de peaje, por trayecto.

Reconoce que a veces no ha llegado a cubrirlos, pero prefiere esta opción a la de subirse a un coche en "mal estado, sucios, que no ofrece comodidad para sacar los pasajes y que las más de las veces no llega a horario".

Servicio puerta a puerta

Jorge, quien cursó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en la década del 80 y actualmente viaja de manera frecuente a Rosario porque tiene familiares viviendo en la ciudad, asegura que "siempre" padeció los viajes en el Güemes. Por eso decidió sumarse como chofer a la página de Facebook y dice que en general los viajeros son estudiantes o familiares de quienes viven en uno u otro extremo del destino.

"El viaje para un coche mediano, ida y vuelta, sale $8 mil, entre peaje y combustible. Si uno lleva a unas cuatro personas, el pasaje a cada uno le sale como el pasaje en bus o a lo sumo unos $300 más. Pero las ventajas son innumerables: calefacción o aire acondicionado, cinturón de seguridad y, si es posible, los dejo cerca de donde van y hasta en la puerta del destino. Desde Rafaela a Rosario llegamos en dos horas y media, contra cuatro y hasta cinco del colectivo, un despropósito", señaló.

Tras las denuncias y quejas contra la empresa que se sumaron el lunes pasado, un día después que la unidad 7 de la flota, refuerzo de las 18.47, saliera a Rafaela con cartones en lugar de vidrios, el secretario de Transporte de la provincia, Osvaldo Miatello, dijo que el hecho estaba investigándose y que a la empresa le cabría una sanción, que podría ir desde la multa al cese del servicio.

Desde la empresa se defendieron desde la hora cero argumentando que apelaron a los cartones porque vienen sufriendo piedrazos sobre las unidades cuando están en viaje. De hecho aseguraron que los últimos dos episodios ocurrieron justamente horas después de las denuncias, en la zona de Circunvalación y bario Rucci.

De todos modos, Miatello adelantó que son dos situaciones diferentes las que están en juego. Una sería el un mal servicio que muchos pasajeros vienen denunciando desde hace tiempo, al punto que crearon la página "Empresa General Güemes-usuarios enojados" donde volcaron sus quejas con imágenes, videos y memes. Otra sería la salida a la ruta con cartones en las ventanillas. "Algo que no puede suceder, lo otro es serio, pero es un tema de seguridad en el que trabaja el área que corresponde", remarcó el funcionario provincial.