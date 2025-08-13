La Capital | La Ciudad | calle San Luis

Calle San Luis abre igual este viernes y lanza una "gran barata"

A pesar de ser día no laborable, el centro comercial lanza una jornada de ofertas y promociones en vísperas del Día del Niño. Habrá estacionamiento libre

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

13 de agosto 2025 · 14:18hs
Calle San Luis se viste de fiesta entre Moreno y San Martín y lanza una jornada de ofertas y promociones

Calle San Luis se viste de fiesta entre Moreno y San Martín y lanza una jornada de ofertas y promociones, para disfrutar en familia y aprovechar las mejores oportunidades de compra

En vísperas del Día del Niño y a pesar del día no laborable, este viernes 15 de agosto el centro comercial calle San Luis abrirá igual sus persianas y lanza una "gran barata". El paseo se viste de fiesta entre Moreno y San Martín y lanza una jornada de ofertas y promociones, para disfrutar en familia y aprovechar las mejores oportunidades de compra. Además, habrá estacionamiento libre.

Aprovechando el día no laborable, todos los comercios abrirán sus puertas esperando una gran afluencia de visitantes y familias de toda la ciudad y la región con descuentos y animadores. Justo antes del Día del Niño que se celebra el domingo, las jugueterías adheridas al acuerdo Santa Fe ofrecerán importantes descuentos y pagos en cuotas para que ningún chico se quede sin su regalo.

>>Leer más: Mercado de telas: un negocio que cambió y se adapta a la actual coyuntura

Liquidaciones, ofertas y preventas

Los locales de indumentaria sorprenderán con liquidaciones de invierno y preventas exclusivas de la temporada primavera-verano, mientras que todos los rubros que integran el centro comercial se sumarán con ofertas especiales y precios más bajos.

"Para nosotros, vísperas del Día del Niño es una fecha importante de comercialización que fomentamos pidiéndole al Estado intervención urbanística y artística. Por eso la peatonalización ya era una fecha impuesta que hacíamos desde la época de la gestión Mónica Fein, y lamentablemente este año no va a poder ser, pero vamos a aprovechar este día no laborable, que tiene otro sentido que el feriado", explicó Miguel Rucco, titular del paseo comercial.

Por más que en esta oportunidad no se corten las calles, de todos modos harán la propuesta comercial y los que concurran se verán beneficiados por el estacionamiento libre: "Vamos a salir con los percheros a la calle para hacer el outlet de calle San Luis. Todos se benefician, no solo los que venden juguetes o indumentaria infantil. Es una fecha importante en general", apuntó.

>>Leer más: Más vigentes que nunca: cumplen seis décadas en el diseño de cortinas y van por más

Magos y personajes

Respecto a las expectativas de convocatoria, Rucco dijo que "va a haber movimiento, vamos a aprovechar que no hay clases, administración pública ni bancos, pero el comercio va a estar abierto. Cada uno va a tener su propuesta, su oferta, promociones y va a haber magos, personajes, y muchas sorpresas", cerró.

Durante toda la jornada, el sistema de estacionamiento medido no se aplicará, permitiendo a los visitantes estacionar sin cargo y disfrutar de sus compras con mayor comodidad en todo el centro comercial San Luis.

