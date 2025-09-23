La Capital | La Ciudad | Rosario

Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

El Concejo aprobó la creación de un programa que da herramientas para la detección y el tratamiento del problema en la primera línea entre los jóvenes que realizan actividad física

23 de septiembre 2025 · 06:25hs
Ludopatia. Los jóvenes se enfrentan a estímulos permanentes para volcarse al juego

Leo Vincenti

Ludopatia. Los jóvenes se enfrentan a estímulos permanentes para volcarse al juego, ya sea en redes sociales o medios de comunicación

Ante el riesgo que representan las apuestas online sobre partidos de fútbol y otras disciplinas, el Concejo Municipal aprobó la creación un programa de prevención de la ludopatía en clubes de Rosario como complemento de otros servicios del Estado local, que ponga a disposición de las instituciones herramientas para la detección y el tratamiento del problema.

Con la premisa de que los jóvenes se enfrentan a estímulos permanentes para volcarse al juego, ya sea en redes sociales o medios de comunicación, la iniciativa se refiere especialmente a la situación de quienes compiten o realizan actividades físicas recreativas en las instituciones de la ciudad.

La concejal Julia Irigoitia fue una de las autoras de la última reforma de la normativa vigente sobre el tema, el programa de prevención y concientización de la ludopatía, aprobado hace menos de un año. La edil retomó la cuestión con el objetivo de crear un protocolo en los clubes con ayuda de la Agencia de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos de Rosario, así como la Secretaría de Deporte y Turismo.

Ahora aparece esta novedad aprobada por el cuerpo legislativo, que es un decreto que le instruye al Ejecutivo que en el marco de la ordenanza general aprobada el año pasado lleve adelante estas acciones concretas con los clubes y las entidades deportivas.

Prevención de la ludopatía

“La idea es que podamos aprovechar el contacto y relevamiento que ya tiene la Secretaría de Deportes con cada uno de los clubes y entidades deportivas, para avanzar en la elaboración de protocolos de prevención y abordaje de estas situaciones, de la mano de aquellos actores que son protagonistas de la vida cotidiana e institucional de estos espacios”, explicó Irigoitia.

Mediante el programa, entendiendo a la ludopatía y la ciberludopatía como un consumo problemático, la concejal propone generar para el interior de cada uno de los clubes, equipos de referencia con los entrenadores, padres, madres, integrantes de las comisiones directivas y demás personal de las instituciones deportivas para fortalecer la primera línea de asistencia y detección de la ludopatía.

Se trata de adultos que transitan cotidianamente esos espacios, con los cuales los jóvenes entablan una relación de confianza. De esta manera, se prioriza ese vínculo y se aprovecha ese rol para que los mayores puedan recurrir a los especialistas técnicos con los que cuenta la Municipalidad de Rosario, para estar alerta a señales que pueden ser indicativos de una problemática.

El protocolo de prevención y derivación no será obligatorio. Si los clubes adhieren al programa, deberán contar con un equipo de referencia para tratar situaciones vinculadas a las apuestas compulsivas. Del otro lado, esto implica designar a una persona a cargo de canalizar la asistencia y coordinar la intervención de especialistas en salud mental y adicciones cuando sea necesario.

Concientizar en el deporte

En segundo lugar, el plan consiste en organizar diferentes actividades para concientizar y educar a deportistas frente al riesgo del juego compulsivo. Dentro de la propuesta se destaca la necesidad de generar entornos libres de apuestas compulsivas, así como la importancia de sensibilizar a las familias frente a los efectos negativos de la ludopatía.

Por otro lado, el proyecto establece que la prevención del juego problemático debe ser contemplada en la formación integral de los deportistas. En este punto, la agencia municipal aparece como la referente principal en lo que respecta a la capacitación de dirigentes y entrenadores para puedan detectar signos tempranos. Si bien la Secretaría de Deporte y Turismo puede dar los primeros pasos para contactarse con cada entidad, la ordenanza aspira a poner a los tres actores en el mismo plano para desarrollar el abordaje.

La edila remarcó que los clubes son considerados un engranaje clave dentro del programa general implementado desde fines del año pasado a través de la ordenanza aprobada en octubre. Ahora apunta a que profesores, directivos y otros empleados sepan qué hacer cuando hay señales de alerta por juego compulsivo.

La iniciativa contempla emitir un sello de compromiso con la prevención de la ludopatía en donde se implementen activamente las medidas definidas dentro de la normativa. Al margen del valor institucional que puede tener esto, el proyecto favorece el acceso a incentivos municipales como subsidios para infraestructura y capacitaciones para el personal.

Dónde pedir asistencia

Ya sea por ludopatía, drogas, alcohol u otras cuestiones, el municipio cuenta con seis dispositivos específicos de asistencia en distintas dependencias públicas, una en cada distrito. El servicio se complementa con la línea 341-3-368116 para atención telefónica o a través de mensajes de Whatsapp. Si se suman las organizaciones no gubernamentales (ONG), en la ciudad hay 52 espacios que realizan diferentes actividades para ayudar a la población.

Según el análisis la concejala, el espacio de intervención no es determinante en cuanto al tipo de respuesta al problema. Ya sea en un aula o alrededor de una cancha, "el problema es el bombardeo constante de la publicidad". En este sentido mencionó otra cuestión preocupante: "Sabemos que las plataformas son patrocinadoras de grandes clubes".

El crecimiento de la preocupación por el avance del juego compulsivo entre jóvenes es uno de los argumentos principales mencionados dentro del proyecto. Las instituciones deportivas aparecen como un escenario en el que no pueden faltar estrategias preventivas, ya que son lugares donde niños, niñas y adolescentes se forman e integran socialmente. En concreto, Irigoitia apunta a que Rosario las cuente como otra "línea de detección con posibiliad de abordaje" de los problemas con las apuestas.

