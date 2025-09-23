La Capital | Zoom | Nicki Nicole

Nicki Nicole y el gesto con el que confesó su amor por Lamine Yamal

Lamine Yamal no ganó el Balón de Oro pero tras la ceremonia se llevó un trofeo de otro tipo. Cuáles fueron las palabras de su novia rosarina Nicki Nicole

23 de septiembre 2025 · 10:38hs
Nicki Nicole y Lamine Yamal comenzaron a salir hace pocos meses

Nicki Nicole y Lamine Yamal parecen ser una pareja ya establecida. Después de rumores y dudas acerca de su vínculo, las declaraciones de las últimas semanas parecieron dejar claro que se trata de un nuevo amor y, por si quedaban algunas preguntas, Nicki se encargó de reafirmar sus sentimientos otra vez públicamente.

Después de la gala de premiación al Balón de Oro, Lamine Yamal se volvió a casa sin trofeo pero se puede decir que ganó otro tipo de premio. Es que la cantante rosarina no dejó pasar el momento para expresarle su aprecio, sobre todo en un momento en el que seguramente necesitaba un cariño extra.

En su cuenta de Instagram con más de 22 millones de seguidores, la trapera le dedicó una historia en la que se los ve juntos y sonrientes. Pero lo más importante fue el texto que acompaña la imagen, ya que en este Nicole escribió “Te amo”. Además, se refirió a Lamine como su estrella a partir de un emoji, dándole peso a su figura pese a no haber sido el ganador de la noche.

nicki nicole y lamine yamal historia

Se trata de la primera vez que en la pareja dejan tan explícito el sentimiento por el otro. Semanas atrás, Nicki había declarado que estaba “muy feliz” y “muy enamorada” en una ronda de prensa pero no había mencionado a Yamal en sus declaraciones por lo que existía la posibilidad de seguir dudando. Ahora, la cuestión es clara, evidentemente se trata de una relación confirmada en la que los protagonistas confiesan su amor en público.

El romántico regalo que Lamine Yamal le dio a Nicki Nicole

El 20 y 21 de septiembre se vuelven fechas especiales para las parejas ya que se festeja el Día de los novios y el de la primavera respectivamente. En esta ocasión, Lamine no dejó pasar la oportunidad de hacerle un regalo a Nicki.

A partir de una historia en Instagram de la cantante, se pudo ver que había recibido un ramo de flores amarillas y blancas, colores que se acostumbran a ver en flores para recibir la primavera. Aunque en el posteo no expresaba que el regalo era de su novio, un detalle lo dijo todo. Para acompañar la imagen utilizó 3 emojis entre los cuales se encontraba una estrella amarilla.

Este símbolo parece ser el elegido de la artista para referirse a su pareja, ya que en su reciente posteo de una foto juntos lo llamó su estrella, utilizando el mismo emoji.

