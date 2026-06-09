Agroactiva: una vidriera para que las Pymes santafesinas muestren innovación y conquisten nuevos mercados

Desarrollos vinculados al deporte, la industria y el agro encontraron en la muestra una plataforma para proyectarse más allá de las fronteras provinciales

Detrás de cada desarrollo existen inversión, conocimiento técnico, empleo calificado y una fuerte apuesta por innovar desde el interior productivo.

A tres días del final de Agroactiva 2026, desde diversos estamentos oficiales destacan que la muestra "volvió a demostrar que es mucho más que una exposición agropecuaria". Bajo esa concepción, la muestra se consolidó una vez más como un escenario estratégico para que pequeñas y medianas empresas santafesinas exhiban desarrollos tecnológicos , generen vínculos comerciales y encuentren nuevas oportunidades de crecimiento.

En ese contexto y con el acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, asociaciones para el desarrollo y entidades territoriales, numerosas firmas participaron de la exposición mostrando el potencial innovador que existe en distintas regiones de la provincia.

Entre los desarrollos que despertaron mayor interés durante la muestra sobresalió el presentado por Metalúrgica Roles, perteneciente a Gorosito S.A., una empresa del departamento San Martín que diseñó una máquina destinada al mantenimiento profesional de césped deportivo.

La innovación fue exhibida en el stand institucional de la provincia y captó la atención de visitantes especializados y referentes vinculados al fútbol profesional. El equipo fue desarrollado específicamente para responder a las exigencias que demandan los campos de juego de alto rendimiento, donde la calidad, uniformidad y conservación del césped son factores determinantes.

El proyecto nació a partir de la experiencia metalúrgica de la empresa y de la detección de una necesidad específica dentro del mercado deportivo. A partir de allí, la firma avanzó en el diseño de una solución propia que hoy encuentra aplicación en clubes e instituciones vinculadas a la actividad futbolística.

La vidriera de Agroactiva

La presentación en Agroactiva permitió mostrar el desarrollo ante potenciales clientes de todo el país y abrir nuevas posibilidades de vinculación con organizaciones relacionadas al fútbol profesional, un ámbito donde la calidad de las superficies de juego se ha transformado en un aspecto cada vez más relevante.

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La participación de la empresa en la muestra contó además con el acompañamiento de la Asociación para el Desarrollo del Departamento San Martín y del senador provincial Esteban Motta, quienes impulsan acciones destinadas a fortalecer la presencia de emprendimientos e industrias regionales en los principales escenarios productivos del país.

Innovación aplicada a la producción

Otro de los ejemplos presentes en la exposición fue Kubrex, una firma radicada en Franck que presentó una línea de recubimientos de poliurea de alta resistencia destinada a proteger maquinaria, vehículos e infraestructura sometida a condiciones extremas de trabajo.

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La empresa desarrolla soluciones que permiten extender la vida útil de piezas agrícolas, tolvas, sinfines, plataformas, carrocerías de camiones, cajas de camionetas y distintas estructuras industriales. Además, la tecnología encuentra aplicaciones en impermeabilización de techos, tanques australianos, depósitos y otras instalaciones donde la protección contra filtraciones y desgaste resulta fundamental.

La propuesta despertó el interés de productores, transportistas y empresarios que recorrieron la muestra en busca de herramientas para optimizar costos de mantenimiento y mejorar la durabilidad de sus equipos.

Una apuesta por el desarrollo productivo

La presencia de estas empresas en Agroactiva fue posible gracias al trabajo conjunto entre el sector público y privado. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe se impulsaron herramientas destinadas a facilitar la participación de pymes en espacios de promoción y exhibición dentro de una de las muestras más importantes de América Latina.

La estrategia apunta a fortalecer el entramado productivo provincial, promoviendo el agregado de valor, la incorporación de tecnología y la generación de nuevas oportunidades comerciales para empresas radicadas en distintos puntos del territorio santafesino.

El potencial del interior santafesino

Los casos de Metalúrgica Roles y Kubrex reflejan una realidad que se repite en numerosas localidades de la provincia. Detrás de cada desarrollo existen inversión, conocimiento técnico, empleo calificado y una fuerte apuesta por innovar desde el interior productivo.

Ya sea mediante maquinaria destinada al mantenimiento de campos deportivos profesionales o a través de soluciones industriales para proteger equipos e infraestructura, estas experiencias muestran cómo las pymes santafesinas son capaces de transformar ideas en productos competitivos y con potencial de crecimiento.

De esta manera Agroactiva volvió a funcionar como una gran vidriera para exhibir ese potencial. Un espacio donde la innovación, la producción y el trabajo articulado entre empresas e instituciones encuentran la oportunidad de proyectarse hacia mercados cada vez más amplios, consolidando a Santa Fe como una de las provincias más dinámicas en materia de desarrollo productivo e industrial.