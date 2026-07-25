Mejoran la señalización vial en el sector oeste de Puerto San Martín

El municipio realizó tareas de demarcación horizontal, colocó cartelería y dispositivos reflectivos para reforzar la seguridad vial y ordenar la circulación

Las mejoras forman parte de una serie de obras destinadas a brindar mayores condiciones de seguridad tanto a los vecinos de Puerto General San Martín como a las miles de personas que ingresan y egresan diariamente de la ciudad.

La Municipalidad de Puerto General San Martín ejecutó una obra de mejora integral de la infraestructura vial en el sector oeste de la ciudad, con el objetivo de optimizar la circulación vehicular y peatonal , reforzar la seguridad vial y modernizar la señalización urbana.

La intervención se enmarca en la necesidad de acompañar el crecimiento urbano y poblacional de la ciudad mediante la incorporación de infraestructura que contribuya a un tránsito más ordenado y seguro tanto para conductores como para peatones. Las mejoras buscan además facilitar la movilidad diaria en sectores de creciente desarrollo urbano, donde el incremento del flujo vehicular exige una actualización permanente de la señalización y los elementos de seguridad.

Los trabajos incluyeron la demarcación horizontal de calles mediante material termoplástico aplicado en caliente, un sistema de alta durabilidad que permite una mejor visibilidad de la señalización y una mayor resistencia al desgaste producido por el tránsito.

Además, se ejecutaron líneas longitudinales y transversales, sendas peatonales, simbología vial y pintura de cordones , junto con la aplicación de microesferas reflectivas destinadas a mejorar la percepción visual durante la noche y en condiciones climáticas adversas.

La obra también contempló la instalación de tachas solares LED reflectivas en sectores estratégicos y la colocación de 163 carteles nomencladores en distintos puntos. Para ello se excavó, hormigonaron bases y montaron postes y estructuras metálicas.

Según se informó, los nomencladores incorporados son de categoría premium, fabricados en chapa galvanizada de 2 milímetros y equipados con material reflectivo protegido contra grafitis. Además, cuentan con una vida útil estimada superior a los diez años.

Infraestructura urbana

Desde el municipio destacaron que la intervención apunta a mejorar la orientación y circulación del tránsito, reducir riesgos de accidentes en accesos e intersecciones y adecuar la señalización urbana a las normativas vigentes.

La incorporación de tecnología solar autónoma para los dispositivos reflectivos permite reforzar la visibilidad sin necesidad de conexión eléctrica, contribuyendo a una mayor seguridad en sectores de alto flujo vehicular y ofreciendo una alternativa sustentable para el equipamiento urbano.

Las mejoras forman parte de una serie de obras destinadas a brindar mayores condiciones de seguridad tanto a los vecinos de Puerto General San Martín como a las miles de personas que ingresan y egresan diariamente de la ciudad.

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