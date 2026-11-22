Lo comunicó la Secretaría de Gobierno. Se trata de una medida preventiva por una semana ante la crecida y la aparición de fauna silvestre en el predio

La Reserva Natural de Granadero Baigorria permanecerá cerrada durante toda la semana debido a las complicaciones que provocó la crecida del río Paraná en el predio. La medida busca preservar la seguridad de los visitantes y animales silvestres que llegan con la inundación.

Desde la Secretaría de Gobierno informaron este sábado que la Reserva Municipal, ubicada en calle Estrada y el río, permanecerá cerrada por una semana ante el crecimiento del río previsto para estos días.

Las autoridades comunicaron que con la crecida aumentó el desplazamiento de fauna silvestre desde la isla y otros sectores, por lo que se activaron protocolos y se realizan seguimientos permanentes del río para cuidar tanto a los vecinos como a los animales.

Por lo pronto, la medida contempló un cierre de una semana hasta el sábado 28 de noviembre pero no se descartó extender la disposición si es necesario.

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En este sentido, el secretario de Gobierno, Osvaldo Aymo, señaló: "Tomamos esta determinación de manera preventica porque se esperea un crecimiento mayor del río en estos días y queremos resguardar el espacio y a quienes lo visitar. Cuando las condiciones sean seguras vamos a reabrir, con las precauciones que exige este verano tan particular"

Qué hacer ante la presencia de fauna silvestre

Con el fenómeno de El Niño los encuentros con la fauna autóctona se vuelven cada vez más frecuentes porque hay menor superficie de hábitat para ellos. En este sentido, lo primero que hay que hacer si aparece algún animal silvestre es intentar reconocer qué tipo de especie es. En la costa rosarina hay gran posibilidad de encontrar serpientes, carpinchos, coipos, iguanas, roedores y hasta algún yacaré. Si el encuentro sucede en la orilla del río, es su hábitat y no hay que sacarlo sino respetar su presencia.

Por el contrario, un encuentro en una zona urbana sí amerita llamar al 911 o al 103 para que intervenga la Policía Ecológica o agentes de Defensa Civil para aplicar protocolos de protección tanto para las personas como para los animales. Ante este tipo de situaciones, se debe mantener una distancia prudente y tratar de evitar que otros dañen al animal.